Рамуш: «Роналду лидер, нам всегда нравится играть рядом с ним»

Нападающий сборной Португалии поделился мнением о своём партнере по национальной команде .

Мне и присниться не могло, что я выйду в стартовом составе в плей-офф чемпионата мира. Что касается моих ожиданий, то нам просто нужно идти от игры к игре. На данный момент мы готовимся к Марокко, о других матчах мы не думаем.

Криштиану Роналду – наш лидер. Он капитан, нам всегда нравится играть рядом с ним. Я ориентируюсь на него, он кумир для многих. Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Златан Ибрагимович – мои образцы для подражания.