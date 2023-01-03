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«Челси» заплатит «Бенфике» 127 млн евро за Энцо Фернандеса

вчера, 09:59

«Челси» близок к подписанию полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Лондонцы готовы заплатить португальскому клубу 120 млн евро за трансфер футболиста, а ещё 7 млн для того, чтобы не платить всю сумму сразу. «Синие» оплатят трансфер тремя частями — по 40 млн.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:22
Люди везде одинаковые,сколько интересно миллионов тут отката,ну других объяснений нет ну или спорт директор наш болен тяжело головой.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 01:12
Напали просто тупо на лучшего молодого игрока ЧМ…и мало кого волнует, что Бенфика его пол года назад купили всего за 12 млн.евро
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:02
Без комментариев,за что такие деньги переплатили?
Romeo 777
Romeo 777 ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 21:05
Он и сейчас на трансфермаркте стоит 55 млн.евро
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 18:12
Вот это развели наших,вот это лоханулись на 127 миллионов. Делайте скрин через год он будет стоить на трансмаркете максимум половину от того,что за него заплатил Челси.
Спорт директора Челси в дурку на лечение,или не,тут случай тяжелый,на опаты сразу спорт директора Челси....127 миллионов,мама дорогая.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Tex (раскрыть)
вчера в 15:46
Челси остается только надеяться на лучшее.
А подобные трансферы лишь увеличат давление на Поттера, где будут требовать результат здесь и сейчас.
Тяжело все таки будет, если Энцо не заиграет.
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:01
Не удивлюсь, если скоро "Челси" и мне чего-нибудь заплатит. Можно частями.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:53
Браво Бенфика....!!!
Завсегда радостно за клубы-фермы....умеют и работают !!!
Только за последние 2 сезона...своих Фелиша и Диаша - за 200 млн евро...
Нуньеса и Фернандеса - за 200 млн на остров где денег девать некуда....

Напомню...Энцо Бенфика приобрела только полгода назад..за 14 млн...
Спустя 6 месяцев...научив его играть..)))...отдаёт за 127 млн !!!!

Англичанам же ввиду наличия денег но отсутствием ума - и дальше продолжать платить в 10 раз дороже номинала...
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:20
Бенфика вон развела уже Ливерпуль на 120 лямов, за игрока, который в каждом матче губит уйму моментов, хотя выступая в Португалии за ним такое не наблюдалось, там он был настоящим киллером! Тоже самое может произойти и с Энцо! он всего лишь пол года играет в Европе, а на него уже цена установлена в десять раз выше той, за которую Бенфика его приобретала!
Боули конечно же виднее, но по моему 120 млн это огромная периплата!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:09
В общем Бенфика поимела Челси.
Tex
Tex
вчера в 11:05
Это какое то безумие. Чем он заслужил такой ценник?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 10:51
Какая то глупость. Ничего выдающегося в его игре я не увидел
Сварожич
Сварожич
вчера в 10:43
А не многовато ли ценник приподнят.... вообще все стало непонятнго
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:14
А говорят в европе проблемы с баблом, 127 лямов это круто.
Гость
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