Голландский журналист объяснил невызов Промеса в сборную Нидерландов

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вчера, 13:37

Нидерландский журналист Яп Де Грот рассказал о причинах невызова нападающего «Спартака» в сборную Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.

Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании. Ван Гал не хотел, чтобы это мешало команде готовиться к матчам.

Промес обвиняется в вооружённом нападении на своего двоюродного брата. 3 марта 2023 года пройдут слушания по данному делу.