«Челси» заплатит «Бенфике» 127 млн евро за Энцо Фернандеса

«Челси» близок к подписанию полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Лондонцы готовы заплатить португальскому клубу 120 млн евро за трансфер футболиста, а ещё 7 млн для того, чтобы не платить всю сумму сразу. «Синие» оплатят трансфер тремя частями — по 40 млн.
Боули конечно же виднее, но по моему 120 млн это огромная периплата!
Боули конечно же виднее, но по моему 120 млн это огромная периплата!
Завсегда радостно за клубы-фермы....умеют и работают !!!
Только за последние 2 сезона...своих Фелиша и Диаша - за 200 млн евро...
Нуньеса и Фернандеса - за 200 млн на остров где денег девать некуда....
Напомню...Энцо Бенфика приобрела только полгода назад..за 14 млн...
Спустя 6 месяцев...научив его играть..)))...отдаёт за 127 млн !!!!
Англичанам же ввиду наличия денег но отсутствием ума - и дальше продолжать платить в 10 раз дороже номинала...
Завсегда радостно за клубы-фермы....умеют и работают !!!
Только за последние 2 сезона...своих Фелиша и Диаша - за 200 млн евро...
Нуньеса и Фернандеса - за 200 млн на остров где денег девать некуда....
Напомню...Энцо Бенфика приобрела только полгода назад..за 14 млн...
Спустя 6 месяцев...научив его играть..)))...отдаёт за 127 млн !!!!
Англичанам же ввиду наличия денег но отсутствием ума - и дальше продолжать платить в 10 раз дороже номинала...