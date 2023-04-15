«Спартак» пробил за тайм 3 пенальти, из которых реализовал 1

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вчера, 19:54

В эти минуты идет матч 23-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком».

«Красно-белые» на данный момент ведут в счете (2:0) — первый гол забил Кейта Бальде на 18-й минуте. Что примечательно, гости не смогли реализовать два пенальти по ходу первого тайма. Кейта на 14-й попал в перекладину, а на 40-й Егор Бабурин отразил удар . Третий удар «с точки» оказался для «Спартака» успешным — на 45+2-й забил .

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет эмоционально отреагировал на эти эпизоды, на 45+3-й наставник получил красную карточку.