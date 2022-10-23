Ни один клуб не выразил заинтересованности в трансфере Роналду

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вчера, 13:50

У нападающего «Манчестер Юнайтед» пока нет вариантов продолжения карьеры в других клубах. По данным ESPN, на данный момент ни одна команда не выразила заинтересованности в подписании 37-летнего португальца в зимнее трансферное окно.

Роналду оказался в центре скандала на этой неделе, когда самовольно покинул стадион, не дожидаясь концовки игры с «Тоттенхэмом». По слухам, игрока оштрафовали на 720 тысяч фунтов.