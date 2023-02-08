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Футболист покинул клуб нон-лиги через несколько часов после хет-трика

вчера, 19:58

Шотландский футболист Дэвид Гудвилли оформил хет-трик в дебютном матче за клуб английской нон-лиги «Рэдклифф». Через несколько часов соглашение с игроком было расторгнуто, а клуб извинился перед болельщиками. Подписание игрока в клубе даже не успели анонсировать.

В 2011 году Гудвилла и другого игрока — Дэвида Робертсона, обвинили в изнасиловании. Однако следствие посчитало, что доказательств вины не хватает, но в итоге игроков обязали выплатить пострадавшей 100 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации. В 2017 году Гудвилл и Робертсон объявили о банкротстве, не заплатив штраф.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:35
Задатки бомбардира у него есть
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:33
Бывают случаи и по страшнее
Гость
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