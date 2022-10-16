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«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» и идёт на 2-м месте в Премьер-Лиге

вчера, 20:29
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Ливерпуль» минимально обыграл «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ (1:0).

Гол забил Мохамед Салах на 76-й минуте. На 85-й был дисквалифицирован главный тренер «красных» Юрген Клопп.

После матча «Ливерпуль» идет на 8-м месте (13 баллов), «горожане» занимают 2-ю строчку (23 пункта).

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ The_Beck (раскрыть)
сегодня в 11:45
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 11:34
    Ошибаешься! Что значит он не строил? После Райкарда он чистил состав почти глобально, состав изменился заметно, были привлечены молодые игроки, роль Хави, Иньесты изменился, запасник МЮ Пике стал основным в Барселоне, да и кто такой был Педро? Неужели они были игроки за которыми охотились топ клубы?
    Он умеет строить, и с ним игроки начинают играть по-другому. Если посмотреть на состав МС, то там игроки по именам не лучше игроков Анчи, Клоппа. А если был бы фартовый, то с Баварией и МС выиграл бы ЛЧ.
    Почему-то его успехи связывают с деньгами клуба, а не умением управлять командой. Уверен, окажись на его месте Клопп, Маур, Анчи в МС, то результаты будут хуже.
    На дистанции во всех чемпионатах он почти непобедим.
    Maximus_01
    Maximus_01
    сегодня в 11:24
    Клопп это больной шизик, который несется по бровке по всяким пустякам, или всякой куйне, вот и всучили ему красную по делу, его команда ведет 1-0, успокойся веди спокойно. Реально какой та больной отмор
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    сегодня в 10:49
    странный заголовок. Почему это Манчестер Сити уступил, а не Ливерпуль обыграл.
    Странно, но ладно

    Всех с победой, как я и говорил наказали мы эту недокоманду и их тренером шарлатаном. И их робота отключили спокойно
    Джо Гомез просто супер, спокойно прикрыл робота.

    А все кто смеялся над тем, что Милнер будет играть против Фодена - где вы, ауууу.

    Кансело молодец, отличный подарок сделал

    ну а Алисон это просто стена еще и с отличными пасами. Кстати, у него больше ассистов, чем у Грилиша и Арнольда
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 09:05
    Пеп не умеет играть против Клоппа.
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 07:39
    Классная игра получилась.....
    monah-10
    monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 07:37
    Бывает всё. Раз в год и Калашников дает осечку. А Ливерпуль красавцы, но вот что то мне подсказывает, что следующий матч матч Ливера будет валидольным, морально все в этом матче все эмоции оставили. А для вас в принципе ничего глобального не произошло.
    Terek-Anji
    Terek-Anji
    сегодня в 06:51
    Опять лысый физрук и балласт опорофинился?
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:37
    важно !
    важно для будущего
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 23:06
    С Очень Важной Победой красных над сильнейшим соперником!!! Заслуженная Победа, Молодцы Ливерпуль!!!
    The_Beck
    The_Beck ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 23:03, ред.
    Провал в Баварии? Кто ему пророчил там провал? Не взять Чемп Баварией это провал. Но это надо постараться в Германии. Провал в Сити? Накупил игроков защиты на 200 лям как пришёл. У него Бернарду за 50 лям в запасе сидел полгода. А щас Грилиш за 100. Причём их ему по его же просьбе купили. Я бы посмотрел на него в условном Эвертоне. Бесспорно Пеп гений но и говорить что ему прочили провал в клубах МС и Баварии? Даже когда жалкий Манчини брал с ними Чемпионство…
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 22:14, ред.
    Тем и интересна АПЛ.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 21:54, ред.
    Хорош то он хорош..., но Пеп никогда не строил тиму; он никогда не испытывал нехватки в классных футболистах и в средствах на их приобретение, где бы не тренил.
    Одним словом ... работа тренера в стеснённых обстоятельствам ему абсолютно незнакома: в Барселоне ему сам Бог велел снимать все сливки после наследия Райкарда и доставшегося состава игроков. В Баварии всё тоже самое: всё было для него - рули не хочу. Средства и условия в МС, для планомерной и беззаботной в финансовом и организационном плане работы, также имели и имеют место быть.
    Талантливый..., но безмерно фартовый коуч, каких если и поискать, то точно не найдёшь.
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 21:48
    молодцы мерсисайдцы
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:43, ред.
    Впервые за сезон посмотрел матч АПЛ. Жаль МС подкачал. Ливерпуль с победой, но до Ман-Сити им далеко. Нуньес главное разочарование в составе красных. Полный ноль и пока больше тянет на основу Астон Виллы нежели топ-клуба
    Муслим90
    Муслим90
    вчера в 21:39, ред.
    Нуньес в концовке пожадничал. Очень хотел уж сам отличиться. Жота тоже слабо сыграл. Ну а к Гомесу я уже привык)
    Муслим90
    Муслим90 ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Отобрали гол? Т.е. можно хватать руками игрока? Там же очевидный фол. Как можно это не признать.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 21:34
    Отличный футбол с большими возможностями, но побеждает тот кто реализует свои моменты. Ливерпуль смог это сделать, Молодцы!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 21:32
    Гвардиола не может быть балластом, он востребован как никто другой. И все его команды играют в очень красивый, атакующий футбол! Если как Анчи будет бегать по лигам ради рекордов, то соберёт все элитные рекорды.
    Но самое главное он разрывает АПЛ! Хотя ему пророчили везде провалы.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:17, ред.
    Неважно сколько Ливерпуль проиграл. Важно то, что он второй раз за сезон выиграл у МС, и это, в части дальнейшей работы Клоппа в клубе, - дополнительный импульс, который очень нужен немцу в части уверенности на тренерском мостике.

    Если Ливерпуль может выигрывать у Сити, значит с ментальностью всё норм и в ЛЧ есть чем бить остальных грандов..., ведь в плей офф там команд - лошаков не будет.

    А по прошедшему матчу... дяде Юре нужно лишь ввалить люлей Жоте и Нуньесу, которые проsрали игру вчистую.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 21:17
    Всех Красных с победой! Хотя в это никто не верил. Ну классика от некоторых фанатов Сити это Тейлор виноват, хотя после матча Арсенал вс Ливерпуль , тут разгром Ливерпуля предсказывали, ну что разгром не получился, видимо Тейлор мешал Холланду покер забивать)))
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 21:03
    Очень интересненько
    azkan
    azkan
    вчера в 21:00
    Салах не очень счастливый. И о чём он разговаривал с Пепом после финального свистка?
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:00
      Dima salev
      Dima salev
      вчера в 20:59
      А вот уровень Холланда который с топ клубами играть не может. Не считая переди плей-офф лиги чемпионов.
      Мариарти77
      Мариарти77
      вчера в 20:57
      Что с Холландом?
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 20:57
      Речь не про МЮ или Ливерпуль, а про каталонского балласта. Который тренирует только самые сильные команды в своих лигах. И при этом умудряется очень часто позориться. Про Лигу Чемпионов вообще молчим...
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      вчера в 20:57
      Алиссон машина! Спас несколько раз, плюс ещё и ассист сделал
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      вчера в 20:55
      Один из болельщиков Сити советовал Клоопу уйти в отставку после поражения от Арсенала. Аха ха.
      EL MAGNIFICО
      EL MAGNIFICО
      вчера в 20:52
      Моменты Ливерпуля были убойными.
      Гость
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