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«Манчестер Сити» предложил Гюндогану продлить контракт

вчера, 21:41

«Манчестер Сити» предложил полузащитнику Илкаю Гюндогану продлить контракт с клубом.

По информации источника, футболист думает о своём будущем. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола считает игрока ключевым звеном своего проекта. Также хавбек получил очень выгодное предложение от «Барселоны» с контрактом до 2026 года.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:47
Правильное решение, он ещё голы забивает, оставить.
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Было бы странно, если бы Сити не хотел его сохранить, Илкай до сих пор в полнейшем порядке, в матче с Эвертоном был его бенефис, шикарную игру показал. С другой стороны, если он выиграет с Сити в этом сезоне Лигу чемпионов, не удивлюсь, если он захочет под конец карьеры попробовать что-нибудь новое для себя.
Сити давно предложил Гюндогану продлить контракт.
Вся загвоздка только в том, насколько лет.
Сити хочет продлить на 1 год с возможным продлением, а Гюндоган хочет фиксированные 2-3 сезона.
К тому же игроки, переходящие в статусе свободного агента, получают неплохой финансовый бонус.
Ну и в плане проживания, наверное, Барселона более комфортное место, чем Манчестер.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:38
Турку лучше остаться в МС.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:46
Гюндоган при Гвардиоле вышел на новый уровень, стал лидером команды. Продлит контракт с Манчестер Сити, было бы самым правильным решением
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