Багринцев: «Решил, что хочу представлять свою страну»

Воспитанник ЦСКА прокомментировал своё решение выступать за сборную Армении.

Недавно стало известно о том, что футболист подал документы для получения гражданства. Отец Эдуарда по национальности армянин, мать — наполовину армянка.

Вариант со сборной Армении возник примерно в ноябре 2021 года. После игры за молодёжку ЦСКА со «Спартаком» мне позвонили из Федерации футбола Армении и предложили такой вариант.

После этого разговора сразу набрал домой, пообщался с семьёй. Потом был отдых, полетел домой в Сочи, где всё обсудили с родными. Они сказали, что в любом случае поддержат мой выбор. После я посоветовался с несколькими тренерами и решил, что поскольку я армянин, то хочу представлять свою страну. Вот так окончательно и согласился на это предложение.