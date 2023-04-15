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«Спартак» пробил за тайм 3 пенальти, из которых реализовал 1

вчера, 19:54
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В эти минуты идет матч 23-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком».

«Красно-белые» на данный момент ведут в счете (2:0) — первый гол забил Кейта Бальде на 18-й минуте. Что примечательно, гости не смогли реализовать два пенальти по ходу первого тайма. Кейта на 14-й попал в перекладину, а на 40-й Егор Бабурин отразил удар Руслана Литвинова. Третий удар «с точки» оказался для «Спартака» успешным — на 45+2-й забил Роман Зобнин.

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет эмоционально отреагировал на эти эпизоды, на 45+3-й наставник получил красную карточку.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
сегодня в 10:20, ред.
"Зенит" давно бьётся не за титул,а за то,как будет выглядеть триумф.То есть,за красивую обёртку подарка Миллеру.В начале мая состоится формально его чемпионство,вот тогда кому-нибудь и проиграют даже.Но не условным прямым конкурентам.Чтобы можно было сказать,что "нам теперь всё равно",расслабились...мы из конкурентов проиграли только сами себе-в матче с ЦСКА.Ну и прочие привычные штуки-дрюки.
А у "Спартака" впереди и так "помогайки",в лице ЦСКА,"Зенита" и "Ростова" с "Краснодаром".
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 10:11
Зенит вряд ли сегодня упираться будет, не особо нужно, да и Спартаку помогать не станет)), скорее всего ничейка.
протон
протон
сегодня в 02:51
Вот это я понимаю - уровень. Спартак способен устроить шоу, даже играя с последней командой чемпионата
m5ey949qj298
m5ey949qj298
вчера в 23:11
Три пенальти за тайм будет многовато
blitz
blitz
вчера в 22:49
Решили Спартак за уши вытягивать.
Gorkiy
Gorkiy
вчера в 21:13
Что ни матч спартака, то пенальти, а то и три, надо же как-то от десятого места спасать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:06
До матча с Зенитом ещё 3 недели....думаю 2-3 встречи с судейским корпусом будут гарантом 6-ти пенальти в ворота Кержакова....
В первом тайме...
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 20:56
Это заговор против СпаМа)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:56
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 20:53
    Все пенальти объективные и по делу. Сегодня Уралу пенку главный высосал из пальца. Справедливый результат ничья. В итоге два левых очка в кармане).
    Кони с Краснодаром тоже 3 раза пробивали. Спартак, что? Лысый?!)).
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 20:38
    Да нормально,после поражения "Ростова" в завтрашнем матче в кучу собьются три главных претендента на "зиц-титул"-второе место,ибо известно,что чемпион ГАЗПРОМА "Зенит" играет вне конкурса,с резервируемым первым местом.
    drug01
    drug01
    вчера в 20:36
    Пенальти всегда смотреть приятно но три в одном тайме это уже слишком!!!
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:18
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 20:10
      Гостеприимство для судейского корпуса дает свои плоды. Надо чаще встречаться с судьями в неформальной обстановке и все будет ОК.
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 20:00
      Во что превращается Спартак?
      Гость
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