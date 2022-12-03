Клопп не заинтересован в работе в сборной Германии

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сегодня, 11:51

Сборная Германии может уволить главного тренера после провала на чемпионате мира.

По данным источника, наставник «Ливерпуля» не заинтересован в работе с Бундестим, если ему поступит такое предложение.

Клопп намерен до конца отработать свой контракт с «красными», который рассчитан до 2026 года.