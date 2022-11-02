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Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по победам в Лиге чемпионов

вчера, 23:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 1Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти повторил рекорд Лиги чемпионов по числу побед среди тренеров.

Победа над «Селтиком» в 6-м туре группового этапа стала для 63-летнего специалиста 102-й в турнире. Он догнал по этому показателю Алекса Фергюсона.

«Реал» занял первое место в группе F, набрав 13 очков.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:57
Два великих тренера XXI века!
CITYZENS
CITYZENS
сегодня в 05:21
В скором времени обгонит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:58, ред.
Количество побед в ЛЧ ? Ну и какой смысл в таком рекорде ? Гораздо важнее, сколько коуч взял "ушастых" за карьеру, и по этому показателю Анчи сейчас вообще равных нет.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:44
Реал,Анчелотти и Лига Чемпионов, просто создыны друг для друга!
3varu3tgg8w5
3varu3tgg8w5
сегодня в 00:31
Великая победа Реала это радует
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:12, ред.
Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по победам в Лиге чемпионов.

Как говорится, ещё не вечер 🌙 ! Всё и все рекорды ещё впереди у Анчи. Не знаю, есть ли кто-то на данный момент времени который бы встал на одну ступень с этим седым лисом. Прошлый сезон Анчелотти со своей командой вроде бы всем всё доказал. И этот сезон в Лиге Чемпионов только начинается для Реала во главе с Анчи. Красивый футбол Реала диктует свободой действий свободного художника Анчелотти.

Любо дорого смотреть за мазками Анчелотти в каждой картине (игре) в исполнении такого набора красок как Бензема, Родриго, Винисиуса, Модрича и т.д. Всё что нужно для настоящего гения Папы Карл. А где-то в кустах на Елисейских полях плачет Мбаппе, глядя на художества Реала !)

С Победой, Реал, с Победой, Анчи !

Всем Добра !
СALL OF DUTY
СALL OF DUTY
сегодня в 00:08
Хорош.
Köln
Köln
сегодня в 00:01
Поздравляю папа Карло!
ABir
ABir
вчера в 23:42
Реал сделал очередной первый шаг к восхождению за очередным трофеем
протон
протон
вчера в 23:31, ред.
Великий сравнялся с великим! Но я надеюсь, что у Карло впереди ещё много побед.
Его списали со счетов после Эвертона, круто, что он как батя влетел в игру обратно и уже бьет рекорд за рекордом
Всегда восхищался его Миланом, а с прошлого сезона ещё и Реалом, для которого не существует каких то тактик. Для команд Папы Карло всегда превыше всего стоял именно футбол
Больше всех побед в ЛЧ(скоро будет единолично)
Бровь Анчелотти
Ну как его не любить,независимо от клубных пристрастий?)
Гость
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