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Португальский журналист сравнил Роналду с мешком

вчера, 13:59

Португальский журналист Флавио Микель Силва после матча Португалия — Швейцария (6:1) высказался о нападающем национальной команды Криштиану Роналду.

Все в шоке! Никто не ожидал такого результата от Португалии. Швейцария провела большой матч против Бразилии, а в недавнем очном поединке их было очень трудно обыграть. Этот удивительный гол Гонсалу Рамуша, который сделал счёт 1:0. Он стал королём по итогу этой встречи. Все были счастливы, потому что играли в коллективный футбол, как одно целое, без игрока, который следит исключительно за своими индивидуальными рекордами.

Португалия выступила хорошо, Рамуш сделал хет-трик, но почему-то никто не заметил, что он самый молодой парень, забивший три мяча в одном матче плей-офф ЧМ со времён… Пеле. Все говорят о Роналду. Ну так посмотрите: в этом и заключается главное отличие португальской команды с Роналду, который, как мешок, не защищается и не бежит. Он играет за другую команду, не ту, которую мы видели вчера.

Дойдёт ли такая Португалия до финала ЧМ? Я не могу вспомнить последний матч на чемпионате Европы или мира, когда наша сборная играла так вдохновенно, как вчера. Однако при отвратительной игре португальцы умудрились взять Евро-2016. Кто его знает, может, похожая история повторится и на этом чемпионате мира.

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Все комментарии
faneng
faneng
вчера в 23:56
Фу, как это мерзко, что даже португальцы стали хейтить Роналду! За что? Во-первых, я бы не сказал, что он не бегает и не защищается. Он очень даже бегает по полю. Конечно, с возрастом исчезла резкость и точность в завершении атак. Но видно, что он бегает не меньше других, старается не меньше других. Во-вторых, даже если игрок с возрастом сдал - зачем хейтить его? Он - легенда Португалии, он внес огромный вклад в сборную Португалии (золото, серебро и бронза Евро, золото Лиги наций). Мерзко не то, что его критикуют, а то, что его именно хейтят свои же. Неблагодарность, неуважение.
Хейтят за то, что он в матче с Кореей возмущался во время замены? Так неизвестно, его слова были обращены к тренеру или к игроку соперника, который его торопил.
112910415
112910415
вчера в 16:37
так проходит слава мирская
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:29, ред.
Да ежу понятно, что и как в сборной Португалии! Кроме одного тупенького ёжика). Не позорился бы уже, Криштиану...
Baggio R.
Baggio R. ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 16:14
Губерниев вчера сказал с чем)
adekvat
adekvat
вчера в 16:01
А что не уточнил то, мешок с чем?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:35
Кто такой этот журналист?

Роналду играет на пятом чемпе... 750 млн. подписчиков...
Донор костного мозга для больных...!!! (может это самое главное...)
Время приходит для всех...
Но некорректно журналисту 29 на того кому он вчера, взахлеб, хлопал и пел дифирамбы. Подлец!
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 15:29
"Все говорят о Роналду."

И сам начал говорит про Роналду)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:12
Последний абзац хорош. Умница.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:03
Забыл добавить, пятое колесо в телеге.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:58
Не корректное сравнение. Он сам по себе бегает, а сборная играет.
Johnes
Johnes
вчера в 14:30
Все правильно сказал португальский журналист! Лучше и не скажешь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:26
Прямо мысли читает журналист. Ясновидящий наверно и не слепнет от геля на фоне радуги).
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:23
Жду отмазку МASTER CHIEF. Который в каждом комментарии пишет про эльфов и гномов и про проигранные 4 из 5 финалов ахахаха
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:23
Что ответят на это сёстры гея-нарцисса и его фиктивная жена?
Для них не важна Португалия, им важен гей-нарцисс.

А между тем Португалии надо вообще его выгнать из команды, тогда и шансы на финал появтся.
Elliada
Elliada
вчера в 14:16
Сестра балласта пошла гуглить кто такой Флавио Микель Силва
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:14
Не принимали это пару человек... Да и то, потому как сами заразились эгоизмом от него...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:08
Вот так считают даже португальцы, но местные его почитатели не хотят видеть очевидного.
BENFICA
BENFICA
вчера в 14:07
Согласен, нынешний Роналду обуза для Португалии!
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:05
Время вносит перемены
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