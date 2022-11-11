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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Президент «Аданы Демирспор»: «Мы рассчитались с Дзюбой по контракту»

вчера, 11:41

Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санджак заявил о том, что в клубе полностью рассчитались с российским нападающим Артёмом Дзюбой.

Сообщения о том, что Дзюба не получил всех денег от «Аданы Демирспор», абсолютная неправда. Мы полностью рассчитались с ним по контракту и расторгли его по обоюдному согласию, никаких других обстоятельств нет.

Ранее появилась информация о том, что в клубе были задержки по зарплате, что стало одной из причин ухода Дзюбы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:12
Турки конечно поторопились. Ведь впереди зимний отопительный сезон...
ОПС
ОПС
вчера в 13:27
Дзюба скоро уйдет из футбола.Во вторую лигу он не пойдет, а выше никому не нужен.
112910415
112910415
вчера в 12:47
спасибо им !
кормили, в тепле держали ...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:01
Пришел, посидел на лавке, получил деньги.
Остап Бендер нервно курит в углу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:00
Интересно,а у турков после этого расчета бабло ещё осталось?😄
rhskmz
rhskmz
вчера в 11:53
Дзюба сегодня звезда, каждая вторая новость про него.
adekvat
adekvat
вчера в 11:50
Дзюба не знал что мини бар платный, вычли за выпитое.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:48
Вот и хорошо. Главное чтобы по-честному всё было...
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