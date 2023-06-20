«Манчестер Юнайтед» и «Реал» претендуют на защитника «Интера»

Защитник Федерико Димарко может уйти из «Интера».
«Манчестер Юнайтед» и «Реал» общаются с итальянским клубом на тему возможного трансфера игрока. «Дьяволы» хотят усилиться футболистом, поскольку считают его перспективным, а цена перехода для МЮ не слишком высока.
Ну а так что, Интер такой клуб предтоп который все хотят разобрать по винтикам, очень жаль, туда пару позиций усилить и это будет топ который станет завсегдатый в плей офф ЛЧ... А вообще то, я думал после финала ЛЧ им первым позвонить Сити по поводу Федерико.
Пи.Си. Не уйдет он! Он воспитанник Интера и прям топит за клуб. Всегда после голов первым бежит к трибунам, чтобы разделить радость с фанатами. Сам частенько "заряжает"! Поэтому, как мне кажется, шанс ухода стремится к нулю....
Ну а так что, Интер такой клуб предтоп который все хотят разобрать по винтикам, очень жаль, туда пару позиций усилить и это будет топ который станет завсегдатый в плей офф ЛЧ... А вообще то, я думал после финала ЛЧ им первым позвонить Сити по поводу Федерико.
Пи.Си. Не уйдет он! Он воспитанник Интера и прям топит за клуб. Всегда после голов первым бежит к трибунам, чтобы разделить радость с фанатами. Сам частенько "заряжает"! Поэтому, как мне кажется, шанс ухода стремится к нулю....