Голландский журналист объяснил невызов Промеса в сборную Нидерландов

Нидерландский журналист Яп Де Грот рассказал о причинах невызова нападающего «Спартака» Квинси Промеса в сборную Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.
Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании. Ван Гал не хотел, чтобы это мешало команде готовиться к матчам.
Промес обвиняется в вооружённом нападении на своего двоюродного брата. 3 марта 2023 года пройдут слушания по данному делу.
То что Промес "подозреваемый" абсолютно не мешает Абаскалю, не помешало бы и Ван Гаалу.
Сам Промес явно на пике формы, и его неприглашения уж точно не в области юриспруденции.
То что не мешает ему быть одним из лучших игроков в РПЛ так же не мешало бы быть полезным своей сборной в Катаре.
И нечего нам тут голландские сказки рассказывать...))
То что Промес "подозреваемый" абсолютно не мешает Абаскалю, не помешало бы и Ван Гаалу.
Сам Промес явно на пике формы, и его неприглашения уж точно не в области юриспруденции.
То что не мешает ему быть одним из лучших игроков в РПЛ так же не мешало бы быть полезным своей сборной в Катаре.
И нечего нам тут голландские сказки рассказывать...))