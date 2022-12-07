Португальский журналист сравнил Роналду с мешком

Португальский журналист Флавио Микель Силва после матча Португалия — Швейцария (6:1) высказался о нападающем национальной команды .

Все в шоке! Никто не ожидал такого результата от Португалии. Швейцария провела большой матч против Бразилии, а в недавнем очном поединке их было очень трудно обыграть. Этот удивительный гол Гонсалу Рамуша, который сделал счёт 1:0. Он стал королём по итогу этой встречи. Все были счастливы, потому что играли в коллективный футбол, как одно целое, без игрока, который следит исключительно за своими индивидуальными рекордами.

Португалия выступила хорошо, Рамуш сделал хет-трик, но почему-то никто не заметил, что он самый молодой парень, забивший три мяча в одном матче плей-офф ЧМ со времён… Пеле. Все говорят о Роналду. Ну так посмотрите: в этом и заключается главное отличие португальской команды с Роналду, который, как мешок, не защищается и не бежит. Он играет за другую команду, не ту, которую мы видели вчера.