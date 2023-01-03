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«Барселона» намерена подписать Мукоко

вчера, 13:35

«Барселона» намерена подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфу Мукоко.

Как сообщает Sport.es, «Сине-гранатовые» не смогут осуществить трансфер в январе из-за финансовых ограничений, но рассматривают возможность приобретения игрока свободным агентом следующим летом. Футболист хочет играть за каталонцев.

Контракт Мукоко с «Боруссией» истекает следующим летом.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:37
Здоровый Аллер усадит Мукоко, не в ближайшие возможно полгода, но в новом сезоне точно. И ему придется также искать минуты на фланге или с замены. Глобальной разницы не вижу. В Барселоне к молодым как будто бы хуже относятся. К кантере при Барто, да - многим не дали и шанса и они уехали за копейки, но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Бальде, Гави, Саинс.
Здесь больше вопрос, что на флангах конкуренция в Барселоне и качественно и количественно выше, чем в БД. Дембеле, Ферран, Фати, Рафинья - на 2 позиции на краях. Для Мукоко и его развитие было лучше, если бы хотя бы один из них ушел, а так он будет в жесткой конкуренции начинать 3-м, 2-м на позицию.
shlomo
shlomo
вчера в 13:41
Ну до лета много воды утечет... так что все может остаться только в планах
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