Клопп провёл сотый матч в Лиге чемпионов

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02 ноября 2022, 08:58

«Ливерпуль» обыграл «Наполи» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Эта игра стала сотой во главе «красных» для главного тренера клуба . Он стал седьмым наставников в истории, который провёл 100+ матчей в рамках ЛЧ .

Только (61) одержал больше побед в своих первых 100 играх в Лиге чемпионов, чем Клопп (58).