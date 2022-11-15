Бент: «Многие другие великие люди ведут себя лучше Роналду»

Экс-игрок «Тоттенхэма» полагает, что главному тренеру «Манчестер Юнайтед» не следует возвращать в состав команды нападающего .

Роналду заявил, что у него нет уважения к тренеру. Любой специалист имеет право выбирать того, кто будет играть, а кто – нет. Если тренер полагает, что Роналду усилит текущий состав, то он будет играть. Если нет, то нет.