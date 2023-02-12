На Неймара пожаловались соседи. В ситуацию вмешался мэр города

Соседи недовольны поведением нападающего ПСЖ Неймара.
Бразилец арендует дом в парижском пригороде Буживаль. Футболист устраивает шумные вечеринки, что не нравится его соседям. На прошлой неделе Неймар до полуночи праздновал свой день рождения, а соседи вызвали полицию. Кроме того, после победы ПСЖ в Лиге 1 в прошлом году игрок устроил вечеринку до пяти утра.
Мэр Буживаля Люка Ваттель вмешался в ситуацию, позвонив арендодателю Неймара, который пообещал пообщаться с отцом футболиста. Ваттель добавил, что подаст в прокуратуру заявление о «неоднократных нарушениях общественного порядка».
Мэр звонит Арендодателю...
Арендодатель звонит Папе Неймара...
Папа Неймара звонит Неймару...
Лучше День города Буживаля сделать в один день с Днём Рождения Неймара....
И городские салюты и оргии бразильца в одну ночь...и все счастливы..
Мэр звонит Арендодателю...
Арендодатель звонит Папе Неймара...
Папа Неймара звонит Неймару...
Лучше День города Буживаля сделать в один день с Днём Рождения Неймара....
И городские салюты и оргии бразильца в одну ночь...и все счастливы..
Зачастую "звёзды" считают, что им всё дозволено и они небожители... И не важно сколько раз в году они устраивают вечеринки, вполне возможно по соседству находится тяжело больной человек....
Беседовать, звонить подвыпившим особям практически бесполезно - если "оно" не понимает, на трезвую голову, что доставляет крайние неудобства соседям, то на пьяную... - только раззадорит и при поддержке товарищей постарается показать "кто в доме хозяин" и полиции так или иначе, а придётся приезжать...
Сложный вопрос для решения.
Зачастую "звёзды" считают, что им всё дозволено и они небожители... И не важно сколько раз в году они устраивают вечеринки, вполне возможно по соседству находится тяжело больной человек....
Беседовать, звонить подвыпившим особям практически бесполезно - если "оно" не понимает, на трезвую голову, что доставляет крайние неудобства соседям, то на пьяную... - только раззадорит и при поддержке товарищей постарается показать "кто в доме хозяин" и полиции так или иначе, а придётся приезжать...
Сложный вопрос для решения.