В «Баварии» высказались о возможном приобретении прав на Канселу

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил вероятность приобретения прав на защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Футболист выступает за мюнхенцев в рамках аренды.
Мы объяснили Жоау, что такую сумму заплатить непросто. Но если все стороны придут к согласию, думаю, мы сможем что-то сделать.
Стоимость возможной сделки оценивается в 70 миллионов евро.
Местным админам не до нас, им вряд с призами клоноводов разобраться...
Местным админам не до нас, им вряд с призами клоноводов разобраться...
Моя тактика оправдывает мои надежды, а вашей тактикой, если играть на деньги, то итог печальный. С моей в минусе точно не буду, Моя тактика не поражает все группы. и факт что не всегда побеждаю. Моя тактика она настоящая и уверенная. Играя с одного аккаунта.
"я играл на этом сайте. И по-настоящему и нет".
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Так Вы признаете, что нынешняя тактика - она не настоящая?. Уже лучше. А что вы скажите по поводу игрока 1 984, который тоже призывал Вас выйти с ним на равный бой? Вы просто поймали кураж такой методикой игры чисто для призов.
Вы не играете, Вы печатаете, чтобы потом с кэфом от 1. 1 до 1. 6 свои 40000 очки превратить 43000.
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Верно Зачем мелочиться, когда можно создать рой клонов и не равном бою побеждать? Не будет удивлением, если в марте в одной группе будет 100 аккаунтов . Какой бы не был мой кеф, это большой труд, как труд медоносной пчелы. получаю еще удовольствия от анализа игры, обогащая себя знаниями футбола. И когда подходит время рационально их трачу.
А вот когда создаешь 500 аккаунтов, то можно без труда ставить на кеф хоть 2000. Там нет труда. Труд только в одном - перебирать сим карты, и подбирать пароль, что бы зайти поставить кеф. Вот и всё.
"Вы все могли бы поступать иначе"
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Создать по 1000 клонов ?
Моя тактика оправдывает мои надежды, а вашей тактикой, если играть на деньги, то итог печальный. С моей в минусе точно не буду, Моя тактика не поражает все группы. и факт что не всегда побеждаю. Моя тактика она настоящая и уверенная. Играя с одного аккаунта.
"я играл на этом сайте. И по-настоящему и нет".
----------------
Так Вы признаете, что нынешняя тактика - она не настоящая?. Уже лучше. А что вы скажите по поводу игрока 1 984, который тоже призывал Вас выйти с ним на равный бой? Вы просто поймали кураж такой методикой игры чисто для призов.
Вы не играете, Вы печатаете, чтобы потом с кэфом от 1. 1 до 1. 6 свои 40000 очки превратить 43000.
----------------
Верно Зачем мелочиться, когда можно создать рой клонов и не равном бою побеждать? Не будет удивлением, если в марте в одной группе будет 100 аккаунтов . Какой бы не был мой кеф, это большой труд, как труд медоносной пчелы. получаю еще удовольствия от анализа игры, обогащая себя знаниями футбола. И когда подходит время рационально их трачу.
А вот когда создаешь 500 аккаунтов, то можно без труда ставить на кеф хоть 2000. Там нет труда. Труд только в одном - перебирать сим карты, и подбирать пароль, что бы зайти поставить кеф. Вот и всё.
"Вы все могли бы поступать иначе"
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Создать по 1000 клонов ?
Конкурс прогнозов - вот ваша тема для общения. О тактиках, о разных противостояниях. Вот например сегодня есть такой матч - Фейеноорд - ПСВ. И не только этот матч интересен. А мы что делаем?
Конкурс прогнозов - вот ваша тема для общения. О тактиках, о разных противостояниях. Вот например сегодня есть такой матч - Фейеноорд - ПСВ. И не только этот матч интересен. А мы что делаем?