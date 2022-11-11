Президент «Аданы Демирспор»: «Мы рассчитались с Дзюбой по контракту»

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вчера, 11:41

Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санджак заявил о том, что в клубе полностью рассчитались с российским нападающим .

Сообщения о том, что Дзюба не получил всех денег от «Аданы Демирспор», абсолютная неправда. Мы полностью рассчитались с ним по контракту и расторгли его по обоюдному согласию, никаких других обстоятельств нет.

Ранее появилась информация о том, что в клубе были задержки по зарплате, что стало одной из причин ухода Дзюбы.