Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2022/2023

«Бавария» разгромила «Фрайбург» в Бундеслиге

вчера, 22:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 0Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

«Бавария» разгромила «Фрайбург» в матче 10-го тура Бундеслиги (5:0).

Серж Гнабри открыл счет на 13-й минуте. Эрик Чупо-Мотинг на 33-й удвоил преимущество команды. Лерой Сане на 53-й забил третий гол хозяев. Садио Мане на 56-й забил еще один гол мюнхенцев. Окончательный счет установил Марсель Забитцер на 80-й минуте.

«Бавария» идет на втором месте в таблице чемпионата Германии (19 очков), «Фрайбург» занимает 3-ю позицию (18 пунктов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Дубль Вильяма Карвалью помог «Бетису» обыграть «Альмерию»
Вчера, 23:57
«Верона» уступила «Милану»
Вчера, 23:51
ПСЖ в большинстве обыграл «Марсель»
Вчера, 23:45
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью
Вчера, 21:59
«Наполи» одолел «Болонью»
Вчера, 20:59
«Унион» победил «Боруссию» Дортмунд и продолжает лидировать в Бундеслиге
Вчера, 20:39
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:23
остальное - обычно ..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:35
Всё становится на свои места.
salleeh
salleeh
сегодня в 03:57
Короче, парни поняли, что слить Нагельсмана не получится, а салатницу можно и упустить…)))
ОПС
ОПС
сегодня в 03:37
Очень уж убедительно.
6gzywvbcksns
6gzywvbcksns
сегодня в 02:35
Давно про было за бундеслигу взяться
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:04
Для Баварии это привычно
Бoрат
Бoрат ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 22:56
Надеюсь, что Унион это немецкий Лестер
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:55
Хорошо, хоть австриец Забитцер забил
А то до этого получается все четыре гола за Баварию забивали негритосы
Стыдобища
Даже не помню, когда раньше такое было, чтобы в Баварии практически не было немцев, или было так мало
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:49
Бундеслига это не турнир, а спарринг для одной команды. Причём в 9-ти из 10 случаев (как показывает практика плей офф ЛЧ)- хреновый спарринг.
Роббен Игоревич
Роббен Игоревич
вчера в 22:32
По сути, игра была сделана в первом тайме, а футболиста Фрайбурга забыли выйти на матч. Похоже,
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:26
Когда писал, что Унион победил БД "легко и непринужденно" как раз смотрел этот матч. Бавария разгромила своего оппонента еще легче, чем это сделал Унион.

Даже немного обескураживает, что мюнхенцы так расправились над теоретическим конкурентом, ведь игра была между вторым и четвертым клубом Бундеслиги. К сожалению, конкуренции гегемону в ближайшее время ожидать не стоит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 