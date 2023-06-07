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ГлавнаяНовостиПроисшествияФранция. Лига 1 2022/2023

Булку ограбили на 300 тысяч евро

вчера, 04:12

Дом вратаря «Ниццы» Марцина Булки в субботу, 3 июня, был ограблен во время матча с «Лионом» (3:1). Ущерб составил около 300 000 евро.

Четыре незнакомца совершили кражу со взломом около 10 часов вечера и завладели паспортом 23-летнего поляка, двумя роскошными часами фирм Rolex и Audemars Piguet, а также драгоценностями и элитными изделиями из кожи.

Это не первый случай, когда игрок «Ниццы» стал жертвой ограбления дома. 10 октября 2021 года трое неизвестных в капюшонах и вооруженные пистолетами ворвались в дом Марио Лемина.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 11:31
Не обеднеет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:30
И зачем столько ценного дома хранить?
Итог ведь известен.
альсато
альсато
вчера в 08:42
вот скажите..на х...я БУЛКЕ часы?)))))
A.S.A
A.S.A
вчера в 07:25
Это ответные санкции против McDonald's...)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 06:39
Криминал ополчился на польскую Булку.
xtp6c9774u4p
xtp6c9774u4p
вчера в 06:23
Заголовок "В Ницце ограбили булочную" тоже бы подошёл
q4v3bbdb63hm
q4v3bbdb63hm
вчера в 04:22
Неслабо так булку пообкусали
Гость
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