Экс-игрок «Манчестер Сити» стал успешным бизнесменом

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сегодня, 19:54

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Китая стал успешным бизнесменом.

За «горожан» он выступал с 2002 по 2008 год. В год завершения карьеры футболиста Сунь стал одним из основателей компании по сбору спортивных данных HaiQui Sports. Организация, которую он создал вместе с Beijing Renhe, ставила своей целью предложить спортивные СМИ , технологии и «информационные развлечения». Это проявилось в том, что Цзихай стал ведущим ток-шоу, в котором он рекламировал спортивное приложение для социальных сетей MiaoHi, соединяющее знаменитостей с фанатами, и «инструмент для прогнозирования матчей» Jihai App.

Это позволило ему привлечь многомиллионные инвестиции от China Media Capital — который уже приобрел 13 процентов акций City Football Group — наряду с Tencent и фондом Yuan Xu Fund. MiaoHi был основным продуктом Цзихая, который принес инвестиции. В то время приложение могло похвастаться двумя тысячами знаменитостей на платформе. С тех пор оно стало невероятно популярным, и сейчас им пользуются 400 миллионов человек.

Расширению компании способствовало то, что китайская национальная футбольная команда использовала приложение для потоковой трансляции контента во время отборочной кампании чемпионата мира 2018 года. Сообщается, что благодаря своим деловым предприятиям Цзихай накопил состояние в размере 20 млн фунтов стерлингов.

Он продолжает работать в футболе в качестве заместителя председателя местной футбольной ассоциации в регионе Синьцзян.