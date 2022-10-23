«Барселона» намерена отказаться от услуг четырёх опытных игроков

«Барселона» будущим летом намерена расстаться сразу с четырьмя опытными игроками. Речь идет о защитниках Жорди Альбе, Жераре Пике и Серхи Роберто, а также хавбеке Серхио Бускетсе.
Все эти исполнители не вписываются в концепцию нового проекта, который разрабатывает руководство «Барселоны».
Интересно, думал ли Пике, когда подговаривал Лапорту выгнать Месси, что его самого выкинуть как ненужную вещь?
Интересно, думал ли Пике, когда подговаривал Лапорту выгнать Месси, что его самого выкинуть как ненужную вещь?
Конечно жаль, что приходится вот таким образом расставаться с игроками, которые многие годы приносили пользу команде, но клуб нужно спасать.
Конечно жаль, что приходится вот таким образом расставаться с игроками, которые многие годы приносили пользу команде, но клуб нужно спасать.