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«Барселона» намерена отказаться от услуг четырёх опытных игроков

вчера, 14:40

«Барселона» будущим летом намерена расстаться сразу с четырьмя опытными игроками. Речь идет о защитниках Жорди Альбе, Жераре Пике и Серхи Роберто, а также хавбеке Серхио Бускетсе.

Все эти исполнители не вписываются в концепцию нового проекта, который разрабатывает руководство «Барселоны».

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Все комментарии
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
вчера в 17:27
А где Депай и Ко.?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:17
Ну в сумме они получают почти 100 млн евро.. у каталонцев просто нет выхода в этой ситуации. Тебас уже начал говорить, что Барселона должна сократить зп.
Конечно жаль, что приходится вот таким образом расставаться с игроками, которые многие годы приносили пользу команде, но клуб нужно спасать.
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:08
верное решение
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:08
Может лучше было бы разобраться в этом вопросе, прежде чем что-то писать?
ДСА
ДСА
вчера в 16:12
Вот и верь после этого людям.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:49
Оказывается, старый конь все-таки портит борозду
qaq3r9xw8v3r
qaq3r9xw8v3r
вчера в 15:04
Рано или поздно такое случается.
Сейчас это скорее поздно, чем рано.
Elliada
Elliada
вчера в 14:55
Печально. Ведь эти игроки внесли немалый вклад в успехи Барселоны. До последнего помогали клубу - пошли на сокращение зарплаты и отсрочку выплаты. Конечно, ни один игрок навечно не может задержаться в клубе, но расстаться могли бы получше.

Интересно, думал ли Пике, когда подговаривал Лапорту выгнать Месси, что его самого выкинуть как ненужную вещь?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:52
Грядёт смена поколении.
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