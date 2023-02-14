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«Ливерпуль» переиграл «Эвертон» в матче Премьер-Лиги

сегодня, 00:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Ливерпуль» одолел «Эвертон» в поединке 23-го тура АПЛ (2:0).

Мохамед Салах открыл счет на 36-й минуте, Коди Гакпо удвоил преимущество коллектива на 49-й.

После матча «красные» расположились на 9-й строчке (32 балла), «ириски» идут на 18-м месте (18 очков).

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:29
Что то я уже протону везде мерещиться стал.
Не удивлюсь, что я ему уже во сне прихожу.
Жуть какая то.
jzp7btq4atxc
jzp7btq4atxc ответ Longless (раскрыть)
сегодня в 04:25
Gahi это не клон протона, но у протона тоже есть армия клонов. Помимо jessssy есть ещё apgdigi, Mahur, pppprrtq и ещё многие другие.
Пока они ему нужны для самолайканья.

Получается иметь клонов для достижении собственных целей это хорошо и даже здорово, а вот другим клонов иметь нельзя. Неправда же протон?
h7gaakarwhm9
h7gaakarwhm9 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:56
Что за очередная куча бессмысленной писанины, столь характерная для тебя? Спрашивал факт - вот тебе факт.
vkq45k37wk4e
vkq45k37wk4e
сегодня в 03:55, ред.
Всем удачи в КП!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
сегодня в 03:43
Вы противоречите сами себе.
Почему против команды 11 человек не может выйти толпа болельщиков?
Может потому, что в каждом конкретном турнире есть свои правила.
Вот вы мне покажите где запрещено играть клонами?
Так, что если переводить ваш воображаемый футбольный матч, то толпа болельщиков это вполне законно, да к тому же "бравые омоновцы" будут вместе с толпой.
Кстати иметь кучу "аккаунтов" не меньший труд чем писать много комментариев.
Даже наверное по энергозатратнее будет и утомительней. Так почему вы и многие здесь возмущаетесь против этого?
И что общего имеет участия в конкурсе с кубком чемпионов и вообще с реальным футболом?
Угадывать и писать комментария это не профессиональным футболом заниматься, тут другие медали.
протон
протон ответ 22ccfdcqdkzq (раскрыть)
сегодня в 03:30
Да, кстати, хорошо напомнили. Попрошу супругу Jesssssy, что бы нарастила лайками мои комментарии. ).
-------------
Вам 14 страницу показать? Байкал у вас утро, Доброе утро. Сказать можно всё, что угодно.
Гор вообще сегодня выдал тоже)
22ccfdcqdkzq
22ccfdcqdkzq ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:25
протон 2 / 24906 февраля в 06:32, ред.
Да я тяготею к славе не меньше чем вы) ...Да, кстати, хорошо напомнили. Попрошу супругу Jesssssy, что бы нарастила лайками мои комментарии. ).
rhskmz
rhskmz
сегодня в 03:19
Клшопов надо выводить !
3dpcpx2s5qz3
3dpcpx2s5qz3
сегодня в 01:57
Ириски ожидаемо оказались Ливеру вполне по зубам
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:56
важная в плане психологии победа красных! победили заслуженно, ириски были хуже ожидал от них большего.
У красных игра слабая, был бы соперник посерьёзней был бы очередной провал..
Еще раз с Победой и скорого выздоровления красным!
Malhira
Malhira ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:52
Спасибо, буду иметь ввиду).
протон
протон ответ Malhira (раскрыть)
сегодня в 01:42
Привилегии? Игра обогащает вас знанием вида спорта, среди коллектива. передача информации о виде спорта. Имеете статус среди общества этого вида спорта. Ну и участие в Кп - это призы на память.
Malhira
Malhira ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:36
Незнаю, даже не знаю как все начисляется, и какие могут быть привелегии
протон
протон ответ Malhira (раскрыть)
сегодня в 01:34
Изначально я тоже так считал. 

