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Винисиус сыграл в атаке успешнее, чем все игроки «Челси» вместе взятые

вчера, 11:31
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Форвард «Реала» Винисиус Жуниор превзошел по атакующим действиям в матче ЛЧ всех игроков «Челси» вместе взятых.

Так, бразилец создал 4 голевых момента против 3 у «синих» в сумме. Также Винисиус 19 раз соприкасался с мячом в чужой штрафной, а игроки «Челси» — лишь 10 раз.

«Реал» победил «Челси» 2:0.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:23
Ну не сказал бы, что это был один из лучших матчей в сезоне, тем не менее на классе одержали победу, жаль конечно, что не смогли полностью снять все вопросы о победителе в данной паре. Но тем интереснее будет ответный матч. Вини отличную игру провел, две голевых и просто уничтожил Фофану.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:40
Таковы реалии сегодняшнего Челси .
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:07
Бегали,как стадо баранов,атаки завершать не кем,было!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:51
У Челси нет нормального нападающего. От Лукаку они избавились, а он сейчас регулярно за Интер забивает. Наверное жалеют. Он мог бы усилить атаку.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:05
Достаточно одномерный игрок, без фантазии. Но, наверное, это и есть его амплуа.
ДСА
ДСА
вчера в 11:42
И один в поле воин.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:39
О чем речь?
Кто Кариму не отдал пас, там 99% голяка был бы И перед этим закосячил. Не перехвалите. уже готовы памятник поставить... После ответной игры...
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