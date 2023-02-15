«Бавария» переиграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 00:56

ПСЖ уступил «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Гол забил Кингсли Коман на 53-й минуте. Мюнхенцы остались в меньшинстве в конце поединка — на 90+2-й вторую желтую карточку получил Бенжамен Павар.

Ответная игра состоится 8 марта.