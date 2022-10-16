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ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью

вчера, 21:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ (2:2).

Счет открыл Фёдор Чалов на 17-й минуте. Антон Зиньковский на 53-й счет сравнял, Александр Соболев на 58-й вывел гостей вперед. На 70-й минуте Чалов оформил дубль.

После матча «армейцы» идут на 3-м месте (25 очков), «красно-белые» занимают 2-ю строчку (26 баллов).

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:53
Истина дороже. Она пробьётся сквозь асфальт.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 19:34
Если бы карасев был за цска то он с самого начала удалил бы 2 игроков а там игра пошла бы по другому. Основании еа удаление в любом случае были.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 18:57
Да мы уже поняли что лучшей связкой у ЦСКА вчера были Карасев и Иванов на ВАР! Когда Зайнутдинов уронил Соболева в штрафной Карасев тоже был последователен!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 18:46
И еще раз повторюсь момент с соболевым был вначале матча а с ермаковым в конце матча. Судья был просто последовательным
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 18:45
Во первых он хотел и сыграл в мяч но потом очень грубо сыграл и это нарушение. Но тут со стороны ермакова была неудача. А соболев не хотел и не сыграл в мяч и летел на полной скорости и нога была поднята от земли.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 17:34
Игру что ли не смотрели, ну раз так то вот видео!
Может видео с Соболевым скинете, где касание даже не в опорную ногу было?!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 17:15
И еще нарушение соболева было вначале матча а все остальное потом. Судья поднял планку в самом начале матча потому что не хотел убивать игру удалением
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 17:12
Ты скинь видео в динамике. На фото одно а на видео по другому все. Тут он наступил но не на всей скорости а соболев летел с прямыми ногами.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 16:58, ред.
Чуть слабее?!) А ведь как говорил Иешуа: "Правду говорить легко и приятно!"
Пруцев мог вчера и карьеру футболиста закончить!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 15:33
Наоборот 100 процентная карточка была у соболева. Он с рпзгону со злостью это делал. В мяч он и не собирался играть. У цска наоборот чуть слабее фолы были чем у соболева
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 12:58
Ну как я и говорил!!!!!!!!!!!!Результативная ничья!!!!!!!!!!!!!!!!!!Правда я надеялся на футбол совсем другой!!!!!!!!!!!!!!!Думал будет игра с обилием ударов по воротам и моментам и расчитывал где то на 4-4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 12:11
Вот именно! Вчера ЦСКА не получил 2 100% красных карточки и пенальти + 2 желтых! Но никто из ваших этого не видит а когда им про это пишут то они переводят стрелки! Почитай вчерашние комменты, болельщики абсолютно всех команд с нами согласны! А фол Соболева если и тянул на красную то с большой натяжкой!!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 11:50
Даже джикия которого я уважаю в прошлом году была такая симуляция которая его не красит. Я не оправдываю бразильца мне это не нравится но надо смотреть на себя только пртом обвинять других
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 11:45
Как минимум трое его уже переплюнули и один вчера!)
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:42
Может быть. Но соболев пока самый известный симулянт по кличке дельфин
galem72
galem72
сегодня в 10:55
Мелешин: "Три забитых гола — потолок для матча цска - Спартак".

Жаль, что он хату свою на это не поставил. ))
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 09:30
Славный пендаль получился аххах
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 09:05
Вилиан, симулянт
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 08:32
Я вот не пойму - Соболеву выдан карт-бланш на грязную игру? Да и Промеса можно было удалить. Карась как всегда на стороне свиней был
Александр Апалько
Александр Апалько ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 08:28
Да, здесь очевидная красная
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:14
Это называется букмекерской результат , не зря же у команд и рпл букмекеры спонсоры...
Сп62
Сп62
сегодня в 07:49
На такие матчи Карася ставить не следует. Академик уже не в первый раз не справляется с высоким накалом страстей. Нужен судья попроще.
hohol2
hohol2
сегодня в 06:56
88 коментов на центральный матч, дерби дербей:)
112910415
112910415
сегодня в 04:59
это было зрелище !
Владимир Коробов
Владимир Коробов
сегодня в 00:32
Я все понимаю, игра, эмоции во время игры, на этих эмоциях можно многое натворить. Но зачем оскорблять тренера сопернника? Повел себя как высокомерное быдло в данной ситуации. Словил звезду?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:11
Спорить конечно можно долго, но это бесполезно. Если бы удалили спартаковца в дебюте матча, то и остальных спорных моментов наверняка бы не было. Может какие то другие были бы , но тех о которых сейчас идет спор не было бы и в помине. Была бы совсем другая игра.
Так что все эти споры ни о чем. Нормально отсудил Карасев.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:00
А соболева кто провоцировал?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:59
Но ты забываешь что неудаление соболева было вначале матча а все остальное потом
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ SonataArctica (раскрыть)
вчера в 23:58
Падал но до этого он шипами на полном ходу врезал в ногу. Его там простили. Судья понял что игра будет горячей и поднял планку допустмости.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 23:51
Дельфин получил по заслугам!)
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