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Полузащитник «Барселоны» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:13

Полузащитник Франк Кессье может перейти из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед».

В МЮ считают, что игрок сможет поднять уровень линии полузащиты, сыгравшись с Каземиро.

Ранее стало известно, хочет ли Кессье остаться в «Барселоне».

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 11:21
...хорошо бы не сыгрываться, а сразу приносить пользу клубу, в
Каземиро Я уверен, удачи парню...!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:31
В любом случае удачи Кессье!
Гость
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