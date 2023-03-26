«Барселона» хочет снизить зарплату Альбы

«Барселона» намерена пересмотреть условия контракта защитника Жорди Альбы.
Каталонский клуб хочет подписать новый контракт с игроком на один год, снизив его заработную плату.
В нынешнем сезоне Альба провёл 22 матча за «Барселону», записав на свой счёт 1 гол и 6 результативных передач.
Барселона хочет снизить зарплаты почти всем игрокам не ради Месси. У них долги, которые нужно отдавать. + хотят кого-нибудь подписать летом. Для этого нужно снизить зарплатный фонд.
Барселона хочет снизить зарплаты почти всем игрокам не ради Месси. У них долги, которые нужно отдавать. + хотят кого-нибудь подписать летом. Для этого нужно снизить зарплатный фонд.
Такова цена его возвращения на сегодняшний день, уж таковы реалии. Только кто останется и кому играть дальше после таких снижений зарплат.
Такова цена его возвращения на сегодняшний день, уж таковы реалии. Только кто останется и кому играть дальше после таких снижений зарплат.