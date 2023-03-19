Полузащитник «Барселоны» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Франк Кессье может перейти из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед».
В МЮ считают, что игрок сможет поднять уровень линии полузащиты, сыгравшись с Каземиро.
Ранее стало известно, хочет ли Кессье остаться в «Барселоне».
Полузащитник Франк Кессье может перейти из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед».
В МЮ считают, что игрок сможет поднять уровень линии полузащиты, сыгравшись с Каземиро.
Ранее стало известно, хочет ли Кессье остаться в «Барселоне».
Каземиро Я уверен, удачи парню...!
Каземиро Я уверен, удачи парню...!