Полузащитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может продолжить карьеру в «Галатасарае».
Англичане хотят расстаться с игроками, на которых они больше не рассчитывают, турецкий клуб намерен этим воспользоваться. Травмы помешали футболисту проявить себя в составе «красных». Переговоры по трансферу находятся на ранней стадии.
Ранее сообщалось об интересе «Галатасарая» к полузащитнику «Ромы».
"очень рад помочь вам в связи мотивации".
"это значит, что эффект мотивации сработал".
Какой мотивации? То, что люди выражают не довольствие игрой вашей тактики, и численностью клонов?
Такая тактика ставит на нет интригу во всех группах.
Я вам предлагал поиграть со мной один на один, удалив в группе все клоны и оставить одну в начале февраля. Вы не ответили по разным причинам.
1 причина - Вы боялись проиграть мне
2 нужно уделять много времени одному аккаунту, что бы набрать очки и дать бой
3. Вы не смогли бы затем занять многие призовые места и получить призы это самое главное для вас.
Вы мне проиграли своей армадой клонов декабрь прошлого года, и январь текущего года.
"очень рад помочь вам в связи мотивации".
"это значит, что эффект мотивации сработал".
Какой мотивации? То, что люди выражают не довольствие игрой вашей тактики, и численностью клонов?
Такая тактика ставит на нет интригу во всех группах.
Я вам предлагал поиграть со мной один на один, удалив в группе все клоны и оставить одну в начале февраля. Вы не ответили по разным причинам.
1 причина - Вы боялись проиграть мне
2 нужно уделять много времени одному аккаунту, что бы набрать очки и дать бой
3. Вы не смогли бы затем занять многие призовые места и получить призы это самое главное для вас.
Вы мне проиграли своей армадой клонов декабрь прошлого года, и январь текущего года.