Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

В Португалии уверены, что Роналду проведёт успешный ЧМ-2022

вчера, 10:28

Бывший игрок сборной Португалии Руй Барруш считает, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сможет показать свой лучший футбол на ЧМ-2022.

Недавно вышло скандальное интервью Роналду, в котором он обрушился с критикой на свой нынешний клуб. В ответ многие известные люди из мира футбола поспешили раскритиковать португальца за его поведение.

Роналду на протяжении всех этих лет справлялся с критикой, это то, что он делал всегда, и это происходит сейчас, поэтому я не сомневаюсь, что он на чемпионате мира снова будет прежним Роналду, тем, кто заставит критиков замолчать и будет забивать голы. Поражать ворота соперников это то, что он умеет делать лучше всего.

Также поддержал Роналду другой экс-игрок сборной Бету.

В Португалии у нас короткая память в том, что касается заслуг в футболе, но мы не должны забывать о том, что Роналду сделал для нас. Мы должны поддержать его в этой ситуации, как и всю остальную команду.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналду: «Вероятно, ЧМ-2022 будет лучшим в истории»
Сегодня, 14:27
Юри Альберто: «Я очень хочу остаться в „Коринтиансе“»
Сегодня, 12:57
Шомуродов: «Карпин очень мне помог, когда я играл в „Ростове“»
Сегодня, 12:47
Макрон — о ЧМ-2022: «Я не думаю, что спорт должен быть смешан с политикой»
Сегодня, 11:57
Иньеста: «Думаю, Испания способна добиться победы на чемпионате мира»
Сегодня, 11:43
Чинквини: «Захарян может быть интересен итальянским клубам»
Сегодня, 10:44
Сортировать
Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 15:43
Первое, что хочется сказать. Да. с каких пор 2 человека это вся страна? Это что-то из разряда - болгары восхитились, американцы ужаснулись и т.д.
Второе - ну не может человек в без пяти минут 38 лет показать свой лучший футбол. Это физически не возможно. Роналду был профессионалом и сохранил хорошую форму для 38-ми летнего. Но говорить, что он покажет лучшую игру - это разговоры в пользу бедных. Пыль в глаза, не более. Португальцам бы уже думать, а что дальше? Что после Рона будет. Этот ЧМ необходимо использовать с толком, дать время игровое молодым и желающим победить парням. А Рон по моему сейчас мыслями далек от футбола...
3ton
3ton
вчера в 15:39, ред.
Провалится с Португалией и скажет , что команда дно , а он лучший 😂
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:25
    costard
    costard ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 14:04
    Конечно, вместо Роналду можно выпустить несколько футболистов!
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 12:51
    Главное не бросать сборную после провалов,как это делала обуза после позоров на КА.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 11:40, ред.
    Чемпионат Мира - не тот случай, чтобы валять на нём дурака. Мощнейший выброс адреналина ! Даже если бы ты хотел этого, ноги сами несут тебя к воротам соперника. Поэтому я уверен в одном: португалец приложит все силы, чтобы показать себя во всём блеске, и чтобы команда выступила успешно. Получится ли это у него, мы скоро узнаем.
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 11:39
    Конечно, повязочку ещё пометает... Или кого-нибудь оскорбит в очередной раз...
    galem72
    galem72
    вчера в 11:18
    То, что он как-нибудь оскандалится, — нет никаких сомнений!
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 11:05
    Роналду в сборной: Лучший бомбардир сборных, месси даже не второй.

    Роналду два трофея со сборной,месси 1.

    Роналду лучший бомбардир ЧЕ-14 голов, месси-13 голов в КА,даже не второй.

    Роналду ЧМ-17 игр 7 голов,месси 19 игр 6 голов.

    Приятного чтения))
    Elliada
    Elliada
    вчера в 11:05
    С каких это пор мнение двух людей это мнение всей страны? После провала с Испанией в португальских медиа даже призвали не брать балласта на ЧМ-2022. Например, в главной португальской спортивной газете A Bola вышел текст под названием «Меньше Роналду, больше Португалии». Вот истина. В него не верят и думают, что балласт занимает место футболистов, за которыми будущее.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:40
    Здесь вопрос, много ли будет назначено пенальти. Хотя не факт, что бить их доверят именно дайверу...
    амурец
    амурец
    вчера в 10:36
    может и получится
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     