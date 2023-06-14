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Капитан любительской команды «Хали-Гали» умер на футбольном поле

вчера, 17:51

Капитан любительской команды «Хали-Гали» Глеб Березовский умер на футбольном поле, причина смерти пока не установлена. Об этом в среду сообщил отец футболиста Юрий Березовский.

О гибели 29-летнего футболиста стало известно во вторник, в этот день «Хали-Гали» играл матч против команды «Эковоз» в Тольяттинской футбольной лиге.

«Ребенок умер на поле. Он вышел на замену, сел и потерял сознание, — сказал Юрий Березовский. — Я был с ним. Пытались откачать его своими силами, потом с маской подбежала медсестра, после — подъехала скорая помощь. Мы пытались минут 20, но ничего не получилось».

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Источник: tass.ru
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