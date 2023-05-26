«Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Паваром

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар летом может покинуть немецкий клуб.
«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании игрока сборной Франции.
Действующий контракт 27-летнего француза с мюнхенцами рассчитан до 2024 года.
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар летом может покинуть немецкий клуб.
«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании игрока сборной Франции.
Действующий контракт 27-летнего француза с мюнхенцами рассчитан до 2024 года.
Реально я заморочился.
Вариант №1. Дом у Павара в Мюнхене по игре за Баварию.
Мадрид - Мюнхен — 1960км;
Манчестер - Мюнхен — 1475км;
Вариант №2. Дом у Павара в Мобёже (самый север Франции) по месту рождения.
Мадрид - Мобёж — 1510км;
Манчестер - Мобёж — 560км;
Варинат №3. Дом у Павара в Лилле по месту игры за одноименную команду до Баварии.
Мадрид - Лилль — 1490км;
Манчестер - Лилль — 610км.
Ну, как ни крути, ближе к дому Бенжамену будет в Манчестере. Да и МЮ он нужнее.
Реально я заморочился.
Вариант №1. Дом у Павара в Мюнхене по игре за Баварию.
Мадрид - Мюнхен — 1960км;
Манчестер - Мюнхен — 1475км;
Вариант №2. Дом у Павара в Мобёже (самый север Франции) по месту рождения.
Мадрид - Мобёж — 1510км;
Манчестер - Мобёж — 560км;
Варинат №3. Дом у Павара в Лилле по месту игры за одноименную команду до Баварии.
Мадрид - Лилль — 1490км;
Манчестер - Лилль — 610км.
Ну, как ни крути, ближе к дому Бенжамену будет в Манчестере. Да и МЮ он нужнее.