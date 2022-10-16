«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» и идёт на 2-м месте в Премьер-Лиге

«Ливерпуль» минимально обыграл «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ (1:0).
Гол забил Мохамед Салах на 76-й минуте. На 85-й был дисквалифицирован главный тренер «красных» Юрген Клопп.
После матча «Ливерпуль» идет на 8-м месте (13 баллов), «горожане» занимают 2-ю строчку (23 пункта).
Одним словом ... работа тренера в стеснённых обстоятельствам ему абсолютно незнакома: в Барселоне ему сам Бог велел снимать все сливки после наследия Райкарда и доставшегося состава игроков. В Баварии всё тоже самое: всё было для него - рули не хочу. Средства и условия в МС, для планомерной и беззаботной в финансовом и организационном плане работы, также имели и имеют место быть.
Талантливый..., но безмерно фартовый коуч, каких если и поискать, то точно не найдёшь.
Одним словом ... работа тренера в стеснённых обстоятельствам ему абсолютно незнакома: в Барселоне ему сам Бог велел снимать все сливки после наследия Райкарда и доставшегося состава игроков. В Баварии всё тоже самое: всё было для него - рули не хочу. Средства и условия в МС, для планомерной и беззаботной в финансовом и организационном плане работы, также имели и имеют место быть.
Талантливый..., но безмерно фартовый коуч, каких если и поискать, то точно не найдёшь.