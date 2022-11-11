Каррера: «У „Спартака“ и „Зенита“ равные шансы на чемпионство»

Бывший наставник «Спартака» предположил, как может завершиться нынешний розыгрыш РПЛ .

Спрогнозировать таблицу РПЛ по окончанию сезона? Чемпионом станет либо «Зенит», либо «Спартак» — шансы 50 на 50 у этих команд, золото разыгрывается между двумя командами. Второе место займут или «красно-белые», или команда из Санкт-Петербурга. Третье место — ЦСКА , четвёртое у «Ростова», а пятое у «Краснодара».