«Бавария» разгромила «Фрайбург» в Бундеслиге

«Бавария» разгромила «Фрайбург» в матче 10-го тура Бундеслиги (5:0).
Серж Гнабри открыл счет на 13-й минуте. Эрик Чупо-Мотинг на 33-й удвоил преимущество команды. Лерой Сане на 53-й забил третий гол хозяев. Садио Мане на 56-й забил еще один гол мюнхенцев. Окончательный счет установил Марсель Забитцер на 80-й минуте.
«Бавария» идет на втором месте в таблице чемпионата Германии (19 очков), «Фрайбург» занимает 3-ю позицию (18 пунктов).
А то до этого получается все четыре гола за Баварию забивали негритосы
Стыдобища
Даже не помню, когда раньше такое было, чтобы в Баварии практически не было немцев, или было так мало
А то до этого получается все четыре гола за Баварию забивали негритосы
Стыдобища
Даже не помню, когда раньше такое было, чтобы в Баварии практически не было немцев, или было так мало
Даже немного обескураживает, что мюнхенцы так расправились над теоретическим конкурентом, ведь игра была между вторым и четвертым клубом Бундеслиги. К сожалению, конкуренции гегемону в ближайшее время ожидать не стоит.
Даже немного обескураживает, что мюнхенцы так расправились над теоретическим конкурентом, ведь игра была между вторым и четвертым клубом Бундеслиги. К сожалению, конкуренции гегемону в ближайшее время ожидать не стоит.