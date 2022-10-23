Ни один клуб не выразил заинтересованности в трансфере Роналду

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пока нет вариантов продолжения карьеры в других клубах. По данным ESPN, на данный момент ни одна команда не выразила заинтересованности в подписании 37-летнего португальца в зимнее трансферное окно.
Роналду оказался в центре скандала на этой неделе, когда самовольно покинул стадион, не дожидаясь концовки игры с «Тоттенхэмом». По слухам, игрока оштрафовали на 720 тысяч фунтов.
Что и требовалось доказать... А то была информация, что это МЮ и ТХ его не отпускали... Отпускали, но он никому не нужен... Если был бы нужен, то свалил бы, ни у кого не спрашивая... Хоть в последний день ТО... Так было в Турине... И ему было плевать, что вместо него не подписали никого из-за отсутствия времени... Дежавю не получилась... Старость пришла, эгоизм остался... Теперь эта сладкая парочка неразлучна...
Что и требовалось доказать... А то была информация, что это МЮ и ТХ его не отпускали... Отпускали, но он никому не нужен... Если был бы нужен, то свалил бы, ни у кого не спрашивая... Хоть в последний день ТО... Так было в Турине... И ему было плевать, что вместо него не подписали никого из-за отсутствия времени... Дежавю не получилась... Старость пришла, эгоизм остался... Теперь эта сладкая парочка неразлучна...
Он хочет играть в тех клубах, в которых его просто не хотят видеть, а остальные клубы на вроде Маккаби из Хайфы, вроде может и были бы не против, но у них на уже потухшую звезду денег нет.
Роналду надо серьезно подумать, что происходит вокруг, сколько ему лет и какой год на дворе.
Скорее всего он отмучается до конца контракта в МЮ, а вместе с ним будет мучится МЮ. Да МЮ будет мучится, но разрывать по собственной инициативе МЮ не стоит этого делать, чисто из принципа.
Летом Роналду окажется свободным агентом, ну и здесь ничего радостного для него нет. Он даже бесплатно никому нужен не будет.
Так что на 99% его уже можно считать игроком «Интер Майами», да и то Бекхэму он будет нужен не как игрок, а как реклама, американцы помешаны на этом.
Карьеру надо заканчивать красиво, но Роналду упустил этот шанс и упал на самое дно.
Он хочет играть в тех клубах, в которых его просто не хотят видеть, а остальные клубы на вроде Маккаби из Хайфы, вроде может и были бы не против, но у них на уже потухшую звезду денег нет.
Роналду надо серьезно подумать, что происходит вокруг, сколько ему лет и какой год на дворе.
Скорее всего он отмучается до конца контракта в МЮ, а вместе с ним будет мучится МЮ. Да МЮ будет мучится, но разрывать по собственной инициативе МЮ не стоит этого делать, чисто из принципа.
Летом Роналду окажется свободным агентом, ну и здесь ничего радостного для него нет. Он даже бесплатно никому нужен не будет.
Так что на 99% его уже можно считать игроком «Интер Майами», да и то Бекхэму он будет нужен не как игрок, а как реклама, американцы помешаны на этом.
Карьеру надо заканчивать красиво, но Роналду упустил этот шанс и упал на самое дно.