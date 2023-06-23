Умер бывший тренер вратарей тульского «Арсенала» Юрий Перескоков

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вчера, 22:59

Бывший тренер вратарей тульского «Арсенала» умер в пятницу в возрасте 60 лет. Об этом сообщил генеральный директор клуба Валерий Гриньковский.

Сегодня узнали печальную новость о том, что ушёл из жизни Юрий Валентинович Перескоков. Выражаем соболезнования семье и близким, коллегам.