Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2022/2023

«Барселона» хочет снизить зарплату Альбы

вчера, 11:07

«Барселона» намерена пересмотреть условия контракта защитника Жорди Альбы.

Каталонский клуб хочет подписать новый контракт с игроком на один год, снизив его заработную плату.

В нынешнем сезоне Альба провёл 22 матча за «Барселону», записав на свой счёт 1 гол и 6 результативных передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиТолько одна команда сделала Месси официальное предложение
Сегодня, 16:47
Стала известна точная зарплата Холанда в «Манчестер Сити»
Сегодня, 13:58 Фото
Слухи«Манчестер Юнайтед» готов повысить зарплату Гарначо в 10 раз
Сегодня, 12:54
СлухиСтало известно, какой контракт Канте подпишет с «Челси»
Вчера, 16:02
СлухиТухель будет получать в «Баварии» меньше, чем в «Челси»
Вчера, 11:45
Роналдиньо получает 70 евро за матч в медиалиге Пике
25 марта
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:16
Докатились.
nnbjmu3xxcc7
nnbjmu3xxcc7 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:30
Он это сам понимает
lotsman
lotsman
вчера в 12:13
Подготавливают свободные деньги для зарплаты Месси.))
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:06
У Барсы кризис, поэтому ничего удивительного в этом нет
ДСА
ДСА
вчера в 12:01
Вот ипереходи после этого в Барселону...
Elliada
Elliada ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 11:47
Уже были новости, в которых глава Ла Лиги говорил, что возвращение Месси невозможно. К тому же, ПСЖ сильно хочет сохранить Месси. Думаю, всё-таки он продлит контракт с ПСЖ.

Барселона хочет снизить зарплаты почти всем игрокам не ради Месси. У них долги, которые нужно отдавать. + хотят кого-нибудь подписать летом. Для этого нужно снизить зарплатный фонд.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:25
Должен согласиться,или поискать другой клуб.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:23
Интересно как к этому отнесётся сам Альба?
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:22, ред.
Да снижайте уже всем зарплату, чего мелочиться. Барселона готовиться встречать своего любимчика, и чтобы они смогли его содержать, каталонцам нужно урезать зарплату всем. Хотите ЛЧ и Чемпионство в Ла Лиге, прогинайтесь, молчите и играйте дальше за копейки и будете блистать в паре с великим Лео Месси.
Такова цена его возвращения на сегодняшний день, уж таковы реалии. Только кто останется и кому играть дальше после таких снижений зарплат.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 