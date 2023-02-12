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ГлавнаяНовостиПроисшествияФранция. Лига 1 2022/2023

На Неймара пожаловались соседи. В ситуацию вмешался мэр города

вчера, 14:01

Соседи недовольны поведением нападающего ПСЖ Неймара.

Бразилец арендует дом в парижском пригороде Буживаль. Футболист устраивает шумные вечеринки, что не нравится его соседям. На прошлой неделе Неймар до полуночи праздновал свой день рождения, а соседи вызвали полицию. Кроме того, после победы ПСЖ в Лиге 1 в прошлом году игрок устроил вечеринку до пяти утра.

Мэр Буживаля Люка Ваттель вмешался в ситуацию, позвонив арендодателю Неймара, который пообещал пообщаться с отцом футболиста. Ваттель добавил, что подаст в прокуратуру заявление о «неоднократных нарушениях общественного порядка».

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ПСЖ  Неймар
Перевод с thesun.co.uk Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
minai
minai
вчера в 23:11
Нехрен звонить родственникам, надо просто отобрать у него дрель и перфоратор.
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:45
утихомирьте этого петушка
112910415
112910415
вчера в 16:34
звёзды бесцеремонны
бразильцы карнавалят ...
два в одном - совсем беда
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:26
Надо рассматривать конкретный случай того или иного нарушения.
Зачастую "звёзды" считают, что им всё дозволено и они небожители... И не важно сколько раз в году они устраивают вечеринки, вполне возможно по соседству находится тяжело больной человек....
Беседовать, звонить подвыпившим особям практически бесполезно - если "оно" не понимает, на трезвую голову, что доставляет крайние неудобства соседям, то на пьяную... - только раззадорит и при поддержке товарищей постарается показать "кто в доме хозяин" и полиции так или иначе, а придётся приезжать...
Сложный вопрос для решения.
Elliada
Elliada
вчера в 15:40
Весь город подняли на уши из-за одного дня в году.
Elliada
Elliada ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:39
Схема такая. Соседи звонят в полицию, полиция сообщает всё мэру, мэр звонит арендодателю, арендодатель связывается с отцом Неймара, а он в свою очередь с сыном. А всё, что нужно соседям это позвонить Неймару напрямую или постучать в соседнюю дверь.
Loko57
Loko57
вчера в 14:42
Когда праздник по поводу, то соседи могли бы быть и посговорчивее. А вот если вечеринки каждый день, тогда конечно это неудобство.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 14:39
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 14:18, ред.
    Схема конечно..))
    Мэр звонит Арендодателю...
    Арендодатель звонит Папе Неймара...
    Папа Неймара звонит Неймару...

    Лучше День города Буживаля сделать в один день с Днём Рождения Неймара....
    И городские салюты и оргии бразильца в одну ночь...и все счастливы..
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 14:15
    Они просто злятся, что их не пригласили.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 14:07
    Каждому по 100 долларов и все будут довольны.
    Гость
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