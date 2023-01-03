«Барселона» намерена подписать Мукоко

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вчера, 13:35

«Барселона» намерена подписать нападающего дортмундской «Боруссии» .

Как сообщает Sport.es, «Сине-гранатовые» не смогут осуществить трансфер в январе из-за финансовых ограничений, но рассматривают возможность приобретения игрока свободным агентом следующим летом. Футболист хочет играть за каталонцев.

Контракт Мукоко с «Боруссией» истекает следующим летом.