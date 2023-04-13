Кварацхелия — лидер по числу обводок в первых матчах 1/4 финала ЛЧ

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лидером по числу обводок в первых матчах 1/4 финала ЛЧ. Грузин успешно шел в дриблинг 6 раз.
Второе место занял Рафаэл Леау из «Милана» с 5 обводками. По 4 у Браима Диаса («Милан»), Кингсли Комана («Бавария») и Винисиуса («Реал»).
Несмотря на активную игру Хвичи, «Наполи» уступил «Милану» 0:1.
Да мну не против успехов Наполи, но без Витька они как то невыразительны... Милан трепает их как тузик грелку, или так надо...?)
Блин, четыре ставки запорол на них))
Да мну не против успехов Наполи, но без Витька они как то невыразительны... Милан трепает их как тузик грелку, или так надо...?)
Блин, четыре ставки запорол на них))