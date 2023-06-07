Булку ограбили на 300 тысяч евро

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вчера, 04:12

Дом вратаря «Ниццы» в субботу, 3 июня, был ограблен во время матча с «Лионом» (3:1). Ущерб составил около 300 000 евро.

Четыре незнакомца совершили кражу со взломом около 10 часов вечера и завладели паспортом 23-летнего поляка, двумя роскошными часами фирм Rolex и Audemars Piguet, а также драгоценностями и элитными изделиями из кожи.

Это не первый случай, когда игрок «Ниццы» стал жертвой ограбления дома. 10 октября 2021 года трое неизвестных в капюшонах и вооруженные пистолетами ворвались в дом Марио Лемина.