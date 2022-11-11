Каррера: «У „Спартака“ и „Зенита“ равные шансы на чемпионство»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера предположил, как может завершиться нынешний розыгрыш РПЛ.
Спрогнозировать таблицу РПЛ по окончанию сезона? Чемпионом станет либо «Зенит», либо «Спартак» — шансы 50 на 50 у этих команд, золото разыгрывается между двумя командами. Второе место займут или «красно-белые», или команда из Санкт-Петербурга. Третье место — ЦСКА, четвёртое у «Ростова», а пятое у «Краснодара».
Явно у Зенита "равные шансы"- чуть ровней....
Очков больше...выигрывают чаще...забивают больше...да и посильней оказались в очной встрече на Открытии...впереди ещё игра на "Разгром-Арене"...а в Питере уж более 10-ти лет один результат меж этими клубами...
Да Каррера и сам знает...))
Явно у Зенита "равные шансы"- чуть ровней....
Очков больше...выигрывают чаще...забивают больше...да и посильней оказались в очной встрече на Открытии...впереди ещё игра на "Разгром-Арене"...а в Питере уж более 10-ти лет один результат меж этими клубами...
Да Каррера и сам знает...))