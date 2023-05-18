«Манчестер Сити» предложил Гюндогану продлить контракт

«Манчестер Сити» предложил полузащитнику Илкаю Гюндогану продлить контракт с клубом.
По информации источника, футболист думает о своём будущем. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола считает игрока ключевым звеном своего проекта. Также хавбек получил очень выгодное предложение от «Барселоны» с контрактом до 2026 года.
Сити давно предложил Гюндогану продлить контракт.
Вся загвоздка только в том, насколько лет.
Сити хочет продлить на 1 год с возможным продлением, а Гюндоган хочет фиксированные 2-3 сезона.
К тому же игроки, переходящие в статусе свободного агента, получают неплохой финансовый бонус.
Ну и в плане проживания, наверное, Барселона более комфортное место, чем Манчестер.
Сити давно предложил Гюндогану продлить контракт.
Вся загвоздка только в том, насколько лет.
Сити хочет продлить на 1 год с возможным продлением, а Гюндоган хочет фиксированные 2-3 сезона.
К тому же игроки, переходящие в статусе свободного агента, получают неплохой финансовый бонус.
Ну и в плане проживания, наверное, Барселона более комфортное место, чем Манчестер.