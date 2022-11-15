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Роналду: «Надеюсь, что мы сможем показать свой максимум на мундиале»

вчера, 23:38

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Состав на этот чемпионат мира – синергия опытных футболистов и молодых восходящих талантов, и я надеюсь, что мы сможем показать свой максимум на таком высоком уровне. Я с трепетом наблюдал, как новое поколение футболистов становится сильнее. Тяжело сравнивать разные поколения. Каждый игрок сборной Португалии – в прошлом или сегодня – преодолел немало трудностей, стремясь подняться на высший уровень.

Разумеется, наша цель — победа, и я верю, что нашему составу это по силам. Но с другой стороны, есть ряд сильных коллективов с исполнителями высшего порядка, поэтому мы должны быть внимательны, оставаться скромными и проявлять себя на поле. Остальное придет само. На высшем уровне всегда были и всегда будут восходящие звезды. Уверен, чемпионат мира откроет новое поколение талантов, которые могут изменить футбол.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:48
готовится последняя гастроль Артиста !
matrix333
matrix333
сегодня в 04:23
Роналду после 40 лет будет играть за Сборную.
f7m5njxaf3cv
f7m5njxaf3cv
сегодня в 02:44
Вряд ли далеко пройдут португальцы по турнирной сетке
амурец
амурец
сегодня в 02:39
слова одно, игра другое
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
сегодня в 01:12
Надежды не оправдают себя!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:10
Успехов и больших побед Роналду и сборной Португалии!!! Надеюсь, что сборная Португалии выйдет в финал Чемпионата мира в Катаре, и что Карим Бензема и Криштиану Роналду станут лучшими бомбардирами и лучшими игроками (сразу двое) этого мундиаля!!! Вот это было бы очень здорово. Вероятно, что это последний Чемпионате мира в карьере Криштиану Роналду. Поэтому, пусть он выстрелит на чемпионате мира. Давай, Криштиану Роналду, докажи, что у тебя ещё остался порох, и что Тен Хаг был неправ и несправедлив.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:19
Когда пришёл Робин Ван Перси, Руни не истерил, не кричал, что он лучше Робина, просто ушёл на "второй" фон , это не значит , что в тень, и асисты выдавал на Робин тот забивал! Вот в Чём Величие, иногда лучше молчать, чем говорить!!!
протон
протон
сегодня в 00:15
Сейчас точно не лучший состав - Роналду уже очевидно не тот, Бруну тоже не в лучшей форме. Конечно, есть Леао, Бернардо, Канселу - но все равно поколение Фигу сильнее было. По именам имхо в 2004 был один из самых сильных составов - Фигу, Деку, Паулета, Руй Кошта, Манише, Нуну Гомеш + молодой Рон. Но греков все равно не смогли забороть))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:00
Ну что ж посмотрим какие успехи будут у португальской сборной не на словах а на деле!
Гость
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