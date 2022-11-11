Блаттер считает, что сборная Ирана должна быть отстранена от ЧМ-2022

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер считает, что сборная Ирана должна быть исключена из состава участников чемпионата мира в Катаре.
Такое мнение бывший глава организации высказал в связи с недавними протестами в исламской республике.
Иран должен быть исключён из чемпионата мира.
Блаттер добавил, что если бы был действующим президентом ФИФА, то принял бы такое решение.
А еще говорили что спорт вне политики!
Блаттера надо за Корею ещё судить в 2002.
А че тогда не отстранили Францию после желтых жилетов?
Или че не отстранили США после BLM?
Зачем вообще тогда нужен отборочный турнир, и все эти громкие слова про "спорт - вне политики", если состав участников ЧМ уже начинают формировать по принципу "свои-чужие", хочу допущу Россию и Иран до ЧМ, хочу не допущу.
А еще говорили что спорт вне политики!
Блаттера надо за Корею ещё судить в 2002.
А че тогда не отстранили Францию после желтых жилетов?
Или че не отстранили США после BLM?
Зачем вообще тогда нужен отборочный турнир, и все эти громкие слова про "спорт - вне политики", если состав участников ЧМ уже начинают формировать по принципу "свои-чужие", хочу допущу Россию и Иран до ЧМ, хочу не допущу.
А обязать депутатов выполнять свои предвыборные обещания непробывали?
Когда чиновники начнут соблюдать законодательство хотя бы в части запрета коррупции?
А обязать депутатов выполнять свои предвыборные обещания непробывали?
Когда чиновники начнут соблюдать законодательство хотя бы в части запрета коррупции?