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«Астон Вилла» после назначения Эмери идёт в графике топ-3 АПЛ

вчера, 09:19

«Астон Вилла» после назначения Унаи Эмери на пост главного тренера является одной из самых успешных команд АПЛ.

Так, под руководством испанца бирмингемский клуб провел 17 матчей, в которых набрал 35 очков. Такое же количество пунктов за данный промежуток времени (но в 16 матчах) собрал «Манчестер Сити». Больше только у лидера сезона — «Арсенала» (42 в 18 играх).

Напомним, что Эмери принял «Астон Виллу» в конце октября 2022 года.

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Все комментарии
8adh8dd2uzm5
8adh8dd2uzm5
вчера в 12:29
Эмери доказывает что он отличный специалист
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:04
Тренеришка Эмери знает что делает, а игрочишка Дзюбашка подтвердит !)
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:26
Следующий сезон будет определяющий для Эмери и его команды. Смогут ли они побороться за ЛЧ? В этом сезоне остаются не большие шансы "зацепится" за ЛЕ.
zyzjb7cuq553
zyzjb7cuq553
вчера в 10:15
Зря сказали, теперь АВ будет терять очки и скатится вниз.
В таких случаях говорят "сглазили" вот увидите.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:05
А когда то и в Спартаке был....
lotsman
lotsman
вчера в 09:33
Могут выйти в лидеры АПЛ, если продолжат наращивать темп.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:26
Эмери хорооший тренер,жаль что Спартак не оценил!
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