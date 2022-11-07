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Костанса: «Сейчас в РПЛ действительно очень много топ-легионеров»

сегодня, 10:00

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанса порассуждал об уровне легионеров в РПЛ.

Сейчас в РПЛ действительно очень много топ-легионеров. Трудно выделить кого-то одного. Все бразильцы «Зенита» — игроки топ-уровня, они сейчас очень хороши. Также мне нравится Промес, в этом сезоне он показывает отличную игру. Что касается меня, то я верю, что в будущем стану одним из лучших легионеров РПЛ. Буду делать всё возможное для этого.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:28
Были бы ТОП не проиграли бы Ахмату !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:24
Есть много хороших легов, но далеко не ТОПов. И в Зените выделю только Барриоса, остальные немного сдали..
Хорош Бериша, Промес, Конате. С ходу больше и не вспомнить...
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