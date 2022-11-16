В Португалии уверены, что Роналду проведёт успешный ЧМ-2022

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вчера, 10:28

Бывший игрок сборной Португалии Руй Барруш считает, что форвард «Манчестер Юнайтед» сможет показать свой лучший футбол на ЧМ -2022.

Недавно вышло скандальное интервью Роналду, в котором он обрушился с критикой на свой нынешний клуб. В ответ многие известные люди из мира футбола поспешили раскритиковать португальца за его поведение.

Роналду на протяжении всех этих лет справлялся с критикой, это то, что он делал всегда, и это происходит сейчас, поэтому я не сомневаюсь, что он на чемпионате мира снова будет прежним Роналду, тем, кто заставит критиков замолчать и будет забивать голы. Поражать ворота соперников это то, что он умеет делать лучше всего.

Также поддержал Роналду другой экс-игрок сборной Бету.