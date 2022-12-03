Клопп не заинтересован в работе в сборной Германии

Сборная Германии может уволить главного тренера Ханса-Дитера Флика после провала на чемпионате мира.
По данным источника, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не заинтересован в работе с Бундестим, если ему поступит такое предложение.
Клопп намерен до конца отработать свой контракт с «красными», который рассчитан до 2026 года.
Результат их кампании чемпионата мира 2022 года, вероятно, принесет изменения, и один из них может стать замена менеджера, причем многие хотят, чтобы Юрген Клопп взял на себя роль, Но не думаю, что Клопп покинет Ливерпуль ради сборной Германии. Пока он не планирует стать главным тренером сборной Германии. Через несколько лет очень даже возможно. Могут звонить Тухелю, думаю этот вариант для них лучше.
Результат их кампании чемпионата мира 2022 года, вероятно, принесет изменения, и один из них может стать замена менеджера, причем многие хотят, чтобы Юрген Клопп взял на себя роль, Но не думаю, что Клопп покинет Ливерпуль ради сборной Германии. Пока он не планирует стать главным тренером сборной Германии. Через несколько лет очень даже возможно. Могут звонить Тухелю, думаю этот вариант для них лучше.