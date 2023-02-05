В «Баварии» высказались о возможном приобретении прав на Канселу

Спортивный директор «Баварии» оценил вероятность приобретения прав на защитника «Манчестер Сити» . Футболист выступает за мюнхенцев в рамках аренды.

Мы объяснили Жоау, что такую сумму заплатить непросто. Но если все стороны придут к согласию, думаю, мы сможем что-то сделать.