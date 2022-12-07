Португальский журналист сравнил Роналду с мешком

Португальский журналист Флавио Микель Силва после матча Португалия — Швейцария (6:1) высказался о нападающем национальной команды Криштиану Роналду.
Все в шоке! Никто не ожидал такого результата от Португалии. Швейцария провела большой матч против Бразилии, а в недавнем очном поединке их было очень трудно обыграть. Этот удивительный гол Гонсалу Рамуша, который сделал счёт 1:0. Он стал королём по итогу этой встречи. Все были счастливы, потому что играли в коллективный футбол, как одно целое, без игрока, который следит исключительно за своими индивидуальными рекордами.
Португалия выступила хорошо, Рамуш сделал хет-трик, но почему-то никто не заметил, что он самый молодой парень, забивший три мяча в одном матче плей-офф ЧМ со времён… Пеле. Все говорят о Роналду. Ну так посмотрите: в этом и заключается главное отличие португальской команды с Роналду, который, как мешок, не защищается и не бежит. Он играет за другую команду, не ту, которую мы видели вчера.
Дойдёт ли такая Португалия до финала ЧМ? Я не могу вспомнить последний матч на чемпионате Европы или мира, когда наша сборная играла так вдохновенно, как вчера. Однако при отвратительной игре португальцы умудрились взять Евро-2016. Кто его знает, может, похожая история повторится и на этом чемпионате мира.
Хейтят за то, что он в матче с Кореей возмущался во время замены? Так неизвестно, его слова были обращены к тренеру или к игроку соперника, который его торопил.
Хейтят за то, что он в матче с Кореей возмущался во время замены? Так неизвестно, его слова были обращены к тренеру или к игроку соперника, который его торопил.
Роналду играет на пятом чемпе... 750 млн. подписчиков...
Донор костного мозга для больных...!!! (может это самое главное...)
Время приходит для всех...
Но некорректно журналисту 29 на того кому он вчера, взахлеб, хлопал и пел дифирамбы. Подлец!
Роналду играет на пятом чемпе... 750 млн. подписчиков...
Донор костного мозга для больных...!!! (может это самое главное...)
Время приходит для всех...
Но некорректно журналисту 29 на того кому он вчера, взахлеб, хлопал и пел дифирамбы. Подлец!
И сам начал говорит про Роналду)))
И сам начал говорит про Роналду)))
Для них не важна Португалия, им важен гей-нарцисс.
А между тем Португалии надо вообще его выгнать из команды, тогда и шансы на финал появтся.
Для них не важна Португалия, им важен гей-нарцисс.
А между тем Португалии надо вообще его выгнать из команды, тогда и шансы на финал появтся.