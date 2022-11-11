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Каррера: «У „Спартака“ и „Зенита“ равные шансы на чемпионство»

вчера, 13:59

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера предположил, как может завершиться нынешний розыгрыш РПЛ.

Спрогнозировать таблицу РПЛ по окончанию сезона? Чемпионом станет либо «Зенит», либо «Спартак» — шансы 50 на 50 у этих команд, золото разыгрывается между двумя командами. Второе место займут или «красно-белые», или команда из Санкт-Петербурга. Третье место — ЦСКА, четвёртое у «Ростова», а пятое у «Краснодара».

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 02:41
Петржела так не считает!
godssii
godssii
вчера в 19:37
да где же этих бывших находят ?!?
minai
minai
вчера в 19:28
Вроде Каррера раньше был адекватным чуваком.
Nottrow
Nottrow
вчера в 17:16
Сразу видно, что такого специалиста гонят отовсюду вон.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 16:20
Да спартак даже в тройку не попадет,ближе к маю будут нового тренеришку искать для взятия деревянного кубка в межсезонье.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:06, ред.
С какого перца то ???
Явно у Зенита "равные шансы"- чуть ровней....
Очков больше...выигрывают чаще...забивают больше...да и посильней оказались в очной встрече на Открытии...впереди ещё игра на "Разгром-Арене"...а в Питере уж более 10-ти лет один результат меж этими клубами...
Да Каррера и сам знает...))
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге
вчера в 16:00
Спартак в очном поединке был слабее Зенита, но чемпионат длинный и всё может случиться. Я имею ввиду осечки Зенита, как в игре с Ахматом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:38, ред.
vip закончился. Продлить можно?
Futurista
Futurista ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 15:04
У Химок 100%...или не станут чемпионами или чемпионами не станут...
e9cebkdjst56
e9cebkdjst56
вчера в 14:32
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:21
    Да ладно тебе. Взрослый уже, а в сказки веришь.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 14:09
    У Химок тоже шанс на чемпионство 50 на 50 - или станут чемпионами, или нет.
    Гость
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