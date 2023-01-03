«Челси» заплатит «Бенфике» 127 млн евро за Энцо Фернандеса

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вчера, 09:59

«Челси» близок к подписанию полузащитника «Бенфики» .

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Лондонцы готовы заплатить португальскому клубу 120 млн евро за трансфер футболиста, а ещё 7 млн для того, чтобы не платить всю сумму сразу. «Синие» оплатят трансфер тремя частями — по 40 млн.