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Клопп не заинтересован в работе в сборной Германии

сегодня, 11:51

Сборная Германии может уволить главного тренера Ханса-Дитера Флика после провала на чемпионате мира.

По данным источника, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не заинтересован в работе с Бундестим, если ему поступит такое предложение.

Клопп намерен до конца отработать свой контракт с «красными», который рассчитан до 2026 года.

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 12:53
И зачем ему так работать?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:40
Флика еще не уволили?
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 12:11, ред.
Третий турнир подряд, в котором Германия выступила ниже своих обычных стандартов, поскольку это страна, известная тем, что появляется на самых больших этапах.

Результат их кампании чемпионата мира 2022 года, вероятно, принесет изменения, и один из них может стать замена менеджера, причем многие хотят, чтобы Юрген Клопп взял на себя роль, Но не думаю, что Клопп покинет Ливерпуль ради сборной Германии. Пока он не планирует стать главным тренером сборной Германии. Через несколько лет очень даже возможно. Могут звонить Тухелю, думаю этот вариант для них лучше.
протон
протон
сегодня в 12:06
Правильное решение. Лучше пускай доработает контракт с Ливерпулем, а в будущем - добро пожаловать!)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:58
Судьба такая у тренеров.
Гость
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