«Бавария» переиграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ уступил «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
Гол забил Кингсли Коман на 53-й минуте. Мюнхенцы остались в меньшинстве в конце поединка — на 90+2-й вторую желтую карточку получил Бенжамен Павар.
Ответная игра состоится 8 марта.
Мюнхен, если в целом, понравился чуть больше, но качество самой игры от обеих команд - запредельное. Мендеш у ПСЖ однозначно лучший игрок Парижа; левый фланг последнюю треть матча он просто терзал как бобик тряпку. У Мюнхена я бы выделил Киммиха и Горецку. Эти двое из центра классно раздавали своим в атаке... и будь Мюнхен немного поудачливей, второй гол мог бы влететь в ворота Доннаруммы.
Мюнхен, если в целом, понравился чуть больше, но качество самой игры от обеих команд - запредельное. Мендеш у ПСЖ однозначно лучший игрок Парижа; левый фланг последнюю треть матча он просто терзал как бобик тряпку. У Мюнхена я бы выделил Киммиха и Горецку. Эти двое из центра классно раздавали своим в атаке... и будь Мюнхен немного поудачливей, второй гол мог бы влететь в ворота Доннаруммы.