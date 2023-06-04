Болельщики «Марселя» избили журналиста после матча с «Аяччо»

1685839719

вчера, 03:48

Сотня фанатов «Марселя» устроили беспорядки возле стадиона после матча 38-го тура Лиги 1 против «Аяччо» (0:1).

Они запугали некоторых болельщиков корсиканской команды, которым пришлось укрываться на заправочной станции, и ударили журналиста французского телевидения из-за того, что он снимал происходящее на камеру. Состояние его здоровья не должно вызывать беспокойства, но он шокирован. Его камера была сломана.