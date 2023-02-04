Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Гринвуда по-прежнему не будет в FIFA 23

сегодня, 12:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд не будет представлен в футбольном симуляторе FIFA 23, несмотря на снятие обвинений по делу об изнасиловании и угрозах убийством.

Ранее игрока исключили из предыдущей версии видеоигры, когда его арестовали в январе 2022 года. В текущей части его не было изначально ни в одном из игровых режимов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гарет Бэйл дебютировал на профессиональном турнире по гольфу
Вчера, 22:10
Роналду заявил, что его ноги стоят миллиард евро
02 февраля
СлухиСтало известно имя возможного нового капитана сборной Франции
02 февраля
Зуев хочет играть за сборную Казахстана
01 февраля
Модель Playboy выложит интимное видео после победы чилийского клуба
01 февраля Фото
Экс-игрок «Ювентуса» играет в рок-группе. Он похож на Джонни Деппа
30 января Фото
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:15
Это уже похоже на дискриминацию, можно и предъявить иск.
1 984
1 984
сегодня в 12:32
Здравствуйте, Namuri, он же matrix, он же Gor, он же множество neutronoв. Кстати, когда будете создавать следующий клон рекомендую имя electron 70% - оно прям Ваше.
Итак к делу, вы можете считать меня сумасшедшим, но в какой-то момент я подумал, а вдруг "Горный друг" действительно может отправляться на Битву экстрасенсов. Но так как я инженер, то привык доверять больше цифрам, чем людям. К ним и обратился.
Итак, я, в несколько заходов, проверил данные всех Ваших клонов, которые опознал (не волнуйтесь, все клоны с зашедшими ставками я учёл, если что-то не внёс, то это в Вашу пользу). Данные взял за январь. Их я учёл на листке бумаги, если у Вас возникнут сомнения - готов предоставить. Далее я ввёл суммарные данные по каждой игровой группе в экселевскую таблицу, скан которой прилагаю. Результат превзошёл мои ожидания. Итак:
1. Я обнаружил 105 клонов.
2. Суммарно было поставлено 1 070 тыс. очков
3. Суммарно выиграно 753 тыс. очков
4. Чистый убыток 317 тыс. очков.
5. ROI (возврат инвестиций) = - 30%.

Перевожу на понятный Вам язык: если бы Вы в настоящей БК поставили бы по данной схеме 1070 драм, то забрали бы только 753 драмы, Ваши потери составили бы 30 % от Вашего бюджета. Это всё равно, что волк недоедающий пищи на 30 % из-за слабого нюха.

В общем результаты Вашей интуиции весьма посредственны, я бы дипломатично назвал их ниже среднего. И весь Ваш "секрет успеха" основан на огромном количестве клонов и закидывании КП "мясом". Пожалуйста, не стоит больше кичиться Вашими успехами. Я математически показал на чём они основаны.

P.S. Если Вы несогласны с расчётами - сообщите. Я предоставлю полную версию и мы её вместе разберём.

P.P.S Без всякого юмора Вас заклинаю не ходите в реальную БК. Ваша сверх эмоциональность помноженная на нездоровую амбициозность и непонимание законов математики может привести к беде.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:18
Это уже всё больше "смахивает" на травлю.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 