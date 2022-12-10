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Канте хочет перейти в клуб из Ла Лиги

вчера, 20:13

Полузащитник «Челси» Нголо Канте хочет перейти в «Барселону».

Француз уже несколько недель общается с каталонцами, условия договора в ближайшее время будут согласованы. Подписание контракта между сторонами может состояться в январе, однако многое будет определено тем, как пройдет восстановление после операции, которую Канте перенес в октябре. Полузащитник пополнит состав «сине-гранатовых» на правах свободного агента, однако ему придется изменить свои требования по зарплате из-за непростой финансовой ситуации «Барсы».

Ранее сообщалось, что Канте может перейти в клуб из Италии.

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Все комментарии
протон
протон ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 00:41
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 22:06
    В последний момент низкая зарплата его отпугнёт.
    протон
    протон ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    вчера в 21:02, ред.
    Я думаю, вы примите мой вызов, если вы попадете со мной в одну группу). Я бы не сказал, что я проф. Мне еще вот понравилась игра Измара болельщик Зенита. я убежден что вас обыграю только дайте знать какой клон ваш попал в мою группу ради спортивного интереса. Удачи
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian ответ протон (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Вы опять про один аккаунт? Вы вообще читали, что я написал до этого момента? Я соревнуюсь сам с собой, мне для этого другие не нужны. Я очень долго искал сильного конкурента - увы не нашел..
    minamata
    minamata
    вчера в 20:39
    Лучше в Лигу 1. Канте.
    протон
    протон ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    вчера в 20:37
    Поверьте, я не против Вас. Я вообще не имел вас в виду. Хотите хоть 50 аккаунтов? Ведь смысл игры заключается в чем? Когда ты с большими усилиями побеждаешь в честной борьбе. Очень надеюсь, что ваш один аккаунт попадется в моей группе. Тогда посмотрим, кто как играет).
    протон
    протон
    вчера в 20:22
    Учитывая, что он стал частенько травмироваться, то желание понятно. Умтити и Дембеле ему рассказали про каталонский лазарет
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian ответ протон (раскрыть)
    вчера в 20:21
    Всегда буду выиграть в КП за счет этого анализа.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 20:14
    А деньги у Барселоны есть?
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