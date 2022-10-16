«Бавария» разгромила «Фрайбург» в Бундеслиге

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вчера, 22:22

«Бавария» разгромила «Фрайбург» в матче 10-го тура Бундеслиги (5:0).

Серж Гнабри открыл счет на 13-й минуте. Эрик Чупо-Мотинг на 33-й удвоил преимущество команды. Лерой Сане на 53-й забил третий гол хозяев. Садио Мане на 56-й забил еще один гол мюнхенцев. Окончательный счет установил Марсель Забитцер на 80-й минуте.

«Бавария» идет на втором месте в таблице чемпионата Германии (19 очков), «Фрайбург» занимает 3-ю позицию (18 пунктов).