Кокорин: «Дзюбу могут позвать на Кипр, но в качестве тренера»

Нападающий «Ариса» из чемпионата Кипра поделился мнением о возможном будущем экс-нападающего «Зенита» .

Какому русскому футболисту я бы посоветовал переехать на Кипр? Дзюбе. Почему именно ему? А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера.

Наши текущие взаимоотношения? Когда я вернулся, мы общались нормально. Потом я ушел. У нас у всех семьи, свои дела. Сейчас общаемся, но редко. Это в «Зените» мы были 24 часа вместе. Там другое общение. Я со всеми из «Зенита» общаюсь, с кем был в хороших отношениях.