Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате страны

Победа над «Краснодаром» (1:0) в матче РПЛ стала для главного тренера Сергея Семака 92-й у руля «Зенита».
Семак обошел по этому показателю Юрия Морозова, на счету которого 91 победа в высшем дивизионе.
Топ-5 главных тренеров «Зенита» по числу побед в чемпионате России:
1. Сергей Семак — 92 победы, 136 матчей
2. Юрий Морозов — 91 победа, 237 матчей
3. Павел Садырин — 76 побед, 182 матча
4. Лучано Спаллетти — 74 победы, 124 матча
5. Властимил Петржела — 48 побед, 96 матчей
Семак это тупо пешка и приспособленец которому выпало мега счастье работать на Газпром и которому на результаты в еврокубках глубоко положить (о чем он неоднократно заявлял). Лишь бы 2 мульта на счет капало - содержать свой детский сад ему хвати, а остальное ему по барабану.
Дзюба откровенно в куй его не ставил но от Дюбы избавились лишь тогда года Газпрому он сам надоел. Чему млять Семак может научить Клаудиньо? Малкома? Он сам 20% не умеет того что они. Так что Семак-тренер - ну такое..
Семак это тупо пешка и приспособленец которому выпало мега счастье работать на Газпром и которому на результаты в еврокубках глубоко положить (о чем он неоднократно заявлял). Лишь бы 2 мульта на счет капало - содержать свой детский сад ему хвати, а остальное ему по барабану.
Дзюба откровенно в куй его не ставил но от Дюбы избавились лишь тогда года Газпрому он сам надоел. Чему млять Семак может научить Клаудиньо? Малкома? Он сам 20% не умеет того что они. Так что Семак-тренер - ну такое..