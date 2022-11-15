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Бент: «Многие другие великие люди ведут себя лучше Роналду»

вчера, 23:20

Экс-игрок «Тоттенхэма» Даррен Бент полагает, что главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу не следует возвращать в состав команды нападающего Криштиану Роналду.

Роналду заявил, что у него нет уважения к тренеру. Любой специалист имеет право выбирать того, кто будет играть, а кто – нет. Если тренер полагает, что Роналду усилит текущий состав, то он будет играть. Если нет, то нет.

Но если сейчас он разрешит Криштиану вернуться, то станет самым слабым тренером за всю историю АПЛ. Нельзя позволять футболистам отбиваться от рук. Я понимаю, что данный игрок – один из величайших, которых мы когда-либо видели, но многие другие великие люди ведут себя лучше Роналду. Он не является центром всего. В первую очередь нужно думать о «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 04:29
Многие да, а он просто не может
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:42, ред.
Бент видать последний год на Луне жил, или на необитаемом острове, где нет ни инета, ни радио, ни ... даже Пятницы.
Вчера высадился на обетованной ... и ужаснулся, врубив новости про МЮ.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:28
Что посеешь, то и пожнёшь!!!
протон
протон
сегодня в 00:18
Мне лично не понравилось как тен Хаг решил его выпустить за 2 мин до конца, в матче, который команда выигрывала 2-0... Я думаю тренер сделал это намеренно, тут не видно какого-то уважения к игроку, а скорее совсем наоборот...

К игроку калибра Месси и Роналдо проявлять такое неуважение - мне показалось совсем неправильно... Это же не мальчишки, которых надо обкатывать в бою на последних минутах...

Все отнеслись к отказу Роналдо выйти на замену в этом случае, как к его плохому поведению и непослушание тренеру и интересам команды...

Но похоже есть конфликт, который вылился в такие действия обоих сторон...

Если тен Хаг допускает такие действия, то нормального выхода из ситуации похоже нету просто.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:14
Отвратительное поведение, ничего тут не скажешь
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:57, ред.
Эрик не прогнётся, он много поблажек сделал, при другом тренере это истерич играл бы даже не за дубль. Роналду пора писать мемуары, как загадить всё что ты когда-то создал, наследие разрушил одним телодвижением!

Переход Рона для ЧСВ чтобы перебить переход Месси, и у Месси не пошло во Франции, но забивал в ЛЧ, а вот сейчас решил перекрыть даже фиаско Месси, молчу про интервью, стырил у Лукаку, ТТ тоже играл за Челси, в один год перешёл в АПЛ, и пожалел, только тут Роном нужно ЧСВ удобрить, а не помочь команде, закопал наследие однозначно, я один из первых кто приветствовал переход, не смотря на риски, ждал чуда, надо было уходить после того сезона, но видимо никому не нужен.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:41
Роналду сделал всё, чтобы больше не играть за МЮ, если руководство прогнется, то можно будет делать конкурс: "Отсосать у Роналду", и, поверьте, найдется много желающих, но, не среди клубов. Пока, не видел всё интервью, но, судя по хайлайтам, об уважении там речи не шло. Грязно или нет, ему самому решать, а, вернее творить на ЧМ22 - ежели затащит Португалию, именно внесет решающий вклад в прогресс сборной, как личность, то, после будет видно что там, если нет ....
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 23:34, ред.
Все правильно.Именно поэтому МЮ последняя ЛЧ в 2008 году с Роналду(14 лет назад)- позор, последняя победа ч АПЛ 2013 г с Ван Перси и Руни(9 лет назад)-позор…
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 23:22
Все верно сказано!
Гость
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