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ГлавнаяНовостиПроисшествияФранция. Лига 1 2022/2023

Болельщики «Марселя» избили журналиста после матча с «Аяччо»

вчера, 03:48

Сотня фанатов «Марселя» устроили беспорядки возле стадиона после матча 38-го тура Лиги 1 против «Аяччо» (0:1).

Они запугали некоторых болельщиков корсиканской команды, которым пришлось укрываться на заправочной станции, и ударили журналиста французского телевидения из-за того, что он снимал происходящее на камеру. Состояние его здоровья не должно вызывать беспокойства, но он шокирован. Его камера была сломана.

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Все комментарии
Веня диктов
Веня диктов
вчера в 15:50
Дело афрофранцузских портовых рабочих.
альсато
альсато
вчера в 12:31
устроить революцию в европе-как два пальца обо...фальт))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 04:31
Франция - пещерный период....
В рабочее время - забастовки проводят....
В выходные - журналистов мутузят....
Бардак бардаком....
Ощущение что у Макрона на всю Францию 2 полицейских....и то один бастует...второй на заправке прячется....
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