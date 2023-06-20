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«Манчестер Юнайтед» и «Реал» претендуют на защитника «Интера»

вчера, 17:31

Защитник Федерико Димарко может уйти из «Интера».

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» общаются с итальянским клубом на тему возможного трансфера игрока. «Дьяволы» хотят усилиться футболистом, поскольку считают его перспективным, а цена перехода для МЮ не слишком высока.

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Все комментарии
milint
milint ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 09:45
Предтоп это не Интер а Ман ю , хотя по игре даже не предтоп , так что на понижение вряд ли пойдет Димарко
galem72
galem72
вчера в 22:55
Источник серьёзный, а игрок обычный. Пусть его карьера пройдёт мимо Юнайтед.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 20:00
Красным дьяволам постоянно чего немного не хватает, чтобы они перешли на новый для себя уровень. Им надо достойного тренера который поведет своим опытом и качеством работы на новые вершины. За все это время никого такого достойного и не было. Поэтому на данный момент истории клуба команда довольствуется победами в нац кубках или в Еврокубках доходят до довольно таки поздних стадий.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:05
Наверное Димарко всё же покинет Интернационале!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:46
Глянул его статистику... Димарко принял участие в 50 матчах в составе Интера» отметившись шестью голами и 10 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в € 35 млн.... В Интере Федерико играет на позиции левого защитника, но главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг считает, что сможет использовать игрока в нескольких других ролях...

Ну а так что, Интер такой клуб предтоп который все хотят разобрать по винтикам, очень жаль, туда пару позиций усилить и это будет топ который станет завсегдатый в плей офф ЛЧ... А вообще то, я думал после финала ЛЧ им первым позвонить Сити по поводу Федерико.

Пи.Си. Не уйдет он! Он воспитанник Интера и прям топит за клуб. Всегда после голов первым бежит к трибунам, чтобы разделить радость с фанатами. Сам частенько "заряжает"! Поэтому, как мне кажется, шанс ухода стремится к нулю....
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