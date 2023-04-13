Винисиус сыграл в атаке успешнее, чем все игроки «Челси» вместе взятые

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор превзошел по атакующим действиям в матче ЛЧ всех игроков «Челси» вместе взятых.
Так, бразилец создал 4 голевых момента против 3 у «синих» в сумме. Также Винисиус 19 раз соприкасался с мячом в чужой штрафной, а игроки «Челси» — лишь 10 раз.
«Реал» победил «Челси» 2:0.
Кто Кариму не отдал пас, там 99% голяка был бы И перед этим закосячил. Не перехвалите. уже готовы памятник поставить... После ответной игры...
Кто Кариму не отдал пас, там 99% голяка был бы И перед этим закосячил. Не перехвалите. уже готовы памятник поставить... После ответной игры...