Костанса: «Сейчас в РПЛ действительно очень много топ-легионеров»

Защитник «Крыльев Советов» порассуждал об уровне легионеров в РПЛ .

Сейчас в РПЛ действительно очень много топ-легионеров. Трудно выделить кого-то одного. Все бразильцы «Зенита» — игроки топ-уровня, они сейчас очень хороши. Также мне нравится Промес, в этом сезоне он показывает отличную игру. Что касается меня, то я верю, что в будущем стану одним из лучших легионеров РПЛ . Буду делать всё возможное для этого.