Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по победам в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти повторил рекорд Лиги чемпионов по числу побед среди тренеров.
Победа над «Селтиком» в 6-м туре группового этапа стала для 63-летнего специалиста 102-й в турнире. Он догнал по этому показателю Алекса Фергюсона.
«Реал» занял первое место в группе F, набрав 13 очков.
Как говорится, ещё не вечер 🌙 ! Всё и все рекорды ещё впереди у Анчи. Не знаю, есть ли кто-то на данный момент времени который бы встал на одну ступень с этим седым лисом. Прошлый сезон Анчелотти со своей командой вроде бы всем всё доказал. И этот сезон в Лиге Чемпионов только начинается для Реала во главе с Анчи. Красивый футбол Реала диктует свободой действий свободного художника Анчелотти.
Любо дорого смотреть за мазками Анчелотти в каждой картине (игре) в исполнении такого набора красок как Бензема, Родриго, Винисиуса, Модрича и т.д. Всё что нужно для настоящего гения Папы Карл. А где-то в кустах на Елисейских полях плачет Мбаппе, глядя на художества Реала !)
С Победой, Реал, с Победой, Анчи !
Всем Добра !
Как говорится, ещё не вечер 🌙 ! Всё и все рекорды ещё впереди у Анчи. Не знаю, есть ли кто-то на данный момент времени который бы встал на одну ступень с этим седым лисом. Прошлый сезон Анчелотти со своей командой вроде бы всем всё доказал. И этот сезон в Лиге Чемпионов только начинается для Реала во главе с Анчи. Красивый футбол Реала диктует свободой действий свободного художника Анчелотти.
Любо дорого смотреть за мазками Анчелотти в каждой картине (игре) в исполнении такого набора красок как Бензема, Родриго, Винисиуса, Модрича и т.д. Всё что нужно для настоящего гения Папы Карл. А где-то в кустах на Елисейских полях плачет Мбаппе, глядя на художества Реала !)
С Победой, Реал, с Победой, Анчи !
Всем Добра !