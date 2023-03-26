«Барселона» хочет снизить зарплату Альбы

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вчера, 11:07

«Барселона» намерена пересмотреть условия контракта защитника .

Каталонский клуб хочет подписать новый контракт с игроком на один год, снизив его заработную плату.

В нынешнем сезоне Альба провёл 22 матча за «Барселону», записав на свой счёт 1 гол и 6 результативных передач.