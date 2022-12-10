Канте хочет перейти в клуб из Ла Лиги

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вчера, 20:13

Полузащитник «Челси» хочет перейти в «Барселону».

Француз уже несколько недель общается с каталонцами, условия договора в ближайшее время будут согласованы. Подписание контракта между сторонами может состояться в январе, однако многое будет определено тем, как пройдет восстановление после операции, которую Канте перенес в октябре. Полузащитник пополнит состав «сине-гранатовых» на правах свободного агента, однако ему придется изменить свои требования по зарплате из-за непростой финансовой ситуации «Барсы».

Ранее сообщалось, что Канте может перейти в клуб из Италии.