ПСЖ хочет сохранить Месси. Клуб сделал ему выгодное предложение

ПСЖ намерен сохранить в своём составе нападающего Лионеля Месси.
Парижский клуб рассчитывает продлить контракт с аргентинцем. Парижане сделали Лео выгодное в финансовом плане предложение.
Ответ Месси на предложение ПСЖ пока остётся неизвестным.
ПСЖ намерен сохранить в своём составе нападающего Лионеля Месси.
Парижский клуб рассчитывает продлить контракт с аргентинцем. Парижане сделали Лео выгодное в финансовом плане предложение.
Ответ Месси на предложение ПСЖ пока остётся неизвестным.
Неадекватность руководства и поведение болельщиков говорят о том, что он, вероятнее всего, уйдет! Месси ведет себя достаточно скромно со всем окружающим миром. Одно его имя приносит ПСЖ в разы больше, чем все оставшиеся "звезды"!
Неадекватность руководства и поведение болельщиков говорят о том, что он, вероятнее всего, уйдет! Месси ведет себя достаточно скромно со всем окружающим миром. Одно его имя приносит ПСЖ в разы больше, чем все оставшиеся "звезды"!
Путь в Барсу действительно маловероятный. Пускай там в след сезоне покажут супер тотальный футбол с подросшими пацаненками. Интересно будет посмотреть будут ли фаны последовательны. "Нам не нужны золотые дубли с 150 голами за сезон! Игра скучная! Долой Валверде!" говорили они. А сейчас Атлетико стайл, 60 голов всего, вылеты из 7 турниров за 2 года, видимо, норм уже.
Путь в Барсу действительно маловероятный. Пускай там в след сезоне покажут супер тотальный футбол с подросшими пацаненками. Интересно будет посмотреть будут ли фаны последовательны. "Нам не нужны золотые дубли с 150 голами за сезон! Игра скучная! Долой Валверде!" говорили они. А сейчас Атлетико стайл, 60 голов всего, вылеты из 7 турниров за 2 года, видимо, норм уже.