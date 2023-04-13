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Кварацхелия — лидер по числу обводок в первых матчах 1/4 финала ЛЧ

вчера, 11:19

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лидером по числу обводок в первых матчах 1/4 финала ЛЧ. Грузин успешно шел в дриблинг 6 раз.

Второе место занял Рафаэл Леау из «Милана» с 5 обводками. По 4 у Браима Диаса («Милан»), Кингсли Комана («Бавария») и Винисиуса («Реал»).

Несмотря на активную игру Хвичи, «Наполи» уступил «Милану» 0:1.

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12 апреля
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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon ответ balalay (раскрыть)
вчера в 20:10
Все у них нормально и как обычно. Просто они плывут против соперников, у которых есть сильная пара в обороне и твердая опорка («Лацио», «Милан», «Интер»). Тактика «Наполи» — душить соперников, без конца атакуя и не давая перейти из обороны в атаку. Как только попадается кто-то, кто может отбить их атаку и выдавить их из центра, так у них сразу все валится между линиями. «Милан» в полном составе для «Наполи» — как раз-таки неудобный по всем параметрам соперник.
Triem
Triem
вчера в 16:22
Было бы кому интересно..!
balalay
balalay
вчера в 12:35
у Наполи очевидный спад и начался он еще аж в конце февраля-начале марта, когда они проиграли Лацио 0-1 - игра была просто чудовищно тяжелой, Наполи ползали по полю и не создали ничего вразумительного... как они столько побеждают до сейчас - загадка Спалетти, если ничего не изменится - они скатятся вниз в серии А
zzz3kardt8a3
zzz3kardt8a3
вчера в 12:14
Только проку команде от этого никакого
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:42
Обводит больше, а получает меньше остальных.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 11:41
Дружище!
Да мну не против успехов Наполи, но без Витька они как то невыразительны... Милан трепает их как тузик грелку, или так надо...?)
Блин, четыре ставки запорол на них))
Zhgoon
Zhgoon ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:37
Ну, у «Наполи» реально крутой стартовый состав. Даже если по стоимости посмотреть, то там почти все по 40 миллионов, а те, кто подешевле это опытные ветераны. Они не теряют очки в матчах против слабых команд, хоть часто проигрывают прямым конкурентам. Если в следующем сезоне лавку усилят, то будет бомба.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:27
А итог??? Орлы,но не летают???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:26
Как они очутились на первом песте в Серии А?
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:23
Главное сейчас , чтобы эти обводки сыграли в плюс в ответном матче.
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