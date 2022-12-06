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Кокорин: «Дзюбу могут позвать на Кипр, но в качестве тренера»

вчера, 12:28

Нападающий «Ариса» из чемпионата Кипра Александр Кокорин поделился мнением о возможном будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Какому русскому футболисту я бы посоветовал переехать на Кипр? Дзюбе. Почему именно ему? А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера.

Наши текущие взаимоотношения? Когда я вернулся, мы общались нормально. Потом я ушел. У нас у всех семьи, свои дела. Сейчас общаемся, но редко. Это в «Зените» мы были 24 часа вместе. Там другое общение. Я со всеми из «Зенита» общаюсь, с кем был в хороших отношениях.

Ранее стало известно, что Дзюба может продолжить карьеру в ОАЭ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:19
Если только только тренером по физподготовке, руки накачивать.
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 19:36
Знатно потролил.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Asper (раскрыть)
вчера в 18:16
По рукоприкладству?!.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:14
Как в России, две беды!.. К и Д.
Знатог
Знатог
вчера в 18:07
А Дзюба русский футболист? Фамилия украинская.
karnager
karnager
вчера в 16:40
Без Орзул Дзюба не будет тренироваться
Asper
Asper
вчера в 16:29
Тренер рукопашник😬
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:43
У него нет лицензии тренера, у него другая лицензия.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:38
Зачётная шутка.
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:08
Очень интересно какой тренер из Дзюбы получился бы.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:14
Позвать в качестве тренера по работе руками.
Kolenok
Kolenok ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:53
У него другая "авторучка " в руке,какая учеба!?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:12
Видно, что Артём был другом на час
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:06
Кокоша сейчас лежит на берегу тёплого моря с пивком и подкалывает рукоблуда, мол учись как надо жить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:56
Дзюбе надо учиться, чтобы стать тренером!
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