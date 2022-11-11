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Голландский журналист объяснил невызов Промеса в сборную Нидерландов

вчера, 13:37

Нидерландский журналист Яп Де Грот рассказал о причинах невызова нападающего «Спартака» Квинси Промеса в сборную Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.

Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании. Ван Гал не хотел, чтобы это мешало команде готовиться к матчам.

Промес обвиняется в вооружённом нападении на своего двоюродного брата. 3 марта 2023 года пройдут слушания по данному делу.

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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 17:23
Куилси только гроза в Рпл на уровне топ сборных он явно не тянет я думаю он бы не играл в основе на чемпеонате
Zak11
Zak11
вчера в 17:05
Промес явно бы не помешал сборной. Это ошибка, если посмотреть на нападение, то там особо то кроме Депая никто и не выделяется. Ван Гал побоялся, Куман в этом плане действовал бы посмелее.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:16, ред.
Чушь.

То что Промес "подозреваемый" абсолютно не мешает Абаскалю, не помешало бы и Ван Гаалу.

Сам Промес явно на пике формы, и его неприглашения уж точно не в области юриспруденции.

То что не мешает ему быть одним из лучших игроков в РПЛ так же не мешало бы быть полезным своей сборной в Катаре.

И нечего нам тут голландские сказки рассказывать...))
rhskmz
rhskmz
вчера в 15:01
Эх Промес - Промес , а был бы звездой на ЧМ !
adekvat
adekvat
вчера в 14:35
Какая сборная, ему сухари сушить надо или просить гражданство России.
lotsman
lotsman
вчера в 14:33
Так Промес уголовник, оказывается. Скрывается от правосудия в Спартаке.))
shur
shur
вчера в 14:18
...ну хоть не "украинский след" , для ведущего футболиста, играющего в чемпионате России!!!
!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:04
Понятно дело, коли расследование не закрыто, выезжать ни-ни - скрутят и в автозак прямо на сборах
Izmar
Izmar
вчера в 13:58
Тренер правильно решил, не столько будет игры, сколько проблем.
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