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Рамуш: «Роналду лидер, нам всегда нравится играть рядом с ним»

вчера, 17:10

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш поделился мнением о своём партнере по национальной команде Криштиану Роналду.

Мне и присниться не могло, что я выйду в стартовом составе в плей-офф чемпионата мира. Что касается моих ожиданий, то нам просто нужно идти от игры к игре. На данный момент мы готовимся к Марокко, о других матчах мы не думаем.

Криштиану Роналду – наш лидер. Он капитан, нам всегда нравится играть рядом с ним. Я ориентируюсь на него, он кумир для многих. Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Златан Ибрагимович – мои образцы для подражания.

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 23:31, ред.
Два года назад надо было начать готовиться (ментально) к уходу. То, что творит сейчас оставляет неприятный осадок после впечатляющей карьеры реально выдающегося футболиста! Пацан, после матча с хет-триком (с мячом в руках) долго смотрел вслед, уходящему в раздевалку без команды, капитану. Позорище! Эта гонка с Месси на протяжении карьеры, искусственно раздутая журналюгами между футболистами разного амплуа на поле, совершенно доконала парня и снесла крышу!
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 20:31
118 голов,просто сумасшедший результат Криштиану Роналду.
minamata
minamata
вчера в 17:11
Но именно он забил столько голов.
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