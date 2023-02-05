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В «Баварии» высказались о возможном приобретении прав на Канселу

сегодня, 13:55

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил вероятность приобретения прав на защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Футболист выступает за мюнхенцев в рамках аренды.

Мы объяснили Жоау, что такую сумму заплатить непросто. Но если все стороны придут к согласию, думаю, мы сможем что-то сделать.

Стоимость возможной сделки оценивается в 70 миллионов евро.

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Все комментарии
Namuri
Namuri
сегодня в 14:30
Да я никогда и не говорил что играть с 100 аккаунтов это настоящая тактика. Это вы со своими личными предубеждениями думаете, что я так думал или думаю. Я никогда этого и не говорил. Всегда употреблял слово - эксперимент. Я же так не играл до января. До января использовал 5 аккаунтов, чтобы не выиграть 5 призов. И потому не было времени на комментарии. Но все равно, так как эти аккаунты тогда играли по индивидуальной серии матчей, ROI был с +ом - точнее +200000 очков за месяц. А "игра" в январе другое дело - эксперимент. Даже если я буду печатать как все остальные, все равно - админы предпочитают вас. И причин много. Так что я не буду лишний раз утомлять себя - эта дорога, по которой я шел, - бесполезна.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 14:30
Олег, прочитай повнимательнее несколько страниц. Клоноводы берут 11 из 19 призов в месяц, но у них проблемы с получением- ящики не заведены, пароли перепутаны . Пожалеть бы их, облегчить существование. А мы с тобой с одного акка как были в пролёте так и будем.
Местным админам не до нас, им вряд с призами клоноводов разобраться...
протон
протон
сегодня в 14:17
Намури.
Моя тактика оправдывает мои надежды, а вашей тактикой, если играть на деньги, то итог печальный. С моей в минусе точно не буду, Моя тактика не поражает все группы. и факт что не всегда побеждаю. Моя тактика она настоящая и уверенная. Играя с одного аккаунта.
"я играл на этом сайте. И по-настоящему и нет".
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Так Вы признаете, что нынешняя тактика - она не настоящая?. Уже лучше. А что вы скажите по поводу игрока 1 984, который тоже призывал Вас выйти с ним на равный бой? Вы просто поймали кураж такой методикой игры чисто для призов.

Вы не играете, Вы печатаете, чтобы потом с кэфом от 1. 1 до 1. 6 свои 40000 очки превратить 43000.
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Верно Зачем мелочиться, когда можно создать рой клонов и не равном бою побеждать? Не будет удивлением, если в марте в одной группе будет 100 аккаунтов . Какой бы не был мой кеф, это большой труд, как труд медоносной пчелы. получаю еще удовольствия от анализа игры, обогащая себя знаниями футбола. И когда подходит время рационально их трачу.
А вот когда создаешь 500 аккаунтов, то можно без труда ставить на кеф хоть 2000. Там нет труда. Труд только в одном - перебирать сим карты, и подбирать пароль, что бы зайти поставить кеф. Вот и всё.

"Вы все могли бы поступать иначе"
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Создать по 1000 клонов ?
Namuri
Namuri
сегодня в 14:12
Мы могли бы вместе анализировать футбольные матчи на этих ветках. Ну не я с вами - я чужой для вас, всегда им был, всегда им останусь. Всегда одни и те же жалобы. Ну нет, конкурс же. У всех есть секреты))) Я единственный, кто писал о разных тактиках, о разных методах. Эта ветвь сознания не только для того, чтобы переписываться с админом. Вы все могли бы поступать иначе, всегда одно и то же— КЛОНОВОДСТО.

Конкурс прогнозов - вот ваша тема для общения. О тактиках, о разных противостояниях. Вот например сегодня есть такой матч - Фейеноорд - ПСВ. И не только этот матч интересен. А мы что делаем?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:08
Шансы 50 на 50. Или приобретут или нет...
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