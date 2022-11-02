Клопп провёл сотый матч в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Наполи» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Эта игра стала сотой во главе «красных» для главного тренера клуба Юргена Клоппа. Он стал седьмым наставников в истории, который провёл 100+ матчей в рамках ЛЧ.
Только Хосеп Гвардиола (61) одержал больше побед в своих первых 100 играх в Лиге чемпионов, чем Клопп (58).
И, да, Лестер - это не любая команда Англии
И, да, Лестер - это не любая команда Англии
Или вот еще одно. Выиграть чемпионат Англии может любая команда. Лестер это доказал. Но какая еще команда стабильно выигрывала чемпионат? Только МЮ Фергюсона.
Или вот еще одно. Выиграть чемпионат Англии может любая команда. Лестер это доказал. Но какая еще команда стабильно выигрывала чемпионат? Только МЮ Фергюсона.
Успехов и далее с Ливерпулем!
Успехов и далее с Ливерпулем!