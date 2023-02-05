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Полузащитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Турции

сегодня, 12:48

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может продолжить карьеру в «Галатасарае».

Англичане хотят расстаться с игроками, на которых они больше не рассчитывают, турецкий клуб намерен этим воспользоваться. Травмы помешали футболисту проявить себя в составе «красных». Переговоры по трансферу находятся на ранней стадии.

Ранее сообщалось об интересе «Галатасарая» к полузащитнику «Ромы».

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протон
протон
сегодня в 13:26
намури
"очень рад помочь вам в связи мотивации".

"это значит, что эффект мотивации сработал".

Какой мотивации? То, что люди выражают не довольствие игрой вашей тактики, и численностью клонов? 

Такая тактика ставит на нет интригу во всех группах. 

Я вам предлагал поиграть со мной один на один, удалив в группе все клоны и оставить одну в начале февраля. Вы не ответили по  разным причинам. 

1 причина - Вы боялись проиграть мне

2 нужно уделять много времени одному аккаунту, что бы набрать очки и дать бой

3.  Вы не смогли бы затем занять многие призовые места и получить призы это самое главное для вас.

Вы мне проиграли своей армадой клонов декабрь прошлого года, и январь текущего года. 
mgvt82hps5kw
mgvt82hps5kw
сегодня в 13:20
Значит пришло время покинуть клуб и перейти в Галатасарай
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:19
Турция сейчас всех принимает
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:15
Давно пора сделать чистку . А Кейта Удачи.
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