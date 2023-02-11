Владелец ПСЖ хочет выкупить «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Тамим бин Хамад Аль Тани намерен владеть двумя европейскими топ-клубами.
Речь идет о ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Стратегия эмира заключается в том, чтобы убедить УЕФА, что эти клубы будут принадлежать разным организациям. Аль Тани уже владеет парижским клубом.
Регламент УЕФА не разрешает коллективам с одним и тем же владельцем играть в одном турнире. В данном случае речь о Лиге чемпионов. Катарцы ищут пути решения этого вопроса. Планируется показать европейской организации, что у команд будут разные структуры в управлении, а также персонал.
Возможно, у Аль Тани это получится. Примером является случай с клубами «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург», которые в 2018 году сыграли в Лиге Европы, хотя ими владеет Red Bull GmbH.
РПЛ будет новыми Нью Васюками в Европе💪.
РПЛ будет новыми Нью Васюками в Европе💪.
Заколонизировали полмира в своё время...гордясь своей придуманной исключительностью....
А теперь же за деньги же которые платит сама за нефть - лишиться всего английского в Англии..))
Нефтяным магнатам респект...Париж и Лондон буржуи сами им принесут...на блюдечке...
Заколонизировали полмира в своё время...гордясь своей придуманной исключительностью....
А теперь же за деньги же которые платит сама за нефть - лишиться всего английского в Англии..))
Нефтяным магнатам респект...Париж и Лондон буржуи сами им принесут...на блюдечке...
это будет означать полную продажность футбола
владение арабами европейским футболом это низко, не по расовому признаку, а по подходу
футбол не должен быть безделушкой одной точки земного шара
а пока что получается все больше именно так
Франция полностью отдалась, полезли добивать Англию с МС уже существующим
это будет означать полную продажность футбола
владение арабами европейским футболом это низко, не по расовому признаку, а по подходу
футбол не должен быть безделушкой одной точки земного шара
а пока что получается все больше именно так
Франция полностью отдалась, полезли добивать Англию с МС уже существующим