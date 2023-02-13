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«Барселона» с минимальным счётом одолела в гостях «Вильярреал»

сегодня, 00:57
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Вильярреал» проиграл «Барселоне» в матче 21-го тура Ла Лиги (0:1).

Единственный гол был забит Педри на 18-й минуте.

«Вильярреал» занимает 8-е место в чемпионате Испании, на счету команды 31 очко. «Барселона» лидирует в турнире, имея в активе 56 баллов.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:41
Три очка не пахнут.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:13
От былой Барселоны осталось одно название.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:43
С такой Барселоной Реалу сложно бороться.
5wh42evxkda7
5wh42evxkda7 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 08:42
А ещё лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз!
DXTK
DXTK ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 08:30
Лучше так по 1-0 раз десть, чем один раз 10-0. Чем вы все не довольны? три очка и победа есть, клуб сохранил дистанцию от Реала. Мне все равно как и с каким счетом, раскатали соперника или автобусом добыли или соперник сам себе забил, главное три очка.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:59
От хозяев ждал большего. А Барса хоть и минимально, но победила. Все итаки победила.
Loko57
Loko57
сегодня в 06:59
Эх Вили... Ведь была надежда что не проиграют.
Futurista
Futurista
сегодня в 06:53
Вы2и один гол...
fdgzrsu2a6sm
fdgzrsu2a6sm
сегодня в 06:21
Отскочила в целом Барса, но везёт тому, кто везёт
112910415
112910415
сегодня в 04:52
лодка сильнА в родных водах !
BENFICA
BENFICA
сегодня в 04:50
Задачу выполнили, три очка в копилке.
tvv9be8knr2t
tvv9be8knr2t
сегодня в 04:17
Потопить подлодку в её территориальных водах дорогого стоит
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:43
Это им просто повезло.
byqrw64w9wh5
byqrw64w9wh5
сегодня в 01:34
Болел барсы с победой!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:06
С победой)
Вот уж не думал, что Барселона когда нибудь будет побеждать своих соперников с таким счётом. Всегда требовалось много голов, чтобы одержать победу, потому что оборона привозила гол на ровном месте) в этом году очень много валидольных матчей. Оборона действительно неплохо справляется со своими обязанностями, а там, где не успевают защитники, всегда страхует Тер Штеген)
Удачи каталонцам. Надеюсь в этом сезоне удастся взять чемпионат..
протон
протон
сегодня в 01:06
Всех болельщиков Барсы с победой!
Матч в целом получился хорошим, Вильярреал отличный бой дал, но и Барса хорошо в целом отыграли, вести +11 от ближайшего преследователя конечно приятно
Худшего игрока сложно выделить, но лучший Араухо, а следом Педри, первый подчищал всё сзади, второй создал почти все моменты впереди
Ждём матч против МЮ теперь, там будет жарко Педри Гави и Френки прямо сейчас входят в топ 10 лучших полузащитников мира, фантастическая линия полузащиты у Барсы.
Готовится к Манчестеру будут с отличным настроением.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:04, ред.
Левандовски, со своими ассистами, и Араухо, за игру в обороне, - лучшие.
Остальные ... остальные, при такой же игре против МЮ, будут получать люлей от Хави.
Во 2-м тайме, при выходе 3 в 2 и 4 в 3..., кроме промаха Педри, так нихрена путного в атаке и не создали..., и это против Вильярреала.

Плохо играла Барселона, но фартило ей сегодня не по-детски.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 01:01
Еле еле
Гость
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