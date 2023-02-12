На Неймара пожаловались соседи. В ситуацию вмешался мэр города

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вчера, 14:01

Соседи недовольны поведением нападающего ПСЖ .

Бразилец арендует дом в парижском пригороде Буживаль. Футболист устраивает шумные вечеринки, что не нравится его соседям. На прошлой неделе Неймар до полуночи праздновал свой день рождения, а соседи вызвали полицию. Кроме того, после победы ПСЖ в Лиге 1 в прошлом году игрок устроил вечеринку до пяти утра.

Мэр Буживаля Люка Ваттель вмешался в ситуацию, позвонив арендодателю Неймара, который пообещал пообщаться с отцом футболиста. Ваттель добавил, что подаст в прокуратуру заявление о «неоднократных нарушениях общественного порядка».