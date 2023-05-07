Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ хочет сохранить Месси. Клуб сделал ему выгодное предложение

сегодня, 08:46

ПСЖ намерен сохранить в своём составе нападающего Лионеля Месси.

Парижский клуб рассчитывает продлить контракт с аргентинцем. Парижане сделали Лео выгодное в финансовом плане предложение.

Ответ Месси на предложение ПСЖ пока остётся неизвестным.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКварацхелия продлит контракт с «Наполи» с увеличением зарплаты
Сегодня, 09:05
Артета рассказал о ситуации с новым контрактом Салиба
Вчера, 08:42
СлухиМодрич согласовал продление контракта с «Реалом»
Вчера, 00:18
Официально«Боруссия» Менхенгладбах объявила о продлении контракта с ключевым игроком
05 мая Фото
Тренер «Акрона» дал комментарий о своём будущем
05 мая
Официально«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с Давидом Сильвой
04 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
Elliada
Elliada ответ kaawwgk3c258 (раскрыть)
сегодня в 10:09
Извиняться перед теми, кто освистывал его и оскорблял его семью????? Он никогда этого не сделает. В недавнем извинении Месси принес извинения партнерам по команде и ни слова о руководстве и болельщиках.
Elliada
Elliada ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 10:07
Тоже считаю, что Месси не нужно возвращаться в Барселону. Сейчас все говорят, что Барселона перестроилась, в доказательство приводя победу в чемпионате, но это не так. Барселона выиграла Ла Лигу только из-за того, что конкуренты провалили чемпионат. В следующем сезоне они перестроятся и Барселона не сможет выиграть чемпионат. В еврокубках видно какая на самом деле Барселона. Если Месси вернется, то все неудачи на него спишут.

Сейчас Барселона, действительно, напоминает Атлетико. Атака явно слабее, чем было с Месси, даже при наличии Левандовского. Заслуга Хави в том, что он полностью поменял оборону. Сейчас нет ни одного защитника, который играл при Месси. Пропускают меньше, чем пару лет назад. Забавно, что неудачи при Месси списывали на него, хотя нужно было усилить защиту. Хави это доказал.
kaawwgk3c258
kaawwgk3c258
сегодня в 10:07
Если останется в Париже, придется ещё перед болельщиками извинятся
sova147
sova147
сегодня в 10:04
То выгоняют то оставляют не поймёшь кого слушать....
Rupertt
Rupertt
сегодня в 10:03
Да какой тут сохранить Лео, о чем это они, выше шейхов они не перебьют, хотя и тут владельцы шейхи, но всё же там большое желание оставить Месси у себя да и освистывать его там никто не будет, ему это уже будет большой плюс. Приведёт команду к чемпионству, что не вышло у других. И может быть так, что они будут играть в Азиатской Лиге Чемпионов против Барселоны, вот это будет весело встретиться со своим любимым клубом.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 09:54
Было бы хорошо, если он останется там. Мбаппе чуточку лучше стал играть в командный футбол и теперь чаще позитивный чем токсик. Неймар что в команде, что нет, вообще мало разницы.
Путь в Барсу действительно маловероятный. Пускай там в след сезоне покажут супер тотальный футбол с подросшими пацаненками. Интересно будет посмотреть будут ли фаны последовательны. "Нам не нужны золотые дубли с 150 голами за сезон! Игра скучная! Долой Валверде!" говорили они. А сейчас Атлетико стайл, 60 голов всего, вылеты из 7 турниров за 2 года, видимо, норм уже.
qnyhx3m75fkw
qnyhx3m75fkw
сегодня в 09:53
До прихода Месси в ПСЖ этот клуб не представлял никакого интереса во всех планах. Если Лео уйдет, то о клубе забудут уже завтра!
Неадекватность руководства и поведение болельщиков говорят о том, что он, вероятнее всего, уйдет! Месси ведет себя достаточно скромно со всем окружающим миром. Одно его имя приносит ПСЖ в разы больше, чем все оставшиеся "звезды"!
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:19
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 09:07, ред.
    Понятное желание ПСЖ сохранить Месси. Всё-таки будущий 8-кратный обладатель ЗМ это польза команде как на поле, так и в финансовом плане. + внимание зарубежной публики. Не думаю, что кто-то будет следить за играми ПСЖ, если Месси покинет команду. Точно знаю, что в России никому не было дело до ПСЖ до прихода Месси, даже в наличие в команде Мбаппе и Неймара. Только когда ПСЖ играл в ЛЧ и с топами, тогда смотрели их игры.

    Другое дело - это позиция Месси. Не думаю, что Месси продлит контракт с парижанами после всего случившегося.
    wcsug9zb2a9p
    wcsug9zb2a9p
    сегодня в 08:49
    Очередной слух от бабок.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     