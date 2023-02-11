Владелец ПСЖ хочет выкупить «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 00:08

Катарский шейх Тамим бин Хамад Аль Тани намерен владеть двумя европейскими топ-клубами.

Речь идет о ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Стратегия эмира заключается в том, чтобы убедить УЕФА , что эти клубы будут принадлежать разным организациям. Аль Тани уже владеет парижским клубом.

Регламент УЕФА не разрешает коллективам с одним и тем же владельцем играть в одном турнире. В данном случае речь о Лиге чемпионов. Катарцы ищут пути решения этого вопроса. Планируется показать европейской организации, что у команд будут разные структуры в управлении, а также персонал.

Возможно, у Аль Тани это получится. Примером является случай с клубами «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург», которые в 2018 году сыграли в Лиге Европы, хотя ими владеет Red Bull GmbH.