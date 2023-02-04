Гринвуда по-прежнему не будет в FIFA 23

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сегодня, 12:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не будет представлен в футбольном симуляторе FIFA 23, несмотря на снятие обвинений по делу об изнасиловании и угрозах убийством.

Ранее игрока исключили из предыдущей версии видеоигры, когда его арестовали в январе 2022 года. В текущей части его не было изначально ни в одном из игровых режимов.