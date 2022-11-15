Бент: «Многие другие великие люди ведут себя лучше Роналду»

Экс-игрок «Тоттенхэма» Даррен Бент полагает, что главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу не следует возвращать в состав команды нападающего Криштиану Роналду.
Роналду заявил, что у него нет уважения к тренеру. Любой специалист имеет право выбирать того, кто будет играть, а кто – нет. Если тренер полагает, что Роналду усилит текущий состав, то он будет играть. Если нет, то нет.
Но если сейчас он разрешит Криштиану вернуться, то станет самым слабым тренером за всю историю АПЛ. Нельзя позволять футболистам отбиваться от рук. Я понимаю, что данный игрок – один из величайших, которых мы когда-либо видели, но многие другие великие люди ведут себя лучше Роналду. Он не является центром всего. В первую очередь нужно думать о «Манчестер Юнайтед».
Переход Рона для ЧСВ чтобы перебить переход Месси, и у Месси не пошло во Франции, но забивал в ЛЧ, а вот сейчас решил перекрыть даже фиаско Месси, молчу про интервью, стырил у Лукаку, ТТ тоже играл за Челси, в один год перешёл в АПЛ, и пожалел, только тут Роном нужно ЧСВ удобрить, а не помочь команде, закопал наследие однозначно, я один из первых кто приветствовал переход, не смотря на риски, ждал чуда, надо было уходить после того сезона, но видимо никому не нужен.
Переход Рона для ЧСВ чтобы перебить переход Месси, и у Месси не пошло во Франции, но забивал в ЛЧ, а вот сейчас решил перекрыть даже фиаско Месси, молчу про интервью, стырил у Лукаку, ТТ тоже играл за Челси, в один год перешёл в АПЛ, и пожалел, только тут Роном нужно ЧСВ удобрить, а не помочь команде, закопал наследие однозначно, я один из первых кто приветствовал переход, не смотря на риски, ждал чуда, надо было уходить после того сезона, но видимо никому не нужен.
К игроку калибра Месси и Роналдо проявлять такое неуважение - мне показалось совсем неправильно... Это же не мальчишки, которых надо обкатывать в бою на последних минутах...
Все отнеслись к отказу Роналдо выйти на замену в этом случае, как к его плохому поведению и непослушание тренеру и интересам команды...
Но похоже есть конфликт, который вылился в такие действия обоих сторон...
Если тен Хаг допускает такие действия, то нормального выхода из ситуации похоже нету просто.
К игроку калибра Месси и Роналдо проявлять такое неуважение - мне показалось совсем неправильно... Это же не мальчишки, которых надо обкатывать в бою на последних минутах...
Все отнеслись к отказу Роналдо выйти на замену в этом случае, как к его плохому поведению и непослушание тренеру и интересам команды...
Но похоже есть конфликт, который вылился в такие действия обоих сторон...
Если тен Хаг допускает такие действия, то нормального выхода из ситуации похоже нету просто.