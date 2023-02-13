«Барселона» с минимальным счётом одолела в гостях «Вильярреал»

«Вильярреал» проиграл «Барселоне» в матче 21-го тура Ла Лиги (0:1).
Единственный гол был забит Педри на 18-й минуте.
«Вильярреал» занимает 8-е место в чемпионате Испании, на счету команды 31 очко. «Барселона» лидирует в турнире, имея в активе 56 баллов.
Остальные ... остальные, при такой же игре против МЮ, будут получать люлей от Хави.
Во 2-м тайме, при выходе 3 в 2 и 4 в 3..., кроме промаха Педри, так нихрена путного в атаке и не создали..., и это против Вильярреала.
Плохо играла Барселона, но фартило ей сегодня не по-детски.
Остальные ... остальные, при такой же игре против МЮ, будут получать люлей от Хави.
Во 2-м тайме, при выходе 3 в 2 и 4 в 3..., кроме промаха Педри, так нихрена путного в атаке и не создали..., и это против Вильярреала.
Плохо играла Барселона, но фартило ей сегодня не по-детски.
Матч в целом получился хорошим, Вильярреал отличный бой дал, но и Барса хорошо в целом отыграли, вести +11 от ближайшего преследователя конечно приятно
Худшего игрока сложно выделить, но лучший Араухо, а следом Педри, первый подчищал всё сзади, второй создал почти все моменты впереди
Ждём матч против МЮ теперь, там будет жарко Педри Гави и Френки прямо сейчас входят в топ 10 лучших полузащитников мира, фантастическая линия полузащиты у Барсы.
Готовится к Манчестеру будут с отличным настроением.
Матч в целом получился хорошим, Вильярреал отличный бой дал, но и Барса хорошо в целом отыграли, вести +11 от ближайшего преследователя конечно приятно
Худшего игрока сложно выделить, но лучший Араухо, а следом Педри, первый подчищал всё сзади, второй создал почти все моменты впереди
Ждём матч против МЮ теперь, там будет жарко Педри Гави и Френки прямо сейчас входят в топ 10 лучших полузащитников мира, фантастическая линия полузащиты у Барсы.
Готовится к Манчестеру будут с отличным настроением.
Вот уж не думал, что Барселона когда нибудь будет побеждать своих соперников с таким счётом. Всегда требовалось много голов, чтобы одержать победу, потому что оборона привозила гол на ровном месте) в этом году очень много валидольных матчей. Оборона действительно неплохо справляется со своими обязанностями, а там, где не успевают защитники, всегда страхует Тер Штеген)
Удачи каталонцам. Надеюсь в этом сезоне удастся взять чемпионат..
Вот уж не думал, что Барселона когда нибудь будет побеждать своих соперников с таким счётом. Всегда требовалось много голов, чтобы одержать победу, потому что оборона привозила гол на ровном месте) в этом году очень много валидольных матчей. Оборона действительно неплохо справляется со своими обязанностями, а там, где не успевают защитники, всегда страхует Тер Штеген)
Удачи каталонцам. Надеюсь в этом сезоне удастся взять чемпионат..