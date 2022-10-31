Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате страны

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вчера, 18:39

Победа над «Краснодаром» (1:0) в матче РПЛ стала для главного тренера 92-й у руля «Зенита».

Семак обошел по этому показателю , на счету которого 91 победа в высшем дивизионе.

Топ-5 главных тренеров «Зенита» по числу побед в чемпионате России:

1. Сергей Семак — 92 победы, 136 матчей

2. Юрий Морозов — 91 победа, 237 матчей

3. — 76 побед, 182 матча

4. — 74 победы, 124 матча

5. — 48 побед, 96 матчей