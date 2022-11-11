Президент «Аданы Демирспор»: «Мы рассчитались с Дзюбой по контракту»

Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санджак заявил о том, что в клубе полностью рассчитались с российским нападающим Артёмом Дзюбой.
Сообщения о том, что Дзюба не получил всех денег от «Аданы Демирспор», абсолютная неправда. Мы полностью рассчитались с ним по контракту и расторгли его по обоюдному согласию, никаких других обстоятельств нет.
Ранее появилась информация о том, что в клубе были задержки по зарплате, что стало одной из причин ухода Дзюбы.
кормили, в тепле держали ...
кормили, в тепле держали ...
Остап Бендер нервно курит в углу.
Остап Бендер нервно курит в углу.