ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ (2:2).
Счет открыл Фёдор Чалов на 17-й минуте. Антон Зиньковский на 53-й счет сравнял, Александр Соболев на 58-й вывел гостей вперед. На 70-й минуте Чалов оформил дубль.
После матча «армейцы» идут на 3-м месте (25 очков), «красно-белые» занимают 2-ю строчку (26 баллов).
Матч понравился. Судейство пусть оценивают специалисты. Единственное, что Карась дал играть командам. Обычно красные раздает налево и направо.
Зенит ушел в отрыв.
Матч понравился. Судейство пусть оценивают специалисты. Единственное, что Карась дал играть командам. Обычно красные раздает налево и направо.
Зенит ушел в отрыв.