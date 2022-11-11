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Блаттер считает, что сборная Ирана должна быть отстранена от ЧМ-2022

вчера, 13:48

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер считает, что сборная Ирана должна быть исключена из состава участников чемпионата мира в Катаре.

Такое мнение бывший глава организации высказал в связи с недавними протестами в исламской республике.

Иран должен быть исключён из чемпионата мира.

Блаттер добавил, что если бы был действующим президентом ФИФА, то принял бы такое решение.

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Все комментарии
5cezdgr3seaq
5cezdgr3seaq
вчера в 22:19
Когда этот рассадник федерастии перестанет наказывать нормальные страны. В чём виноваты иранцы из-за "мопедов", а почему сша не отстранили за хаймерсы, францию за цезари, германию за ирисы?
Ravshan878
Ravshan878 ответ mv8udfvj48fz (раскрыть)
вчера в 21:27
Немедленно открыть уголовного дела старого 30на.
Сам он серые кардинал.
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:50
Вообще не удивлен мнением Блаттера. Типичный европейский проворовавшийся политик.
Lyon2009
Lyon2009
вчера в 19:19
Ууу, сколько недовольных)))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:01
это 72ера вместе с плутини надо пожизненно отстранить от футбола за их делишки...
Храневец
Храневец
вчера в 18:00
Топят суки Иран за позицию по России .Хотят любыми путями протолкнуть макаронников !
Прохорович
Прохорович
вчера в 17:54
Насколько же гадок это человек, что все комментаторы высказали похожие мысли про этого негодяя.
lotsman
lotsman
вчера в 17:44
Это называется - спорт вне политики.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 17:22
в вместо Ирана нужна пригласит Скуаддру Аззуру. без нее чемпеонат не то
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:15
Фифа и ее функционеры - это цирк шапито и кроме как смеха никто из них никаких эмоций не вызывает
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:14
Это не тот Свищев который топил за принятие Фан - ида? Лучше пусть Свищев посмотрит на полупустые стадионы.
А обязать депутатов выполнять свои предвыборные обещания непробывали?
Когда чиновники начнут соблюдать законодательство хотя бы в части запрета коррупции?
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 17:08, ред.
Блаттер исключи себя из жизни. Зае.... А то у вас там в Европе протестов нет. Маразматик
Zak11
Zak11
вчера в 17:01
Маразм Блаттера с каждым днём крепчает. Лучше бы он вообще молчал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:57
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев:

«Блаттер уже пенсионер авторитетный. Его высказывания, конечно, сейчас мало кто будет воспринимать серьезно. Ему нужно сейчас пить «Боржоми» и в Баден-Бадене принимать процедуры. Надо было раньше думать о том, кого отстранять, а кого допускать. Иран честными играми добился выхода на ЧМ. Выиграл все квалификации, поэтому он имеет все права на участие в чемпионате. Это мнение одних чиновников. Везде кому-то что-то не нравится. Но какое отношение это имеет к футболу? Команда Ирана достойна выступать на ЧМ, потому что она заслужила это своими играми и победами."
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:01
мопеды)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:32
Кто этого чудика подпустил к миркофону?
RoArt
RoArt
вчера в 15:23
Как угроза отсидки в американской тюрьме меняет человека, тьфу!
Capral
Capral
вчера в 15:17
Молодец, протон, хорошо сказал!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:09
Каждый гондурас по своему выслуживается, кстати сейчас протесты по всей европе и по накалу не меньше чем в Иране.
протон
протон
вчера в 15:08
Блатер был сам уличен в коррупции, Кто бы сомневался, что их оправдают. Слишком крупные рыбы для этих мелких сетей.
А еще говорили что спорт вне политики!
Блаттера надо за Корею ещё судить в 2002.
А че тогда не отстранили Францию после желтых жилетов?
Или че не отстранили США после BLM?
Зачем вообще тогда нужен отборочный турнир, и все эти громкие слова про "спорт - вне политики", если состав участников ЧМ уже начинают формировать по принципу "свои-чужие", хочу допущу Россию и Иран до ЧМ, хочу не допущу.
Capral
Capral ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 14:58, ред.
Если админ позволит, я даже скажу куда- на Й*Х!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 14:52
Да пошёл бы ты на !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:47
Слава богу, что он бывший президент, а не нынешний.
Capral
Capral
вчера в 14:47
Рухлять старая, еще дышит...
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:37
Продажная шкура
mv8udfvj48fz
mv8udfvj48fz
вчера в 14:35
Удивительно, что этот старый коррупционер ещё на свободе
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:06
После этого еще больше хочется поболеть за Иран на ЧМ. В группе с ними, как специально, подобрались англо-балаболящие сборные и теперь боятся, что Иран их обыграет.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:59
ФИФА вообще, по-моему до 90-х не признавала талантов рожденных вне Европы, по крайней мере на ЗМ их даже не рассматривали(можете спросить у Пеле и покойного Марадоны), до 60х(опять же по-моему), фол против темнокожего игрока не наказывался карточкой и какое-то время даже не был фолом, а, теперь, экс-чиновник этой организации кукарекает тут о своих предрассудках к ситуациям, которые менее гуманны, чем всё вышеуказанное, и, вообще, не доказаны
rhskmz
rhskmz
вчера в 13:58
Бывший - так и сиди помалкивай !
Elliada
Elliada
вчера в 13:57
Я так понял, что ФИФА выступает против вмешательства политики в спорт, но исключает сборных по политическим мотивам. Причем исключает страны неугодные США
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