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Владелец ПСЖ хочет выкупить «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:08

Катарский шейх Тамим бин Хамад Аль Тани намерен владеть двумя европейскими топ-клубами.

Речь идет о ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Стратегия эмира заключается в том, чтобы убедить УЕФА, что эти клубы будут принадлежать разным организациям. Аль Тани уже владеет парижским клубом.

Регламент УЕФА не разрешает коллективам с одним и тем же владельцем играть в одном турнире. В данном случае речь о Лиге чемпионов. Катарцы ищут пути решения этого вопроса. Планируется показать европейской организации, что у команд будут разные структуры в управлении, а также персонал.

Возможно, у Аль Тани это получится. Примером является случай с клубами «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург», которые в 2018 году сыграли в Лиге Европы, хотя ими владеет Red Bull GmbH.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 11:52
я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик!
lobsterdam
lobsterdam ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 11:50
не додумались...фантазии маловато!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:32
Хотеть − не значит мочь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:59
Сделают подкоп и 💥 шейхи. Бумеранг никто не отменял.
РПЛ будет новыми Нью Васюками в Европе💪.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:52
Если шейх захотел значит все у него получится,денег то много.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:57
Можно оформить сделку на одну из многочисленных жён шейха.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:41
Можно сразу выкупить АПЛ (Английская примьер лига), заменить первое слово на (Арабская) и всё! Как была АПЛ так и останется)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:40
Англичанам всё возвращается...))
Заколонизировали полмира в своё время...гордясь своей придуманной исключительностью....
А теперь же за деньги же которые платит сама за нефть - лишиться всего английского в Англии..))
Нефтяным магнатам респект...Париж и Лондон буржуи сами им принесут...на блюдечке...
yn2q7q29etvc
yn2q7q29etvc
сегодня в 06:39
Совсем арабы берега потеряли и семафоры попутали
112910415
112910415
сегодня в 06:30
в мире множество негативных тенденций ... и чем дальше, тем больше
ОПС
ОПС
сегодня в 05:33
Деньги решают все. По бумагам проведут любых людей, а хозяин как бы в сторонке.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 05:29
Купи Англию и Францию !
ABir
ABir
сегодня в 03:50
У нас Газпром владеет и Зенитом, и Сочи, играют в одном турнире и ничего.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 02:40
перебор
это будет означать полную продажность футбола
владение арабами европейским футболом это низко, не по расовому признаку, а по подходу
футбол не должен быть безделушкой одной точки земного шара
а пока что получается все больше именно так
Франция полностью отдалась, полезли добивать Англию с МС уже существующим
Андрей Иванов
Андрей Иванов
сегодня в 02:02
Если это произойдет и в добавок Ливерпуль купят -то Тебас завоет).А если серьезно то скоро АПЛ оторвется еще больше от остальных.И так почти все самые лучшие тренеры тут - и игроки понимают это и стремятся сюда.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:57
Это как многоженство...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:54
Нефть и газ в цене.
Tex
Tex ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:36
зачем европейской лиги куда то переходить, если все хотят тратить бабки в Европе, на европейские команды и европейский уровень жизни... Заработал бабок, купил особняк на озере Комо и счастлив
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:29
Всё будет нормально - европейская лига мягко перейдёт в азиатскую.
Гость
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