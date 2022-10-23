«Барселона» намерена отказаться от услуг четырёх опытных игроков

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вчера, 14:40

«Барселона» будущим летом намерена расстаться сразу с четырьмя опытными игроками. Речь идет о защитниках , и , а также хавбеке .

Все эти исполнители не вписываются в концепцию нового проекта, который разрабатывает руководство «Барселоны».