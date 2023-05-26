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«Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Паваром

вчера, 04:00

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар летом может покинуть немецкий клуб.

«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании игрока сборной Франции.

Действующий контракт 27-летнего француза с мюнхенцами рассчитан до 2024 года.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ wa2u6er7tv3g (раскрыть)
вчера в 11:26
"...лучше всего в Реал двинуть. И к дому поближе..."

Реально я заморочился.

Вариант №1. Дом у Павара в Мюнхене по игре за Баварию.
Мадрид - Мюнхен — 1960км;
Манчестер - Мюнхен — 1475км;

Вариант №2. Дом у Павара в Мобёже (самый север Франции) по месту рождения.
Мадрид - Мобёж — 1510км;
Манчестер - Мобёж — 560км;

Варинат №3. Дом у Павара в Лилле по месту игры за одноименную команду до Баварии.
Мадрид - Лилль — 1490км;
Манчестер - Лилль — 610км.

Ну, как ни крути, ближе к дому Бенжамену будет в Манчестере. Да и МЮ он нужнее.
galem72
galem72
вчера в 11:12
Павар — интересный персонаж. Тем более у Юнайтед проблема с райтбаком ещё со времён выселения ван Галом Рафаэля. Ни Биссаки, ни Далоты в основу на этой позиции точно не нужны.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 04:26
Ну прямо очередь из покупателей
wa2u6er7tv3g
wa2u6er7tv3g
вчера в 04:22
Лучше всего в Реал двинуть. И к дому поближе
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