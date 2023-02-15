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«Бавария» переиграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

ПСЖ уступил «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Гол забил Кингсли Коман на 53-й минуте. Мюнхенцы остались в меньшинстве в конце поединка — на 90+2-й вторую желтую карточку получил Бенжамен Павар.

Ответная игра состоится 8 марта.

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13 февраля Фото
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:07
Возражу. Именно после того, как к Месси и Неймару присоединился Мбаппе, команда заиграла и стала создавать маленькие, но моменты, и забила мяч. До Килиана первые двое были нулевыми.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 12:04
Думаешь...?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:02
Во многих случаях искусство есть простота. Так и в нашем случае.
Capral
Capral ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:41
Но зато, в нужный момент, он рывком ушел от защитника и "удалил" его с поля. В этом и есть класс- в нужный момент решить судьбу эпизода.
wrathofkillx
wrathofkillx ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:39
ну а какие выводы можно вообще делать по 1 тайму, там по сути вообще ничего не происходило, небольшой перевес во владении с 0 моментами у команд
25процентный клоун
25процентный клоун ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:37
это его конек, он весь ЧМ такие раздавал
25процентный клоун
25процентный клоун ответ wrathofkillx (раскрыть)
сегодня в 11:36
да, матч Баварии,смотрел лишь первый тайм
LOpp
LOpp ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:34
посмотрел первый тайм, Месси несколько раз дал неточные передачи на 3-4 метра
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 11:30
Ну да, это Месси виноват. До него же ПСЖ выигрывал ЛЧ. Если посмотреть статистику выступлений ПСЖ, то они постоянно вылетают из 1/8 финала. Исключение, 2020 год. Но тогда соперники были проходные и не было ответных матчей.
Capral
Capral
сегодня в 11:15
Наверное это выглядит смешно, но мне игра Баварии не кажется особо привлекательной и безоговорочной. Присутствует в игре баварцев- определенная простота. А может, это просто мне так кажется.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:09
Я не первый раз слышу о том, что допускается подобные действия. Где, в каком уставе ФИФА это написано- не знаю, но если будет информация- обязательно сообщу.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:07
В ответной игре судьба ПСЖ будет зависеть от Мбаппе , без него немецкий каток остановить невозможно. Даже с Месси и Неймаром.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:01
Бавария на поле соперника выглядела предпочтительней и победила вполне заслуженно. Так что комплименты в её честь тоже заслуженные. Ну, а то, что в ответной игре не надо расслабляться, так баварцы об этом и сами знают.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:58
Что-то я не нашёл в инете инфу о том, что по современным правилам допускается минимальный офсайд в пользу атаки. Интересно, сколько миллиметров, а может сантиметров не считается офсайдом?
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:52
Немецкая пресса осыпает комплиментами игру Баварии, но призывает не расслабляться!!!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:44
Да- ЗАКОН для всех один! Но по современным правилам, допускается минимальный офсайд в пользу атакующей команды, тем-более в такой игре...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:41
Как всегда, вынужден с Вами согласиться, и признать Вашу точку зрения- как абсолютно правильную в данном, конкретном случае!!!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:38, ред.
Особенно, если масло несвежее...
Моё Почтение, Уважаемый!!!
wrathofkillx
wrathofkillx ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:22
А ты матч то смотрел?
wrathofkillx
wrathofkillx ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 10:22
    cska1948
    cska1948 ответ DXTK (раскрыть)
    сегодня в 10:22
    На мой взгляд, Неймар Месси и Мбаппе в одной команде, это тот самый случай, когда МАСЛОМ можно испортить КАШУ.
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 10:16
    Месси, конечно, как всегда в Европе. Плей офф Лиги Чемпионов - это самый высокий уровень футбола, который только есть в мире. Разумеется, Месси уже хренову тучу лет просто пбесполезен. Каждый год. Без исключений. Кто-то правда верил, что после пиара до и во время ЧМ пиар как-то поможет в Лиге Чемпионов?
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 10:11
    Приветствую Вас, уважаемый Капрал! А я ни сколько не сожалею, что две классные команды показали приличный футбол в 1/8 финала. Для меня, нейтрального болельщика, без разницы на какой стадии ЛЧ смотреть красивые матчи. Считаю, что чем выше по сетке поднимаются команды, тем ответственнее они играют в обороне и как правило, не смотря на высокий футбольный статус команд, игры на стадии полуфиналов и финалов бывают не такими зрелищными, как на более ранней стадии. Так что, с точки зрения зрелищности, наверное, хорошо, что ПСЖ и Бавария играют в 1/8 финала.
    Но это моё личное мнение, которое я никому НЕ навязываю, а просто им делюсь.
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 10:10
    Месси снова растворился на поле против Баварии, видимо все еще после 2-8 не отошел. ПСЖ только в своем дворовом чемпионате что-то может, в ЛЧ если нету проходных соперников от первого серьезного вылетают. Неймар Месси и Мбаппе в ПСЖ как в одной басне, рак, щука, и лебедь каждый тянет клуб в своею сторону.

    PS Если ПСЖ вылетит от Баварии думаю вряд ли Месси получит золотой мяч, так как ЧМ прошел в 22 году, а эту награду дают за 23.
    cska1948
    cska1948 ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 09:58
    Красоту данного момента ни кто не отменял и ею вы могли насладиться сполна. А гол не засчитан согласно футбольных Правил. Если засчитывать голы из малюсеньких офсайдов, то это уже будет не ЗАКОН, а как говорил В.Шарапов - ДЫШЛО,
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 09:28
    С победой Бавария!Игра показала -2 разных стиля ,у Баварии играла вся команда,у ПСЖ игра строилась на Меську ,а Меске нужно повесить шагометр,пусть замерит сколько прошагал ,вот он развал ПСЖ!!!
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 09:23
    Баварию с победой над не простым соперником.Неплохо для гостевого матча.Молодцы!!!
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 09:22
    Без Мбаппе 0 ударов. "Величайший" в деле. Надо продлить за любую сумму...
    Мозай
    Мозай ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 09:20
    А у гнома травма какая? Психологическая?
    Мозай
    Мозай
    сегодня в 09:19
    Пешеход норм отходил?
    Гость
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