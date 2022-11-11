Блаттер считает, что сборная Ирана должна быть отстранена от ЧМ-2022

1668163693

вчера, 13:48

Бывший президент ФИФА считает, что сборная Ирана должна быть исключена из состава участников чемпионата мира в Катаре.

Такое мнение бывший глава организации высказал в связи с недавними протестами в исламской республике.

Иран должен быть исключён из чемпионата мира.