Гринвуда по-прежнему не будет в FIFA 23

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд не будет представлен в футбольном симуляторе FIFA 23, несмотря на снятие обвинений по делу об изнасиловании и угрозах убийством.
Ранее игрока исключили из предыдущей версии видеоигры, когда его арестовали в январе 2022 года. В текущей части его не было изначально ни в одном из игровых режимов.
Итак к делу, вы можете считать меня сумасшедшим, но в какой-то момент я подумал, а вдруг "Горный друг" действительно может отправляться на Битву экстрасенсов. Но так как я инженер, то привык доверять больше цифрам, чем людям. К ним и обратился.
Итак, я, в несколько заходов, проверил данные всех Ваших клонов, которые опознал (не волнуйтесь, все клоны с зашедшими ставками я учёл, если что-то не внёс, то это в Вашу пользу). Данные взял за январь. Их я учёл на листке бумаги, если у Вас возникнут сомнения - готов предоставить. Далее я ввёл суммарные данные по каждой игровой группе в экселевскую таблицу, скан которой прилагаю. Результат превзошёл мои ожидания. Итак:
1. Я обнаружил 105 клонов.
2. Суммарно было поставлено 1 070 тыс. очков
3. Суммарно выиграно 753 тыс. очков
4. Чистый убыток 317 тыс. очков.
5. ROI (возврат инвестиций) = - 30%.
Перевожу на понятный Вам язык: если бы Вы в настоящей БК поставили бы по данной схеме 1070 драм, то забрали бы только 753 драмы, Ваши потери составили бы 30 % от Вашего бюджета. Это всё равно, что волк недоедающий пищи на 30 % из-за слабого нюха.
В общем результаты Вашей интуиции весьма посредственны, я бы дипломатично назвал их ниже среднего. И весь Ваш "секрет успеха" основан на огромном количестве клонов и закидывании КП "мясом". Пожалуйста, не стоит больше кичиться Вашими успехами. Я математически показал на чём они основаны.
P.S. Если Вы несогласны с расчётами - сообщите. Я предоставлю полную версию и мы её вместе разберём.
P.P.S Без всякого юмора Вас заклинаю не ходите в реальную БК. Ваша сверх эмоциональность помноженная на нездоровую амбициозность и непонимание законов математики может привести к беде.
Итак к делу, вы можете считать меня сумасшедшим, но в какой-то момент я подумал, а вдруг "Горный друг" действительно может отправляться на Битву экстрасенсов. Но так как я инженер, то привык доверять больше цифрам, чем людям. К ним и обратился.
Итак, я, в несколько заходов, проверил данные всех Ваших клонов, которые опознал (не волнуйтесь, все клоны с зашедшими ставками я учёл, если что-то не внёс, то это в Вашу пользу). Данные взял за январь. Их я учёл на листке бумаги, если у Вас возникнут сомнения - готов предоставить. Далее я ввёл суммарные данные по каждой игровой группе в экселевскую таблицу, скан которой прилагаю. Результат превзошёл мои ожидания. Итак:
1. Я обнаружил 105 клонов.
2. Суммарно было поставлено 1 070 тыс. очков
3. Суммарно выиграно 753 тыс. очков
4. Чистый убыток 317 тыс. очков.
5. ROI (возврат инвестиций) = - 30%.
Перевожу на понятный Вам язык: если бы Вы в настоящей БК поставили бы по данной схеме 1070 драм, то забрали бы только 753 драмы, Ваши потери составили бы 30 % от Вашего бюджета. Это всё равно, что волк недоедающий пищи на 30 % из-за слабого нюха.
В общем результаты Вашей интуиции весьма посредственны, я бы дипломатично назвал их ниже среднего. И весь Ваш "секрет успеха" основан на огромном количестве клонов и закидывании КП "мясом". Пожалуйста, не стоит больше кичиться Вашими успехами. Я математически показал на чём они основаны.
P.S. Если Вы несогласны с расчётами - сообщите. Я предоставлю полную версию и мы её вместе разберём.
P.P.S Без всякого юмора Вас заклинаю не ходите в реальную БК. Ваша сверх эмоциональность помноженная на нездоровую амбициозность и непонимание законов математики может привести к беде.