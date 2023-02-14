«Ливерпуль» переиграл «Эвертон» в матче Премьер-Лиги

«Ливерпуль» одолел «Эвертон» в поединке 23-го тура АПЛ (2:0).
Мохамед Салах открыл счет на 36-й минуте, Коди Гакпо удвоил преимущество коллектива на 49-й.
После матча «красные» расположились на 9-й строчке (32 балла), «ириски» идут на 18-м месте (18 очков).
Это я об игре Эвертона . Можно смело говорить, что счёт этого матча совершенно не отражает итоговый счёт на табло . Ливерпуль на сегодняшний день находится в ужасном состоянии несмотря на сегодняшний матч . Как говорится, - " Товарищи, вам сегодня повезло " !) А если предположить, что в этой команде бы отсутствовал Салах, чтобы было с этим сборищем игроков и как бы вообще эта команда играла ??? Такое складывается ощущение что этих игроков собрали в течение двух дней и не смогли даже найти главного тренера, и вот выпустили на этот матч . Да и в принципе почти каждый матч в последнее время Ливерпуль выглядит именно так . Надеюсь этот кризис всё таки закончится и Клопп найдёт ключи к решению этой проблемы. Не хочется видеть такой Ливерпуль в АПЛ, хотя я и не являюсь поклонником этой команды, но уж очень понравилась команда под руководством Клоппа в прошлом сезоне.
Это я об игре Эвертона . Можно смело говорить, что счёт этого матча совершенно не отражает итоговый счёт на табло . Ливерпуль на сегодняшний день находится в ужасном состоянии несмотря на сегодняшний матч . Как говорится, - " Товарищи, вам сегодня повезло " !) А если предположить, что в этой команде бы отсутствовал Салах, чтобы было с этим сборищем игроков и как бы вообще эта команда играла ??? Такое складывается ощущение что этих игроков собрали в течение двух дней и не смогли даже найти главного тренера, и вот выпустили на этот матч . Да и в принципе почти каждый матч в последнее время Ливерпуль выглядит именно так . Надеюсь этот кризис всё таки закончится и Клопп найдёт ключи к решению этой проблемы. Не хочется видеть такой Ливерпуль в АПЛ, хотя я и не являюсь поклонником этой команды, но уж очень понравилась команда под руководством Клоппа в прошлом сезоне.