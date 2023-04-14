«Астон Вилла» после назначения Эмери идёт в графике топ-3 АПЛ

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вчера, 09:19

«Астон Вилла» после назначения на пост главного тренера является одной из самых успешных команд АПЛ .

Так, под руководством испанца бирмингемский клуб провел 17 матчей, в которых набрал 35 очков. Такое же количество пунктов за данный промежуток времени (но в 16 матчах) собрал «Манчестер Сити». Больше только у лидера сезона — «Арсенала» (42 в 18 играх).

Напомним, что Эмери принял «Астон Виллу» в конце октября 2022 года.