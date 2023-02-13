«Барселона» с минимальным счётом одолела в гостях «Вильярреал»

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сегодня, 00:57

«Вильярреал» проиграл «Барселоне» в матче 21-го тура Ла Лиги (0:1).

Единственный гол был забит Педри на 18-й минуте.

«Вильярреал» занимает 8-е место в чемпионате Испании, на счету команды 31 очко. «Барселона» лидирует в турнире, имея в активе 56 баллов.