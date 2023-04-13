Кварацхелия — лидер по числу обводок в первых матчах 1/4 финала ЛЧ

1681373984

вчера, 11:19

Вингер «Наполи» стал лидером по числу обводок в первых матчах 1/4 финала ЛЧ . Грузин успешно шел в дриблинг 6 раз.

Второе место занял из «Милана» с 5 обводками. По 4 у Браима Диаса («Милан»), Кингсли Комана («Бавария») и Винисиуса («Реал»).

Несмотря на активную игру Хвичи, «Наполи» уступил «Милану» 0:1.