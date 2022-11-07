Филимонов: «„Спартаку“ нужно не терять очки и двигаться к золоту»

Бывший вратарь «Спартака» оценил игру москвичей в этом сезоне.

Начинали сезон тяжело. Видно, что ребята стараются, появилось какое-то взаимопонимание, какой-то рисунок. Хотя в последней игре с «Сочи» какую-то злую шутку сыграл быстрый гол, потом уже команда немного сбавила обороты. Не сказал бы, что играли плохо, но без куража. К Абаскалю изначально относились скептично? Думаю, это вопрос не к возрасту тренера, а к тому, что в «Спартаке» поменялось много разных тренеров. Его воспринимали как очередного. Команда еще не достигла какого-то результата. Пока чемпионат идет. Посмотрим, как это будет весной.

Какой результат сейчас реален для «Спартака»? Думаю, что медали точно. А вот какие, зависит от дальнейшего развития ситуации. Надо обыгрывать «Зенит», не терять очки и двигаться к золоту.