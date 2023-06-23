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Умер бывший тренер вратарей тульского «Арсенала» Юрий Перескоков

вчера, 22:59

Бывший тренер вратарей тульского «Арсенала» Юрий Перескоков умер в пятницу в возрасте 60 лет. Об этом сообщил генеральный директор клуба Валерий Гриньковский.

Сегодня узнали печальную новость о том, что ушёл из жизни Юрий Валентинович Перескоков. Выражаем соболезнования семье и близким, коллегам.

Перескоков работал в «Арсенале» с июня 2021 года по январь 2023‑го. Специалист также известен по работе в московском «Спартаке», новороссийском «Черноморце», «Химках» и «Уфе». В качестве футболиста становился обладателем Кубка РСФСР в составе «Красной Пресни» в 1985 году.

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