Футболист покинул клуб нон-лиги через несколько часов после хет-трика

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вчера, 19:58

Шотландский футболист оформил хет-трик в дебютном матче за клуб английской нон-лиги «Рэдклифф». Через несколько часов соглашение с игроком было расторгнуто, а клуб извинился перед болельщиками. Подписание игрока в клубе даже не успели анонсировать.

В 2011 году Гудвилла и другого игрока — Дэвида Робертсона, обвинили в изнасиловании. Однако следствие посчитало, что доказательств вины не хватает, но в итоге игроков обязали выплатить пострадавшей 100 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации. В 2017 году Гудвилл и Робертсон объявили о банкротстве, не заплатив штраф.