Посчитайте, сколько у меня комментариев 

Более 35 000, если их перевести в Вип. Как думаете, до какого года?
Malhira
Malhira ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:28
За совет спасибо, но если честно я не особо обращаю на это внимание. Для меня главное новости, то есть инфа. Общение с людьми на футбольную тему. А все остальное не особо важно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:27
Тот момент, когда не забиваешь ты , а забивают тебе .
Это я об игре Эвертона . Можно смело говорить, что счёт этого матча совершенно не отражает итоговый счёт на табло . Ливерпуль на сегодняшний день находится в ужасном состоянии несмотря на сегодняшний матч . Как говорится, - " Товарищи, вам сегодня повезло " !) А если предположить, что в этой команде бы отсутствовал Салах, чтобы было с этим сборищем игроков и как бы вообще эта команда играла ??? Такое складывается ощущение что этих игроков собрали в течение двух дней и не смогли даже найти главного тренера, и вот выпустили на этот матч . Да и в принципе почти каждый матч в последнее время Ливерпуль выглядит именно так . Надеюсь этот кризис всё таки закончится и Клопп найдёт ключи к решению этой проблемы. Не хочется видеть такой Ливерпуль в АПЛ, хотя я и не являюсь поклонником этой команды, но уж очень понравилась команда под руководством Клоппа в прошлом сезоне.
протон
протон ответ Malhira (раскрыть)
сегодня в 01:25
Коротко. Суть в том, друг, если он вступит со мной в схватку, то лишится первого места, и 10 футболок. Оно ему надо?
Malhira
Malhira ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:22
А зачем вам всем кто хочет с ним сыграть это нужно? 1984 тоже вроде хотел с ним силами помериться. Я могу точный расклад сделать как будет проходить игра если вы с ним все-таки сыграете. И все очень просто, при его успешности и наборе очков он будет продолжать игру, он будет продолжать игру если будет выигрывать. Но если он увидит что проигрывает, то просто на просто со скочет, может даже и на сайте не будет появляться какое то время, ссылаясь потом своей занятостью. И оставит всех вас в дураках, оно вам надо?
Gahi
Gahi
сегодня в 01:06
Плохо когда люди начинают гадать и вешать ярлыки кому попало и делать это из раза в раз. При этом убеждая всех что они последняя инстанция в спорах. Так знайте что я всё время играл и буду играть только с одним аккаунтом Gahi. И это совсем разные люди о которых здесь обсуждают, для меня этого вполне достаточно ибо на это нужно время. Впредь хотел бы чтобы меня больше не скем непутали, а что касается брата то для меня это комплимент иметь такого брата как ПРОТОН. Лишь только человек начинает собирать и накапливать, он увлекается количеством и склонен забывать о цели накопления... Человек забывает, что количество не может быть мерилом истины. Это как альпинист отличается от туриста тем, что турист мусорит где попало, а альпинист – рискуя жизнью на вершинах. Удачи
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:05
Ливерпуль с Победой!!! Гакпо Красава!!!
Capral
Capral
сегодня в 01:04
Наверное, я ничего не понимаю в футболе, если скажу, что игра Ливера- позор и разочарование. Позиционной атаки нет- она статична. Играет команда, только на контратаках, да и то, когда соперник ошибается. Мысли в игре практически нет. Разгоняет атаку Салах, он же её и завершает. Оба гола были забиты на контратаках, после грубейших промахов соперника. И еще, в рядах Эвертона играет в защите Миколенко. Я до сих пор не могу понять, кто додумался это чудо затащить в АПЛ?! Я регулярно слежу за ЧУ и хорошо помню этого человека. Его уровень, даже не ПФЛ, а он уже в АПЛ!!! Давно я не видел Ливер, и тем интереснее, и свежее было впечатление от игры команды. Поэтому, с полной ответственностью заявляю- тренерской мысли в игре Ливера нет!!!
протон
протон
сегодня в 01:03
(БЕЗ сильной конкуренции в группах так сможет каждый, но игрок так не играет.)

Конкуренция в составе многотысячной армадой клонов против трудоголиков с одного аккаунта.
Гор. Тут все свидетели! 
Я Вам предлагал январь, февраль выйти на бой .
Вы не ответили. Зачем вы потянули 1984 в группу другою? Вот я Вас вызываю чисто по-спортивному, на март месяц в группе призов зарубится. Честное слово, если проиграю Вам, напишу отдельный благодарственный пост от души.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:57
Ну наконецто начали играть,Салах красава!
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