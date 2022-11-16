В Португалии уверены, что Роналду проведёт успешный ЧМ-2022

Бывший игрок сборной Португалии Руй Барруш считает, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сможет показать свой лучший футбол на ЧМ-2022.
Недавно вышло скандальное интервью Роналду, в котором он обрушился с критикой на свой нынешний клуб. В ответ многие известные люди из мира футбола поспешили раскритиковать португальца за его поведение.
Роналду на протяжении всех этих лет справлялся с критикой, это то, что он делал всегда, и это происходит сейчас, поэтому я не сомневаюсь, что он на чемпионате мира снова будет прежним Роналду, тем, кто заставит критиков замолчать и будет забивать голы. Поражать ворота соперников это то, что он умеет делать лучше всего.
Также поддержал Роналду другой экс-игрок сборной Бету.
В Португалии у нас короткая память в том, что касается заслуг в футболе, но мы не должны забывать о том, что Роналду сделал для нас. Мы должны поддержать его в этой ситуации, как и всю остальную команду.
Второе - ну не может человек в без пяти минут 38 лет показать свой лучший футбол. Это физически не возможно. Роналду был профессионалом и сохранил хорошую форму для 38-ми летнего. Но говорить, что он покажет лучшую игру - это разговоры в пользу бедных. Пыль в глаза, не более. Португальцам бы уже думать, а что дальше? Что после Рона будет. Этот ЧМ необходимо использовать с толком, дать время игровое молодым и желающим победить парням. А Рон по моему сейчас мыслями далек от футбола...
Второе - ну не может человек в без пяти минут 38 лет показать свой лучший футбол. Это физически не возможно. Роналду был профессионалом и сохранил хорошую форму для 38-ми летнего. Но говорить, что он покажет лучшую игру - это разговоры в пользу бедных. Пыль в глаза, не более. Португальцам бы уже думать, а что дальше? Что после Рона будет. Этот ЧМ необходимо использовать с толком, дать время игровое молодым и желающим победить парням. А Рон по моему сейчас мыслями далек от футбола...
Роналду два трофея со сборной,месси 1.
Роналду лучший бомбардир ЧЕ-14 голов, месси-13 голов в КА,даже не второй.
Роналду ЧМ-17 игр 7 голов,месси 19 игр 6 голов.
Приятного чтения))
Роналду два трофея со сборной,месси 1.
Роналду лучший бомбардир ЧЕ-14 голов, месси-13 голов в КА,даже не второй.
Роналду ЧМ-17 игр 7 голов,месси 19 игр 6 голов.
Приятного чтения))