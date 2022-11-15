Роналду: «Надеюсь, что мы сможем показать свой максимум на мундиале»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Состав на этот чемпионат мира – синергия опытных футболистов и молодых восходящих талантов, и я надеюсь, что мы сможем показать свой максимум на таком высоком уровне. Я с трепетом наблюдал, как новое поколение футболистов становится сильнее. Тяжело сравнивать разные поколения. Каждый игрок сборной Португалии – в прошлом или сегодня – преодолел немало трудностей, стремясь подняться на высший уровень.

Разумеется, наша цель — победа, и я верю, что нашему составу это по силам. Но с другой стороны, есть ряд сильных коллективов с исполнителями высшего порядка, поэтому мы должны быть внимательны, оставаться скромными и проявлять себя на поле. Остальное придет само. На высшем уровне всегда были и всегда будут восходящие звезды. Уверен, чемпионат мира откроет новое поколение талантов, которые могут изменить футбол.