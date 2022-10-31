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Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате страны

вчера, 18:39

Победа над «Краснодаром» (1:0) в матче РПЛ стала для главного тренера Сергея Семака 92-й у руля «Зенита».

Семак обошел по этому показателю Юрия Морозова, на счету которого 91 победа в высшем дивизионе.

Топ-5 главных тренеров «Зенита» по числу побед в чемпионате России:

1. Сергей Семак — 92 победы, 136 матчей

2. Юрий Морозов — 91 победа, 237 матчей

3. Павел Садырин — 76 побед, 182 матча

4. Лучано Спаллетти — 74 победы, 124 матча

5. Властимил Петржела — 48 побед, 96 матчей

Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате страны

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 21:25
Хочу возразить на эту тему. Я хоть и лучший аналитик в России но тренер никакой и не смогу привести этот состав Зенита к золоту.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 21:21
Поздравляем Сергея с таким достижением! Парень ещё молодой есть куда расти.
yrasikos22
yrasikos22 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:00
Причем тут Газпром ?,до Семака Зенит при Газпроме 3 года не брал чемпионат,занимал 6е место провалился в Ек что же Газпром так плохо работал вдруг.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:15
Хорошо бы ещё стату тренеров Зенита в еврокубках вообще посмотреть!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:11, ред.
Хороший тренер это прежде всего человек харизмой который действительно рулит и в команде и в инфрастуктуре клуба. Лобановский, Бесков, Фергюсон, Романцев - вот тренера.

Семак это тупо пешка и приспособленец которому выпало мега счастье работать на Газпром и которому на результаты в еврокубках глубоко положить (о чем он неоднократно заявлял). Лишь бы 2 мульта на счет капало - содержать свой детский сад ему хвати, а остальное ему по барабану.

Дзюба откровенно в куй его не ставил но от Дюбы избавились лишь тогда года Газпрому он сам надоел. Чему млять Семак может научить Клаудиньо? Малкома? Он сам 20% не умеет того что они. Так что Семак-тренер - ну такое..
Arsenal007
Arsenal007 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 20:06
а можно стату остальных клубов РПЛ, послеспартаковской эпохи?
makkie
makkie
вчера в 19:51
Качать гения!
Ну а чего - Газпром спонсирует, Семак на их деньги выезжает.
Уберит всех латиноамериканцев - и Зенит едва ли будет выше 6-7 места.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:39
Он не играл против Динамо Киев
yrasikos22
yrasikos22 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 19:34, ред.
Эту команду создавал Семак с ним в клуб пришла хорошая команда с Уфы,все трансферы были зделаны с его рук,он просто навел порядок в команде и наладил атмосферу и убрал лишнее после Луческу и Манчини поэтому это глуппые слова ваши...
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 19:20
Причем тут Семак то?!!!!!!!!!!!!!Убери его отуда и поставь там терапевта штатного-будет всё точно так же!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))Все мы видели на что способен Семак в ЕК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А в РПЛ и делать ничего не надо т.к админресурс+ деньги решают всё!!!!!!!!!!!!!Для кого такие статьи-для детей или домохозяек,которые в футболе ничего не понимают?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ironigor
Ironigor ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 18:58
Это секретная, закрытая информация !))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:57
Конечно же поздравляю с таким достижением Сергея Семака. Но есть на то очень объективные вещи как однозначный гегемон и влияние на весь российский футбол, а также РФС, в лице главного финансиста и управленца как Газпрома . И это бесспорный факт . А до таких гениев тренерского цеха , как Садырина , Морозова и Спаллетти , тренеру Семаку как до луны 🌙 пешком 👣 ! И это тоже факт . Даже немогу себе представить если бы эти великие на мой субъективный взгляд тренеры , попали бы тренировать в одном чемпионате с Семаком , где бы находился тогда Семак со своей командой и в какой лиге (ПФЛ или ФНЛ 2) ?! А на данный момент времени его "достижение", это только цифры . Видели мы этого гения Семака в еврокубках, и вот там и показал он свой класс как тренер. И это тоже факт. Так что как-то так.
valt134
valt134
вчера в 18:52
«Вот что Вегетарианство Животворящее делает!»
pomor45
pomor45
вчера в 18:47
Семаку побеждать, что семечки лузгать.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:46
А можно статистику побед Зенита в ЛЧ?!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:45
Рекорд,это хорошо,было лучше,если,этот рекорд был против евро команд
lotsman
lotsman
вчера в 18:41
И это не предел.
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