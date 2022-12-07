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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКипр. Первый дивизион 2022/2023

Божович: «Думал, Кокорин будет играть в „Барселоне“. Жалко пацана»

вчера, 12:59

Черногорский тренер Миодраг Божович поделился мнением о форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

Кокорин — один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. Я был уверен, что он будет играть в Испании, в Ла Лиге. У него были все данные для этого! Знаете, в жизни есть неудачный вечер, после которого всё идет вниз… У Саши этот вечер уже был. Жалко пацана. Я думал, он будет играть в «Барселоне» — был в этом как-то уверен.

Игорь Денисов верно всё сказал про ноги Саши. Если бы Игорю реально дали ноги Саши, он бы играл в мадридском «Реале» или в другом топ-клубе. Я не сомневаюсь в этом, потому что знаю его характер.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:49
Божович: «Думал, Кокорин будет играть в „Барселоне“. Жалко Барсу»
lotsman
lotsman
вчера в 14:54
Ну и кем бы он был в Барселоне? А в "Арис" он звезда, лучший игрок ноября.)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:39
Грешно смеятся над убогим
Futurista
Futurista
вчера в 13:33, ред.
Если бы пацан играл в Барселоне было бы жалко Барселону...
Знатог
Знатог
вчера в 13:28
Дак он и был в Ла Лиге (Лагерной Лиге).
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:11
Q-J-G-911
Q-J-G-911 ответ Конкурс бот (раскрыть)
вчера в 13:02
Просто повезло.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:02
У Божовича, похоже, проявляется побочный эффект от передозировки корвалолом.
Гость
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