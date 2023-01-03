«Барселона» намерена подписать Мукоко

«Барселона» намерена подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфу Мукоко.
Как сообщает Sport.es, «Сине-гранатовые» не смогут осуществить трансфер в январе из-за финансовых ограничений, но рассматривают возможность приобретения игрока свободным агентом следующим летом. Футболист хочет играть за каталонцев.
Контракт Мукоко с «Боруссией» истекает следующим летом.
Здесь больше вопрос, что на флангах конкуренция в Барселоне и качественно и количественно выше, чем в БД. Дембеле, Ферран, Фати, Рафинья - на 2 позиции на краях. Для Мукоко и его развитие было лучше, если бы хотя бы один из них ушел, а так он будет в жесткой конкуренции начинать 3-м, 2-м на позицию.
Здесь больше вопрос, что на флангах конкуренция в Барселоне и качественно и количественно выше, чем в БД. Дембеле, Ферран, Фати, Рафинья - на 2 позиции на краях. Для Мукоко и его развитие было лучше, если бы хотя бы один из них ушел, а так он будет в жесткой конкуренции начинать 3-м, 2-м на позицию.