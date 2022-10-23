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Ни один клуб не выразил заинтересованности в трансфере Роналду

вчера, 13:50

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пока нет вариантов продолжения карьеры в других клубах. По данным ESPN, на данный момент ни одна команда не выразила заинтересованности в подписании 37-летнего португальца в зимнее трансферное окно.

Роналду оказался в центре скандала на этой неделе, когда самовольно покинул стадион, не дожидаясь концовки игры с «Тоттенхэмом». По слухам, игрока оштрафовали на 720 тысяч фунтов.

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Все комментарии
Ron09
Ron09
сегодня в 08:15
    liverpool-today
    liverpool-today
    сегодня в 07:31
    Дорогая самоволка получилась
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 23:58
    Сам виноват... Глупый..
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 23:20
    Отвечаю, был бы уже в Зените, если бы не санкции и играли в ЛЧ) это было бы вполне реально)
    LevaSamara
    LevaSamara
    вчера в 22:46
    Давно уже пора построить свой клуб. С блекджеком и прочим.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:27
    Клубы видят в нём больше проблем для себя, чем достоинств. Кристина же ничего, кроме своих достоинств видеть не желает. Пора, видно, уже в музей знаменитостей - MLS.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 19:59
    Похоже уже и не в зарплате дело. Он не вписывается даже в такой посредственый состав. И с его гнилым эго он никому не нужен.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 19:58
    Его скорее всего держит то, что Месси ещё играет и забивает, может спокойно обойти за два года в ЛЧ, если он сейчас уйдёт. Поэтому унижаться он будет долго, но где играть он будет, если никому не нужен, вот вопрос.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 18:51
    Рон куда не приходит.так потом эти клубы летят в трубу!!!!!!!!!!!Футболист очень хороший,но вот с его ЧСВ надо что то делать,именно это и есть его главная проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Lewa2708
    Lewa2708
    вчера в 18:48
    Это реально конец его европейской карьеры. Пожалуй, можно отыграть ЧМ и в США. А если, ну, а вдруг, выиграет ЧМ, я бы на его месте прямо зимой бы закончил с футболом
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 18:19
    Пора ему в родной "Спортинг".
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Andrei Galash (раскрыть)
    вчера в 18:16
    .
    Ikarus74
    Ikarus74 ответ Comentarios (раскрыть)
    вчера в 18:05
    Какой Лиссабон ? Там тренер ультиматум поставил или он или Кристи)))
    steel900
    steel900
    вчера в 17:54
    Думаю до лета Рон еще попьет крови у ТХ и МЮ, а потом в МЛС и это как максимум.
    Похоже мозгов у него не очень много, раз решил так "завершить карьеру".
    Жаль...
    Bivaliy67
    Bivaliy67
    вчера в 17:43
    "Sic transit gloria mundi" (с)
    karnager
    karnager
    вчера в 17:39
    Предлагаю Роналду стать арбитром и не уходить с поля до 50) Будет и в ЛЧ играть, и на ЧМ
    112910415
    112910415
    вчера в 17:19
    может, не у всех спросили ?
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 17:11
    Посмешищем стал,сам себе унижает и будет унижать еще несколько лет.Чуть скорость потерял и всё,приехал,потому что нет природного таланта.
    rfc7zphmu7rx
    rfc7zphmu7rx
    вчера в 17:07
    Голубой, голубой, не хотим играть играть с тобой...
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 17:07
    бедная кристинка в полном игноре, а чо, кому нужен балласт в клубе
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 17:06
    Вопрос в размере зарплаты, и только...
    adekvat
    adekvat
    вчера в 17:04
    К Бекхамам, у неё петь будет, у него поиграет немного.
    Усы Пескова
    Усы Пескова
    вчера в 17:01
    Природу хотел обмануть и сыграть до 42 лет? Он свою Джорджину не сможет обмануть, не то что время.
    Сказки про "организм у него 25 летнего" кончились!

    Уверяю Вас, он даже в Америке не нужен! Кто-то может рискнуть, попробовать для рекламы взять, но не более..
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    вчера в 16:56
    Короче говоря дураков не нашлось.
    Мариарти77
    Мариарти77
    вчера в 16:18
    Дайте ему время
    Elliada
    Elliada ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    вчера в 16:10
    Был такой фильм "Костолом" с Винни Джонсом в главной роли. По сюжету бывшая звезда футбола попадает в тюрьму. Похоже, балласт движется в этом направлении. За удар ребенка-аутиста чуть дело не завели. Еще один такой поступок и просто так не отделается. А если что-то посерьезнее совершит, то в тюрьму попадет. Сюжет для фильма есть. Будет снят на основе реальных событий.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 15:50
    Пора в Голливуд
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 15:40
    А что он хотел?Это должно было случиться,всему есть предел терпения!
    Бык без трезубца
    Бык без трезубца
    вчера в 15:27, ред.
    Для Роналду идти в Интер Майами или звонить Бенитесу и просить извинения за слив в Реале, затем звонить Мендешу и сказать чтобы взяли Рафу боссом Вулверхэмптона. Возможно тогда он реанимирует свою карьеру. Сейчас возможно его эго либо нормализовалось либо осталось как прежде. Но если Роналду сможет угомонить свое эго и найти Мир с Рафой, он в шаге от спасения своей карьеры.
    Роналду прекрасно должен понимать, если бы не Рафа, то он не смог бы выиграть ЛЧ в очередной раз, так как Реал при нем прибавил. А Зидан не пойдёт к волкам, ибо только Рафа сможет пройти такой трудный путь. А то что Роналду один в поле не воин, это показала очередная победа Реала в ЛЧ. Ну и и зарплату надо уменьшить.
    Конечно это все из области фантастики, чтобы Роналду сделал выводы и принес извинения, а также пошел на снижение зарплаты, но в этом его спасение.
    Он стал изгоем, также как он сделал Рафу в Реале являясь воспитанником данного клуба.
    А то что Роналду называл Анчелотти "мишкой", которому он в Реале не нужен, "мишкой" для него может стать Рафа.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 15:05
    Пора в Китай!
    Гость
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