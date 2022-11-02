Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2022/2023

Клопп провёл сотый матч в Лиге чемпионов

02 ноября 2022, 08:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Наполи» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Эта игра стала сотой во главе «красных» для главного тренера клуба Юргена Клоппа. Он стал седьмым наставников в истории, который провёл 100+ матчей в рамках ЛЧ.

Только Хосеп Гвардиола (61) одержал больше побед в своих первых 100 играх в Лиге чемпионов, чем Клопп (58).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Рейнджерс» завершил групповой турнир ЛЧ с «-20» по голам. Это антирекорд
03 ноября
Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по победам в Лиге чемпионов
02 ноября
Глушенков нанёс наибольшее количество ударов в первом круге РПЛ
31 октября Фото
Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате страны
31 октября Фото
Алексей Миранчук с передачи Влашича забил гол в ворота «Милана»
30 октября
«Арсенал» впервые без Венгера выиграл дома в АПЛ с разницей в 5+ голов
30 октября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
03 ноября в 03:44
В своём первом сезоне в ЛЧ Клопп занял 4 место. А уже в следующем вышел в финал ЛЧ. И с тех пор, всегда в топе
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Elliada (раскрыть)
02 ноября в 23:30
Пеп получил Барсу в лучших её кондициях, это не говорит о том что ему всё досталось нахаляву и он ничего не добился сам, но, нужно быть "сверхталантливым", чтобы не добиться успехов с такой командой. Бавария и Мансити, в принципе, команды из той же серии - самые амбициозные команды в своих чемпионатах. А вот, середняк или днище Пепу никогда не доставались, в отличии от Клоппа.
И, да, Лестер - это не любая команда Англии
Elliada
Elliada
02 ноября в 11:05
Клопп с удовольствием обменял некоторые из этих побед ради трех решающих. Я имею ввиду 3 проигранные финала ЛЧ
Elliada
Elliada ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
02 ноября в 11:04
Ну не скажи. После Гвардиолы у Барселоны было много тренеров, но кто из них достиг того, чего достиг Пеп, причем с теми же игроками??

Или вот еще одно. Выиграть чемпионат Англии может любая команда. Лестер это доказал. Но какая еще команда стабильно выигрывала чемпионат? Только МЮ Фергюсона.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
02 ноября в 11:03, ред.
Машина. Только Пеп начал в Барсе, а Клопп в Боруссии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
02 ноября в 10:06
с юбилейным и главное победным матчем Юргена!
Успехов и далее с Ливерпулем!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
02 ноября в 09:52
Учитывая то, какие команды тренировал Пеп - у Клоппа конкурентов нет вообще
КЭТиК
КЭТиК
02 ноября в 09:07
Ну хоть игроки юбилей тренера не испортили, и обыграли сильного соперника.
Конкурс бот
Конкурс бот
02 ноября в 09:00
Achit96 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 62. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 