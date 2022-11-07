Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Филимонов: «„Спартаку“ нужно не терять очки и двигаться к золоту»

сегодня, 10:51

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов оценил игру москвичей в этом сезоне.

Начинали сезон тяжело. Видно, что ребята стараются, появилось какое-то взаимопонимание, какой-то рисунок. Хотя в последней игре с «Сочи» какую-то злую шутку сыграл быстрый гол, потом уже команда немного сбавила обороты. Не сказал бы, что играли плохо, но без куража. К Абаскалю изначально относились скептично? Думаю, это вопрос не к возрасту тренера, а к тому, что в «Спартаке» поменялось много разных тренеров. Его воспринимали как очередного. Команда еще не достигла какого-то результата. Пока чемпионат идет. Посмотрим, как это будет весной.

Какой результат сейчас реален для «Спартака»? Думаю, что медали точно. А вот какие, зависит от дальнейшего развития ситуации. Надо обыгрывать «Зенит», не терять очки и двигаться к золоту.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гацкан: «Думаю, „Ростову“ по силам побороться за чемпионство»
Сегодня, 15:33
Глушаков оценил шансы «Химок» на сохранение прописки в Премьер-Лиге
Сегодня, 15:07
Радимов высказался о карьерных перспективах Дзюбы
Сегодня, 14:46
Бышовец: «Карпин ответственен за „Ростов“ и сборную России»
Сегодня, 13:49
Мостовой: «Я остаюсь при своём мнении: совмещение постов — это неправильно»
Сегодня, 13:26
Тукманов считает, что Дзюба вряд ли перейдёт в «Торпедо»
Сегодня, 12:25
Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:57
Хотелось бы в рай, да вот грехи не пускают.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:34
Буффоны не унимаются,у них прошлое свербит.Мыться нужно чаще! Не эуропейцы,чай...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 