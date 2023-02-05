Полузащитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Турции

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сегодня, 12:48

Полузащитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Галатасарае».

Англичане хотят расстаться с игроками, на которых они больше не рассчитывают, турецкий клуб намерен этим воспользоваться. Травмы помешали футболисту проявить себя в составе «красных». Переговоры по трансферу находятся на ранней стадии.

Ранее сообщалось об интересе «Галатасарая» к полузащитнику «Ромы».