«Манчестер Сити» предложил Гюндогану продлить контракт

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вчера, 21:41

«Манчестер Сити» предложил полузащитнику продлить контракт с клубом.

По информации источника, футболист думает о своём будущем. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола считает игрока ключевым звеном своего проекта. Также хавбек получил очень выгодное предложение от «Барселоны» с контрактом до 2026 года.