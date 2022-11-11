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Багринцев: «Решил, что хочу представлять свою страну»

вчера, 14:53

Воспитанник ЦСКА Эдуард Багринцев прокомментировал своё решение выступать за сборную Армении.

Недавно стало известно о том, что футболист подал документы для получения гражданства. Отец Эдуарда по национальности армянин, мать — наполовину армянка.

Вариант со сборной Армении возник примерно в ноябре 2021 года. После игры за молодёжку ЦСКА со «Спартаком» мне позвонили из Федерации футбола Армении и предложили такой вариант.

После этого разговора сразу набрал домой, пообщался с семьёй. Потом был отдых, полетел домой в Сочи, где всё обсудили с родными. Они сказали, что в любом случае поддержат мой выбор. После я посоветовался с несколькими тренерами и решил, что поскольку я армянин, то хочу представлять свою страну. Вот так окончательно и согласился на это предложение.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:43
Вообще без претензий! Парень сделал свой законный выбор и все должны его уважать!
протон
протон
вчера в 15:16
Я, думаю, тут даже объяснять не надо почему. Какая бы не была слабая сборная Армении, но она хотя бы в отборочных играет.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:15
Ну, как говорится, и флаг (армянский) тебе в руки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:56
Это его выбор. Имеет право на мнение...
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